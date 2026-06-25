https://sarabic.ae/20260625/فيفا-يسمح-للمنتخبات-الروسية-تحت-15-عاما-بالمشاركة-في-مونديال-2026-للناشئين-1114677911.html
"فيفا" يسمح للمنتخبات الروسية تحت 15 عاما بالمشاركة في مونديال 2026 للناشئين
"فيفا" يسمح للمنتخبات الروسية تحت 15 عاما بالمشاركة في مونديال 2026 للناشئين
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان له نُشر على موقعه الإلكتروني، عن سماحه للمنتخبات الروسية تحت الـ15 عاما بالمشاركة في مونديال 2026 للناشئين. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "أقرّ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة بطولة للناشئين والناشئات تحت سن الـ15، حيث اتخذ مكتب المجلس قرارًا بتنظيم كأس العالم ومهرجان "فيفا" تحت 15 عامًا لعام 2026 في أذربيجان. وفي البطولة الأولى للناشئين، ستتمكن منتخبات جميع الاتحادات الأعضاء في "فيفا" من المشاركة".وستقام البطولة في أذربيجان، خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. يذكر أن الاتحاد الروسي لكرة القدم عضو في الـ"فيفا". وكان الأمين العام للاتحاد الروسي لكرة القدم مكسيم ميتروفانوف، صرّح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن الـ"فيفا" ستسمح للمنتخب الروسي بالمشاركة في هذه البطولة الجديدة للاعبين تحت 15 عامًا.يُذكر أن "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قررا في فبراير/ شباط 2022، إيقاف المنتخبات والأندية الروسية عن المشاركة في المسابقات الدولية إلى "أجل غير مسمى"، على خلفية الصراع في أوكرانيا.وفي العاشر من أكتوبر 2025، أفاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لوكالة "سبوتنيك"، بأن الموضوع قد أُزيل من جدول الأعمال لأنه "لم يتم التوصل إلى حل تقني يسمح للفرق الروسية باللعب".الخارجية الإيرانية: لا يمكن لكأس العالم أن يكون ذريعة للتمييز ضد الرياضيين ومضايقتهمصحفي مغربي لـ"سبوتنيك": استبعاد حكم صومالي من مونديال 2026 يكشف أن كأس العالم ليس للجميع
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
"فيفا" يسمح للمنتخبات الروسية تحت 15 عاما بالمشاركة في مونديال 2026 للناشئين
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان له نُشر على موقعه الإلكتروني، عن سماحه للمنتخبات الروسية تحت الـ15 عاما بالمشاركة في مونديال 2026 للناشئين.
وجاء في البيان: "أقرّ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة بطولة للناشئين والناشئات تحت سن الـ15، حيث اتخذ مكتب المجلس قرارًا بتنظيم كأس العالم ومهرجان "فيفا" تحت 15 عامًا لعام 2026 في أذربيجان. وفي البطولة الأولى للناشئين، ستتمكن منتخبات جميع الاتحادات الأعضاء في "فيفا" من المشاركة".
وتابع: "أما البطولة الثانية، المقرر إقامتها عام 2027، فستُقام حصريًا لمنتخبات الناشئات (الفتيات). وابتداء من عام 2028، سيقوم "فيفا" بدعوة جميع الاتحادات الأعضاء للمشاركة في مسابقتين منفصلتين لمنتخبات الناشئين والناشئات تحت سن الـ15 على التوالي".
وستقام البطولة في أذربيجان، خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. يذكر أن الاتحاد الروسي لكرة القدم عضو في الـ"فيفا". وكان الأمين العام للاتحاد الروسي لكرة القدم مكسيم ميتروفانوف، صرّح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن الـ"فيفا" ستسمح للمنتخب الروسي بالمشاركة في هذه البطولة الجديدة للاعبين تحت 15 عامًا.
يُذكر أن "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قررا في فبراير/ شباط 2022، إيقاف المنتخبات والأندية الروسية عن المشاركة في المسابقات الدولية إلى "أجل غير مسمى"، على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وفي 26 سبتمبر/ أيلول 2023، سمحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمنتخبات الروسية، للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما، بالمشاركة في المسابقات الدولية، على أن تُقام المباريات دون رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني الروسي، وألا تلعب على الأراضي الروسية.
وفي العاشر من أكتوبر 2025، أفاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لوكالة "سبوتنيك"، بأن الموضوع قد أُزيل من جدول الأعمال لأنه "لم يتم التوصل إلى حل تقني يسمح للفرق الروسية باللعب".