https://sarabic.ae/20260625/روبيو-منفتحون-على-سلام-دائم-لا-يقوض-أمن-وازدهار-أمريكا-أو-حلفائها-1114683054.html

روبيو: منفتحون على سلام دائم لا يقوض أمن وازدهار أمريكا أو حلفائها

روبيو: منفتحون على سلام دائم لا يقوض أمن وازدهار أمريكا أو حلفائها

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران. 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T09:01+0000

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وجاءت تصريحات ماركو روبيو، اليوم الخميس، خلال وجوده في البحرين، حيث شدد على أن مضيق هرمز "ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف من الأطراف".وجدد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، قائلا: "نريد اتفاقا عادلا مع إيران توافق عليه جميع الأطراف. نعمل الآن للوصول إلى اتفاق يخدم الشعب الإيراني".وأشار ماركو روبيو إلى أن الولايات المتحدة تأمل التوصل لنتائج جيدة في المفاوضات مع إيران، قائلا: "نحن الآن في مرحلة جديدة ونأمل تحقيق مساعي السلام".وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن طهران لم تعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاجتماعات التي جرت في سويسرا، رغم طلب الأخير عقد لقاء بهذا الشأن.وأوضح غريب آبادي، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، أنه لا توجد أي خطط حالية للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات، أو إلى المواد النووية الموجودة فيها.وشدد المسؤول الإيراني على أن ملف تفتيش المنشآت النووية والمواد النووية الإيرانية لن يكون مطروحًا للنقاش إلا في إطار اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين الأطراف المعنية.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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