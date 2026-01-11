https://sarabic.ae/20260111/مدرب-المنتخب-الجزائري-يعلن-تحمله-المسؤولية-عن-الأخطاء-التي-ارتكبها-خلال-المباراة-ضد-نيجيريا-1109119915.html

مدرب المنتخب الجزائري يعلن تحمله المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبها خلال المباراة ضد نيجيريا

أقر فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، بمسؤوليته التامة عن الاختيارات والأخطاء التي وقعت خلال المواجهة أمام نيجيريا في ربع نهائي كأس أم...

وفي مؤتمر صحفي عقب المباراة، صرح بيتكوفيتش قائلاً: "أنا أتحمل كامل المسؤولية عن الأخطاء والقرارات التي اتخذتها. يتوجب علينا دراسة التعديلات التي أجريتها بعناية، لكنني لا أرى أنها كانت ستحدث فرقاً كبيراً في سير اللقاء".وأكد على أهمية تقييم الاستراتيجيات التكتيكية المستخدمة، مشيراً إلى أن نيجيريا كانت الطرف الأفضل واستحقت الفوز، حيث قال: "هل أقول الحقيقة أم أكون سياسياً؟ نيجيريا استحقت الفوز، كانت أفضل منا، وضربونا يميناً ويساراً".كما تحدث المدرب عن حالة اللاعبين نفسياً، مضيفاً: "كان اللاعبون حزينين ومدمرين بعد المباراة، فقد أبلوا بلاءً حسناً في البطولة ككل، لكنها انتهت بالنسبة لنا الآن".وأشار إلى أن الخروج من الدور ربع النهائي كان صدمة للفريق بأكمله والجهاز الفني، رغم الأداء الجيد الذي قدموه طوال المنافسات، مع التركيز الآن على الاستعداد لكأس العالم المقبلة في وقت لاحق من هذا العام.وتأهل المنتخب النيجيري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعد فوز مستحق على المنتخب الجزائري بنتيجة 2-0، في مباراة ربع النهائي التي أقيمت اليوم السبت على استاد مراكش الكبير.وبهذا الانتصار، واصل المنتخب النيجيري سلسلة انتصاراته المثالية في البطولة (5 انتصارات من 5 مباريات)، محققًا ما لم ينجح فيه أي منتخب آخر حتى الآن في هذه النسخة.ويترقب "النسور" الآن مواجهة من العيار الثقيل أمام المنتخب المغربي المستضيف، الأربعاء القادم، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في قمة نصف النهائي الثانية التي ستحمل الكثير من الإثارة والندية بين الجارين الكبيرين في القارة الإفريقية.وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب فوزه المستحق على منتخب الكاميرون بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

