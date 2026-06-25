https://sarabic.ae/20260625/واشنطن-تمدد-الترخيص-الخاص-بعمليات-البيع-لشركة-لوك-أويل-الروسية-1114706277.html
واشنطن تمدد الترخيص الخاص بعمليات البيع لشركة "لوك أويل" الروسية
واشنطن تمدد الترخيص الخاص بعمليات البيع لشركة "لوك أويل" الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، تمديد الولايات المتحدة للترخيص الذي يُجيز المعاملات المتعلقة ببيع شركة "لوك أويل إنترناشونال" الروسية حتى 25... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T18:41+0000
2026-06-25T18:41+0000
2026-06-25T18:41+0000
روسيا
اقتصاد
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وجاء في الترخيص: "جميع المعاملات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، والتي تُعدّ ضروريةً للتفاوض على العقود وإبرامها مع شركة "لوك أويل" المساهمة العامة أو أيٍّ من الشركات التابعة لها، والمتعلقة ببيع أو التصرف في أو نقل شركة "لوك أويل إنترناشونال" أو نقل ملكيتها، مُصرّح بها حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الصيفي (4:01 بتوقيت غرينتش)، يوم 25 تموز/يوليو 2026".وصرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 15 مايو/ أيار الفائت، بأن الولايات المتحدة تحاول باستخدام العقوبات لإخراج شركتي "لوك أويل وروسنفط" الروسيتين من جميع الأعمال التجارية الدولية.وقال لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي- إنديا"، حول العقوبات الأمريكية المفروضة على شركتي "لوك أويل" و"روسنفط": "الهدف سراً، هو إخراج هاتين الشركتين من جميع الأعمال التجارية الدولية".وأضاف أن العقوبات الأمريكية تحاول إخراج الشركات الروسية من الأسواق العالمية في أفريقيا، وكذلك من شبه جزيرة البلقان.
https://sarabic.ae/20260625/الخارجية-الروسية-موسكو-تبذل-جهودا-لاستعادة-ممتلكاتها-الدبلوماسية-في-الولايات-المتحدة-1114704997.html
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روسيا, اقتصاد, العالم
واشنطن تمدد الترخيص الخاص بعمليات البيع لشركة "لوك أويل" الروسية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، تمديد الولايات المتحدة للترخيص الذي يُجيز المعاملات المتعلقة ببيع شركة "لوك أويل إنترناشونال" الروسية حتى 25 تموز/يوليو.
وجاء في الترخيص: "جميع المعاملات المحظورة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، والتي تُعدّ ضروريةً للتفاوض على العقود وإبرامها مع شركة "لوك أويل" المساهمة العامة أو أيٍّ من الشركات التابعة لها، والمتعلقة ببيع أو التصرف في أو نقل شركة "لوك أويل إنترناشونال" أو نقل ملكيتها، مُصرّح بها حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الصيفي (4:01 بتوقيت غرينتش)، يوم 25 تموز/يوليو 2026".
وصرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم 15 مايو/ أيار الفائت، بأن الولايات المتحدة تحاول باستخدام العقوبات لإخراج شركتي "لوك أويل وروسنفط" الروسيتين من جميع الأعمال التجارية الدولية.
وقال لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي- إنديا"، حول العقوبات الأمريكية المفروضة على شركتي "لوك أويل" و"روسنفط": "الهدف سراً، هو إخراج هاتين الشركتين من جميع الأعمال التجارية الدولية".
وأضاف أن العقوبات الأمريكية تحاول إخراج الشركات الروسية من الأسواق العالمية في أفريقيا، وكذلك من شبه جزيرة البلقان.