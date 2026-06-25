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البيت الأبيض يطلب نحو 88 مليار دولار من الكونغرس لـ"مواجهة" إيران ودعم وزارة الحرب
البيت الأبيض يطلب نحو 88 مليار دولار من الكونغرس لـ"مواجهة" إيران ودعم وزارة الحرب
سبوتنيك عربي
طلب البيت الأبيض من الكونغرس (السلطة التشريعية) مبلغ 87.6 مليار دولار، سيذهب جزء كبير منها لتغطية نفقات البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) المتعلقة بالحرب ضد... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال البيت الأبيض إن طلب التمويل الأخير يهدف إلى "تغطية التكاليف التشغيلية للحرب على إيران، بما في ذلك تكاليف الأفراد العسكريين والجاهزية، والتكاليف التشغيلية لإعادة بناء مخزونات الأسلحة والبرامج السرية".وبحسب الوثيقة، خُصص أكثر من 67 مليار دولار لوزارة الحرب الأمريكية. من هذا المبلغ، رُصد 21 مليار دولار لشراء الذخيرة، و17.3 مليار دولار للتكاليف التشغيلية، و2.4 مليار دولار للطائرات المسيّرة، و1.7 مليار دولار للحفاظ على الجاهزية القتالية، و12.1 مليار دولار أخرى لبرامج أخرى لم يُكشف عن تفاصيلها.وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض روس فوغت: "أحثّ الكونغرس على اتخاذ إجراءات بشأن هذه الطلبات المهمة والعاجلة في أسرع وقت ممكن".وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، أن التصويت جاء ليلة أمس الأربعاء، بعدما أعرب ترامب عن استيائه مما اعتبره "وقوف المجلس في صف إيران"، في إشارة إلى تصويت أجري أول أمس الثلاثاء.وأوضحت صحيفة غربية أن عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريان راند بول، وبيل كاسيدي، اللذان كانا صوتا سابقًا لكبح صلاحيات ترامب في شن الحرب على إيران، غيَّرا تصويتهما هذه المرة، حيث امتنع بول عن التصويت، بينما صوّت كاسيدي ضد تمرير القرار.ترامب ينتقد مجلس الشيوخ ويتهمه بـ"إضعاف" موقف واشنطن تجاه إيرانمجلس الشيوخ الأميركي يتبنى مشروع قرار يدعو لوقف العمليات العسكرية ضد إيران
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض يطلب نحو 88 مليار دولار من الكونغرس لـ"مواجهة" إيران ودعم وزارة الحرب

07:50 GMT 25.06.2026
© AP Photo / Ben Curtisترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025
ترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Ben Curtis
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طلب البيت الأبيض من الكونغرس (السلطة التشريعية) مبلغ 87.6 مليار دولار، سيذهب جزء كبير منها لتغطية نفقات البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) المتعلقة بالحرب ضد إيران، ولـ"اتخاذ تدابير تهدف إلى منع إيران من تطوير أو حيازة أسلحة نووية، و لتجديد مخزون البنتاغون بعد الحرب".
وقال البيت الأبيض إن طلب التمويل الأخير يهدف إلى "تغطية التكاليف التشغيلية للحرب على إيران، بما في ذلك تكاليف الأفراد العسكريين والجاهزية، والتكاليف التشغيلية لإعادة بناء مخزونات الأسلحة والبرامج السرية".

وجاء في الطلب الذي أرسله مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض راسل فوغت، إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون: "تمويل قدره 672 مليون دولار مخصص للأنشطة، التي تهدف إلى القضاء الكامل والقابل للتحقق على قدرة إيران على تطوير أو الحصول على أسلحة نووية، بما في ذلك القضاء على المواد والتكنولوجيا والمعدات والبنية التحتية ذات الصلة".

وبحسب الوثيقة، خُصص أكثر من 67 مليار دولار لوزارة الحرب الأمريكية. من هذا المبلغ، رُصد 21 مليار دولار لشراء الذخيرة، و17.3 مليار دولار للتكاليف التشغيلية، و2.4 مليار دولار للطائرات المسيّرة، و1.7 مليار دولار للحفاظ على الجاهزية القتالية، و12.1 مليار دولار أخرى لبرامج أخرى لم يُكشف عن تفاصيلها.

ووفقا للطلب، ستتضمن الحزمة 11.1 مليار دولار كمساعدات زراعية، منها 1.1 مليار دولار مخصصة لمزارعي فلوريدا، الذين تكبدوا خسائر جراء العواصف الشتوية. كما سيتم توفير 1.4 مليار دولار أخرى لدعم جهود مكافحة تفشي فيروس "إيبولا" في أفريقيا، كما تم تخصيص بعض الأموال للبنية التحتية والأشغال العامة.

مجلس الشيوخ الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
مجلس الشيوخ الأمريكي يغير تصويته بشأن الحرب على إيران وترامب يجدد تحذيره
05:30 GMT
وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض روس فوغت: "أحثّ الكونغرس على اتخاذ إجراءات بشأن هذه الطلبات المهمة والعاجلة في أسرع وقت ممكن".

ويأتي طلب الإنفاق، تزامنًا مع إجراء مجلس الشيوخ الأمريكي، تصويتًا جديدًا جاء بنتيجة "مغايرة ومرضية" لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد يوم واحد من تبني المجلس قرارًا يهدف إلى سحب القوات الأمريكية من حرب إيران.

وذكرت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، أن التصويت جاء ليلة أمس الأربعاء، بعدما أعرب ترامب عن استيائه مما اعتبره "وقوف المجلس في صف إيران"، في إشارة إلى تصويت أجري أول أمس الثلاثاء.
وأوضحت صحيفة غربية أن عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريان راند بول، وبيل كاسيدي، اللذان كانا صوتا سابقًا لكبح صلاحيات ترامب في شن الحرب على إيران، غيَّرا تصويتهما هذه المرة، حيث امتنع بول عن التصويت، بينما صوّت كاسيدي ضد تمرير القرار.
ترامب ينتقد مجلس الشيوخ ويتهمه بـ"إضعاف" موقف واشنطن تجاه إيران
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