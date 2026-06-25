https://sarabic.ae/20260625/فنزويلا-تعلن-حالة-الطوارئ-بعد-زلزال-مدمر-1114674994.html
فنزويلا تعلن حالة الطوارئ بعد زلزال مدمر
فنزويلا تعلن حالة الطوارئ بعد زلزال مدمر
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في فنزويلا عقب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد وتسبب في سقوط ضحايا وأضرار مادية... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T02:50+0000
2026-06-25T02:50+0000
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وقالت رودريغيز في كلمة مصورة: "نعلن في هذه اللحظة حالة الطوارئ، وفق ما ينص عليه دستورنا".كما أعلنت رودريغيز إغلاق مطار مايكيتيا الدولي، المطار الرئيسي في فنزويلا، بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.وقالت رودريغيز، في خطاب موجه إلى الأمة: "أود أن أبلغكم أن مطار مايكيتيا أُغلق بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت ببنيته التحتية".في السياق، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة أربعة آخرين إثر انهيار مبنى سكني في العاصمة الفنزويلية كاراكاس عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا.وقال المصدر إن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين ثلاثة ضحايا من تحت الأنقاض، بينهم طفل، كما جرى نقل أربعة مصابين لتلقي العلاج، فيما استمرت عمليات البحث في موقع الانهيار.وكانت فنزويلا قد تعرضت لسلسلتين من الهزات الأرضية القوية، بلغت قوة الأولى 7.2 درجات والثانية 7.5 درجات، وفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ووقعت الهزتان على بعد 16 كيلومترًا من مدينة مورون و24 كيلومترًا من مدينة سان فيليبي.
https://sarabic.ae/20260624/زلزال-بقوة-71-درجة-يضرب-فنزويلا-وتحذير-من-تسونامي-1114673168.html
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فنزويلا, رئاسة فنزويلا, زلزال, العالم
فنزويلا, رئاسة فنزويلا, زلزال, العالم
فنزويلا تعلن حالة الطوارئ بعد زلزال مدمر
02:50 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 03:00 GMT 25.06.2026)
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، اليوم الخميس، فرض حالة الطوارئ في فنزويلا عقب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد وتسبب في سقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.
وقالت رودريغيز في كلمة مصورة: "نعلن في هذه اللحظة حالة الطوارئ، وفق ما ينص عليه دستورنا".
كما أعلنت رودريغيز إغلاق مطار مايكيتيا الدولي، المطار الرئيسي في فنزويلا، بعد تعرضه لأضرار كبيرة جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.
وقالت رودريغيز، في خطاب موجه إلى الأمة: "أود أن أبلغكم أن مطار مايكيتيا أُغلق بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت ببنيته التحتية".
في السياق، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة أربعة آخرين إثر انهيار مبنى سكني في العاصمة الفنزويلية كاراكاس عقب الزلزال القوي الذي ضرب فنزويلا.
وقال المصدر إن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين ثلاثة ضحايا من تحت الأنقاض، بينهم طفل، كما جرى نقل أربعة مصابين لتلقي العلاج، فيما استمرت عمليات البحث في موقع الانهيار.
وكانت فنزويلا قد تعرضت لسلسلتين من الهزات الأرضية القوية
، بلغت قوة الأولى 7.2 درجات والثانية 7.5 درجات، وفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ووقعت الهزتان على بعد 16 كيلومترًا من مدينة مورون و24 كيلومترًا من مدينة سان فيليبي.