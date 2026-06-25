روبيو: واشنطن ستنشئ آلية تمكن دول الخليج من متابعة خطوات المفاوضات مع طهران
© AP Photo / J. Scott Applewhiteوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستنشئ آلية تواصل تمكّن دول الخليج من متابعة مختلف مراحل وخطوات المفاوضات الجارية مع إيران، مشددًا على التزام واشنطن بمراعاة أمن واستقرار شركائها في المنطقة.
وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مع مجلس التعاون الخليجي، إن الولايات المتحدة "لن تتخذ أي قرارات أو تقدم أي التزامات من شأنها المساس بازدهار أو استقرار أو أمن شركائها الخليجيين".
وأضاف أن واشنطن ستعمل على إنشاء آلية تضمن التواصل المستمر وإطلاعهم على مجريات المفاوضات.
وفي رده على سؤال بشأن عدم تحديد مدة الحظر المفروض على سعي إيران لامتلاك أو تطوير سلاح نووي ضمن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أوضح روبيو أن المذكرة تضع الإطار العام للمفاوضات، مشيرًا إلى أن القضايا التفصيلية، بما في ذلك المدد الزمنية وآليات التحقق والتنفيذ، ستكون محل نقاش خلال المباحثات المقبلة.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.