https://sarabic.ae/20260625/من-تحت-الركام-شاب-لبناني-يواصل-مسيرة-صديقه-الذي-قضى-في-غارة-إسرائيلية--1114683546.html

من تحت الركام.. شاب لبناني يواصل مسيرة صديقه الذي قضى في غارة إسرائيلية

من تحت الركام.. شاب لبناني يواصل مسيرة صديقه الذي قضى في غارة إسرائيلية

سبوتنيك عربي

مع دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أيامه الأولى، بدأت تتكشف ملامح الدمار الواسع الذي طال مدينة النبطية، كبرى مدن جنوبي لبنان، حيث سُويت أحياء وشوارع... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T09:46+0000

2026-06-25T09:46+0000

2026-06-25T09:46+0000

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ووسط الركام، بادر الشاب اللبناني علي العبد الله، إلى إزالة الأنقاض والبدء بترميم "مؤسسة الصيداوي"، وهو المحل الذي تعود ملكيته لمديره وصديقه حسن صيداوي، الذي قضى منذ عام إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب منزله في بلدة كفر جوز.ويقول العبد الله في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "نزلنا إلى السوق بعد نحو 5 أيام من بدء الهدنة وبدأنا بالتنظيف، الركام كان يملأ المكان والصخور ضخمة جدًا، لكننا باشرنا العمل في المحل".وغيّرت الغارات الإسرائيلية معالم السوق التجاري للمدينة بشكل جذري، حيث أشار العبد الله بيده إلى محيط عمله، واصفًا حجم الخراب بقوله: "هذه المنطقة كانت سكنية وتجارية بامتياز ولم يتركوا فيها شيئًا".ويستذكر العبد الله المعالم المدمرة بالقول: "هنا كان يوجد محل للأراجيل، وآخر للذهب، ومحل بهارات لصديقي محمد جابر، ومحل الحاج للعطورات، بالإضافة إلى سوبرماركت، وفرن تاريخي أقدم مني في المنطقة".وأوضح أن الفضل في بقاء العائلات الصامدة يعود لجهود فرق الإغاثة، مضيفًا: "نحن صمدنا هنا، وإسعاف النبطية والصليب الأحمر كانوا يؤمنون لنا ولجميع العائلات المتبقية كل المستلزمات اليومية من مواد غذائية وأدوات تنظيف"، وختم العبد الله حديثه: "هذا الدمار كله سيعاد إعماره، وستعود النبطية أحلى مما كانت".

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