من قلب الكارثة... صور ترصد تداعيات الزلزالين في فنزويلا

امرأتان تركضان أثناء الزلزال في مطار "سيمون بوليفار الدولي" في مايكيتيا، فنزويلا.
امرأتان تركضان أثناء الزلزال في مطار "سيمون بوليفار الدولي" في مايكيتيا، فنزويلا.
صورة لرجل يحمل كلبًا وهو يبكي بعد زلزال في كاراكاس، فنزويلا.
صورة لرجل يحمل كلبًا وهو يبكي بعد زلزال في كاراكاس، فنزويلا.
صورة تظهر حطام أحد المباني المنهارة بعد زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة تظهر حطام أحد المباني المنهارة بعد زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة لمرأتين تنتظران في موقع أحد المباني المنهارة، بينما يبحث عمال الإنقاذ عن حفيدتهما، بعد الزلزال في كاراكاس، فنزويلا.
صورة لمرأتين تنتظران في موقع أحد المباني المنهارة، بينما يبحث عمال الإنقاذ عن حفيدتهما، بعد الزلزال في كاراكاس، فنزويلا.
بعض الأشخاص يقدمون المساعدة لمرأة مستلقية على الأرض بعد زلزال في كاراكاس، فنزويلا.
بعض الأشخاص يقدمون المساعدة لمرأة مستلقية على الأرض بعد زلزال في كاراكاس، فنزويلا.
صورة لأشخاص يمرون بدراجاتهم النارية أمام مبنى منهار بعد الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة لأشخاص يمرون بدراجاتهم النارية أمام مبنى منهار بعد الزلزال في لا غوايرا، فنزويلا.
امرأة تحتضن قطة في الشارع، بعد زلزال قوي، في فالنسيا، فنزويلا.
امرأة تحتضن قطة في الشارع، بعد زلزال قوي، في فالنسيا، فنزويلا.
صورة تظهر ردود فعل بعض الناس أثناء الزلزال في مطار "سيمون بوليفار الدولي" في مايكيتيا، فنزويلا.
صورة تظهر ردود فعل بعض الناس أثناء الزلزال في مطار "سيمون بوليفار الدولي" في مايكيتيا، فنزويلا.
صورة لفرق الإنقاذ وهي تعمل في موقع أحد المباني المنهار بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.
صورة لفرق الإنقاذ وهي تعمل في موقع أحد المباني المنهار بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.
صورة تظهر بعض الأشخاص وهم جالسين على الأرصفة، بعد خروجهم من منازلهم، بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة الفنزويلية كاراكاس.
صورة تظهر بعض الأشخاص وهم جالسين على الأرصفة، بعد خروجهم من منازلهم، بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة الفنزويلية كاراكاس.
عمال الإنقاذ وهم يقومون بالبحث تحت الأنقاض، في كاراكاس، فنزويلا.
عمال الإنقاذ وهم يقومون بالبحث تحت الأنقاض، في كاراكاس، فنزويلا.
صورة لمرأتين تنتظران في موقع مبنى منهار بينما يبحث عمال الإنقاذ عن أقاربهما، بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.
صورة لمرأتين تنتظران في موقع مبنى منهار بينما يبحث عمال الإنقاذ عن أقاربهما، بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.
امرأة تحتضن طفلها بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.
امرأة تحتضن طفلها بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.
مبنى متضرر بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.
مبنى متضرر بعد الزلزال الذي ضرب كاراكاس، فنزويلا.
صورة تظهر امرأة وهي تركض مع طفل للاحتماء أثناء زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.
صورة تظهر امرأة وهي تركض مع طفل للاحتماء أثناء زلزال في لا غوايرا، فنزويلا.