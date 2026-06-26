https://sarabic.ae/20260626/الإمارات-عطل-فني-في-نظام-الإنذار-المبكر-أدى-لإرسال-رسائل-تحذيرية-غير-صحيحة-1114744355.html
الإمارات: عطل فني في نظام الإنذار المبكر أدى لإرسال رسائل تحذيرية غير صحيحة
الإمارات: عطل فني في نظام الإنذار المبكر أدى لإرسال رسائل تحذيرية غير صحيحة
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أنه تم التعامل مع عطل فني طارئ ومؤقت في نظام الإنذار المبكر،... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T14:53+0000
2026-06-26T14:53+0000
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وأوضحت في بيان لها، أن الفرق الفنية المختصة باشرت التدخل الفوري فور رصد العطل، إذ تم تطبيق الإجراءات المعتمدة لضمان معالجة الخلل واستعادة كفاءة النظام في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على استمرار عمل منظومة الإنذار بشكل طبيعي بعد السيطرة على المشكلة، ودون تسجيل أي تأثيرات ميدانية مرتبطة بالرسائل الصادرة. وقدمت الهيئة اعتذارها عن هذا العطل الفني غير المقصود، مؤكدة حرصها على أعلى معايير الدقة والجاهزية في تشغيل أنظمة الإنذار المبكر، لما تمثله من أهمية في حماية الأرواح والممتلكات ودعم منظومة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.كما أعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها لأفراد المجتمع على تفهمهم وتعاونهم خلال فترة التعامل مع العطل، والتزامهم بالاعتماد على القنوات الرسمية في تلقي المعلومات والتوجيهات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الوعي والمسؤولية المجتمعية. وشددت الهيئة على أهمية تجنب تداول أو إعادة نشر أي معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات عبر القنوات المعتمدة فقط، بما يضمن دقة المعلومات ويسهم في دعم جهود فرق العمل الميدانية والفنية في إدارة الطوارئ والاستجابة.يأتي هذا بعدما أرسلت السلطات الإماراتية، اليوم الجمعة، تنبيها عبر الهواتف المحمولة للسكان بشأن "تهديد صاروخي محتمل"، طالبتهم فيه بالاحتماء داخل أماكن آمنة والابتعاد عن النوافذ والمناطق المفتوحة، قبل أن تصدر بعد دقائق رسالة تؤكد زوال الخطر وعودة الوضع إلى طبيعته.ويعد هذا أول تنبيه من نوعه منذ أكثر من شهر، في ظل تعرض البلاد سابقا لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة خلال الأشهر الماضية، نتيجة الحرب بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، التي اندلعت في أواخر فبراير/ شباط 2026.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الإمارات: عطل فني في نظام الإنذار المبكر أدى لإرسال رسائل تحذيرية غير صحيحة
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أنه تم التعامل مع عطل فني طارئ ومؤقت في نظام الإنذار المبكر، وقع مساء اليوم الجمعة، وتسبب في إصدار رسائل إنذار غير صحيحة إلى بعض المستخدمين.
وأوضحت في بيان لها، أن الفرق الفنية المختصة باشرت التدخل الفوري فور رصد العطل، إذ تم تطبيق الإجراءات المعتمدة لضمان معالجة الخلل واستعادة كفاءة النظام في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على استمرار عمل منظومة الإنذار بشكل طبيعي بعد السيطرة على المشكلة، ودون تسجيل أي تأثيرات ميدانية مرتبطة بالرسائل الصادرة.
وقدمت الهيئة اعتذارها عن هذا العطل الفني غير المقصود، مؤكدة حرصها على أعلى معايير الدقة والجاهزية في تشغيل أنظمة الإنذار المبكر، لما تمثله من أهمية في حماية الأرواح والممتلكات ودعم منظومة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ، وفقا لصحيفة
"البيان" الإماراتية.
كما أعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها لأفراد المجتمع على تفهمهم وتعاونهم خلال فترة التعامل مع العطل، والتزامهم بالاعتماد على القنوات الرسمية في تلقي المعلومات والتوجيهات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الوعي والمسؤولية المجتمعية.
وشددت الهيئة على أهمية تجنب تداول أو إعادة نشر أي معلومات غير صادرة عن الجهات الرسمية، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات عبر القنوات المعتمدة فقط، بما يضمن دقة المعلومات ويسهم في دعم جهود فرق العمل الميدانية والفنية في إدارة الطوارئ والاستجابة.
يأتي هذا بعدما أرسلت السلطات الإماراتية، اليوم الجمعة، تنبيها عبر الهواتف المحمولة للسكان بشأن "تهديد صاروخي محتمل"، طالبتهم فيه بالاحتماء داخل أماكن آمنة والابتعاد عن النوافذ والمناطق المفتوحة، قبل أن تصدر بعد دقائق رسالة تؤكد زوال الخطر وعودة الوضع إلى طبيعته.
ويعد هذا أول تنبيه من نوعه منذ أكثر من شهر، في ظل تعرض البلاد سابقا لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة خلال الأشهر الماضية، نتيجة الحرب بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، التي اندلعت في أواخر فبراير/ شباط 2026.