من قلب الكارثة... صور ترصد تداعيات الزلزالين في فنزويلا

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يخطئ في اعتبار ضبط النفس الروسي ضعفا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إنقاذ الشعب الفلسطيني لا يتم عبر عزله ومواصلة ترحيله من أرضه
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260625/1114680147.html
من قلب الكارثة... صور ترصد تداعيات الزلزالين في فنزويلا
من قلب الكارثة... صور ترصد تداعيات الزلزالين في فنزويلا
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي رصدت حجم الدمار الذي طال البنية التحتية في مناطق متفرقة في فنزويلا. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T09:44+0000
2026-06-25T09:44+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114680317_0:721:807:1175_1920x0_80_0_0_d7d215c1489e75855aa0647f0b637276.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114680317_0:587:807:1192_1920x0_80_0_0_ae0fc5dc6a52eb0d9ee6187e4356955b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

من قلب الكارثة... صور ترصد تداعيات الزلزالين في فنزويلا

09:44 GMT 25.06.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي رصدت حجم الدمار الذي طال البنية التحتية في مناطق متفرقة في فنزويلا.
© REUTERS Wilmer Azuaje

امرأتان تركضان أثناء الزلزال في مطار "سيمون بوليفار الدولي" في مايكيتيا، فنزويلا.

امرأتان تركضان أثناء الزلزال في مطار &quot;سيمون بوليفار الدولي&quot; في مايكيتيا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
1/15
© REUTERS Wilmer Azuaje

امرأتان تركضان أثناء الزلزال في مطار "سيمون بوليفار الدولي" في مايكيتيا، فنزويلا.

© AP Photo / Javier Campos

صورة لرجل يحمل كلبًا وهو يبكي بعد زلزال في كاراكاس، فنزويلا.

صورة لرجل يحمل كلبًا وهو يبكي بعد زلزال في كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
2/15
© AP Photo / Javier Campos

صورة لرجل يحمل كلبًا وهو يبكي بعد زلزال في كاراكاس، فنزويلا.

© REUTERS Maxwell Briceno

صورة تظهر حطام أحد المباني المنهارة بعد زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.

صورة تظهر حطام أحد المباني المنهارة بعد زلزال في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
3/15
© REUTERS Maxwell Briceno

صورة تظهر حطام أحد المباني المنهارة بعد زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.

© REUTERS Gaby Oraa

صورة لمرأتين تنتظران في موقع أحد المباني المنهارة، بينما يبحث عمال الإنقاذ عن حفيدتهما، بعد الزلزال في كاراكاس، فنزويلا.

صورة لمرأتين تنتظران في موقع أحد المباني المنهارة، بينما يبحث عمال الإنقاذ عن حفيدتهما، بعد الزلزال في كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
4/15
© REUTERS Gaby Oraa

صورة لمرأتين تنتظران في موقع أحد المباني المنهارة، بينما يبحث عمال الإنقاذ عن حفيدتهما، بعد الزلزال في كاراكاس، فنزويلا.

© REUTERS Gaby Oraa

بعض الأشخاص يقدمون المساعدة لمرأة مستلقية على الأرض بعد زلزال في كاراكاس، فنزويلا.

بعض الأشخاص يقدمون المساعدة لمرأة مستلقية على الأرض بعد زلزال في كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
5/15
© REUTERS Gaby Oraa

بعض الأشخاص يقدمون المساعدة لمرأة مستلقية على الأرض بعد زلزال في كاراكاس، فنزويلا.

© REUTERS Maxwell Briceno

صورة لأشخاص يمرون بدراجاتهم النارية أمام مبنى منهار بعد الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا.

صورة لأشخاص يمرون بدراجاتهم النارية أمام مبنى منهار بعد الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
6/15
© REUTERS Maxwell Briceno

صورة لأشخاص يمرون بدراجاتهم النارية أمام مبنى منهار بعد الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا.

© REUTERS Juan Carlos Hernandez

امرأة تحتضن قطة في الشارع، بعد زلزال قوي، في فالنسيا، فنزويلا.

امرأة تحتضن قطة في الشارع، بعد زلزال قوي، في فالنسيا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
7/15
© REUTERS Juan Carlos Hernandez

امرأة تحتضن قطة في الشارع، بعد زلزال قوي، في فالنسيا، فنزويلا.

© REUTERS Wilmer Azuaje

صورة تظهر ردود فعل بعض الناس أثناء الزلزال في مطار "سيمون بوليفار الدولي" في مايكيتيا، فنزويلا.

صورة تظهر ردود فعل بعض الناس أثناء الزلزال في مطار &quot;سيمون بوليفار الدولي&quot; في مايكيتيا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
8/15
© REUTERS Wilmer Azuaje

صورة تظهر ردود فعل بعض الناس أثناء الزلزال في مطار "سيمون بوليفار الدولي" في مايكيتيا، فنزويلا.

© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria

صورة لفرق الإنقاذ وهي تعمل في موقع أحد المباني المنهار بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.

صورة لفرق الإنقاذ وهي تعمل في موقع أحد المباني المنهار بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
9/15
© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria

صورة لفرق الإنقاذ وهي تعمل في موقع أحد المباني المنهار بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.

© AP Photo / Ariana Cubillos

صورة تظهر بعض الأشخاص وهم جالسين على الأرصفة، بعد خروجهم من منازلهم، بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

صورة تظهر بعض الأشخاص وهم جالسين على الأرصفة، بعد خروجهم من منازلهم، بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة الفنزويلية كاراكاس. - سبوتنيك عربي
10/15
© AP Photo / Ariana Cubillos

صورة تظهر بعض الأشخاص وهم جالسين على الأرصفة، بعد خروجهم من منازلهم، بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

© AP Photo / Javier Campos

عمال الإنقاذ وهم يقومون بالبحث تحت الأنقاض، في كاراكاس، فنزويلا.

عمال الإنقاذ وهم يقومون بالبحث تحت الأنقاض، في كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
11/15
© AP Photo / Javier Campos

عمال الإنقاذ وهم يقومون بالبحث تحت الأنقاض، في كاراكاس، فنزويلا.

© REUTERS Gaby Oraa

صورة لمرأتين تنتظران في موقع مبنى منهار بينما يبحث عمال الإنقاذ عن أقاربهما، بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.

صورة لمرأتين تنتظران في موقع مبنى منهار بينما يبحث عمال الإنقاذ عن أقاربهما، بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
12/15
© REUTERS Gaby Oraa

صورة لمرأتين تنتظران في موقع مبنى منهار بينما يبحث عمال الإنقاذ عن أقاربهما، بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.

© AP Photo / Pedro Mattey

امرأة تحتضن طفلها بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.

امرأة تحتضن طفلها بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
13/15
© AP Photo / Pedro Mattey

امرأة تحتضن طفلها بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.

© AP Photo / Adrian Naranjo

مبنى متضرر بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.

مبنى متضرر بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
14/15
© AP Photo / Adrian Naranjo

مبنى متضرر بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.

© REUTERS Maxwell Briceno

صورة تظهر امرأة وهي تركض مع طفل للاحتماء أثناء زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.

صورة تظهر امرأة وهي تركض مع طفل للاحتماء أثناء زلزال في لا غوايرا، فنزويلا. - سبوتنيك عربي
15/15
© REUTERS Maxwell Briceno

صورة تظهر امرأة وهي تركض مع طفل للاحتماء أثناء زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала