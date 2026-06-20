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https://sarabic.ae/20260620/شكوى-رسمية-من-المنتخب-الجزائري-إلى-الفيفا-بسبب-ميسي-1114546573.html
شكوى رسمية من المنتخب الجزائري إلى "الفيفا" بسبب ميسي
شكوى رسمية من المنتخب الجزائري إلى "الفيفا" بسبب ميسي
سبوتنيك عربي
تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بشكل رسمي، بتقديم طعن لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بسبب ما حدث خلال مباراة الأرجنتين. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T18:05+0000
2026-06-20T18:05+0000
مجتمع
الجزائر
الأخبار
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وذكرت صحيفة "النهار"، مساء اليوم السبت، أن الاتحاد الجزائري تقدم بشكوى ضد حكم مباراة فريقه البولندي سيمون مارشينياك أمام منتخب الأرجنتين التي انتهت بثلاثية لمنتخب الأرجنتين.وشهدت المباراة تألق ليونيل ميسي قائد الفريق حينما سجل "هاتريك" في شباك الجزائر، حيث أفادت الصحيفة بأن رئيس اتحاد الكرة الجزائري، وليد صادي، طلب الحصول على تفسير رسمي عن السبب الذي دفع حكم المباراة لعدم اللجوء لتقنية الفيديو "VAR"، رغم التدخل الخطير الذي قام به ليونيل ميسي ضد عيسى ماندي.وأوضحت الصحيفة أنه "رغم تواجد الحكم سيمون مارشينياك قرب اللقطة، فإنه اكتفى بالإعلان عن مخالفة لمنتخب الجزائر، دون تقديم ولو إنذار لليونيل ميسي، كما أن زملاءه في غرفة الفيديو، رفضوا أيضا دعوته لمراجعة اللقطة".وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260111/مدرب-المنتخب-الجزائري-يعلن-تحمله-المسؤولية-عن-الأخطاء-التي-ارتكبها-خلال-المباراة-ضد-نيجيريا-1109119915.html
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الجزائر, الأخبار
الجزائر, الأخبار

شكوى رسمية من المنتخب الجزائري إلى "الفيفا" بسبب ميسي

18:05 GMT 20.06.2026
© KARIM JAAFARتتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب قطر
تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© KARIM JAAFAR
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تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بشكل رسمي، بتقديم طعن لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بسبب ما حدث خلال مباراة الأرجنتين.
وذكرت صحيفة "النهار"، مساء اليوم السبت، أن الاتحاد الجزائري تقدم بشكوى ضد حكم مباراة فريقه البولندي سيمون مارشينياك أمام منتخب الأرجنتين التي انتهت بثلاثية لمنتخب الأرجنتين.
مشجعو منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
مجتمع
مدرب المنتخب الجزائري يعلن تحمله المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبها خلال المباراة ضد نيجيريا
11 يناير, 11:02 GMT
وشهدت المباراة تألق ليونيل ميسي قائد الفريق حينما سجل "هاتريك" في شباك الجزائر، حيث أفادت الصحيفة بأن رئيس اتحاد الكرة الجزائري، وليد صادي، طلب الحصول على تفسير رسمي عن السبب الذي دفع حكم المباراة لعدم اللجوء لتقنية الفيديو "VAR"، رغم التدخل الخطير الذي قام به ليونيل ميسي ضد عيسى ماندي.
وأوضحت الصحيفة أنه "رغم تواجد الحكم سيمون مارشينياك قرب اللقطة، فإنه اكتفى بالإعلان عن مخالفة لمنتخب الجزائر، دون تقديم ولو إنذار لليونيل ميسي، كما أن زملاءه في غرفة الفيديو، رفضوا أيضا دعوته لمراجعة اللقطة".
ويرى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن قرارات الحكم البولندي غيرت مجريات المباراة بشكل كبير.
وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري إلى 3 يوليو/ تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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