صافرات الإنذار في الأردن تثير القلق.. والسلطات تكشف السبب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بعد توقيع اربع اتفاقيات رسمية في أنقرة ، هل تستبدل النيجر فرنسا بتركيا ؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
10:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
اتفاق سلام بين أمريكا وإيران... بوتين يتوعد بتوسيع الضربات على البنية التحتية الحيوية لنظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
منظومة الدعم النقدي في مصر.. هل يربح المواطن أم يخسر مع التغيير الجديد؟
08:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
صدى الحياة
حملة "لستُ شجرة": شرارة رقمية تشعل صراع الهويات في سوريا
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
من الملعب
كأس العالم "مونديال على هامش السياسة".. وماذا تفعل الفرق العربية؟
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في غزة ولبنان وسوريا على استقرار المنطقة؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: موسكو تعتبر سوريا ركيزتها الجيوسياسية في شرق المتوسط
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260614/صافرات-الإنذار-في-الأردن-تثير-القلق-والسلطات-تكشف-السبب-1114329004.html
صافرات الإنذار في الأردن تثير القلق.. والسلطات تكشف السبب
صافرات الإنذار في الأردن تثير القلق.. والسلطات تكشف السبب
سبوتنيك عربي
أوضحت مديرية الأمن العام الأردنية أن خللًا فنيًا تسبب في انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي، فجر اليوم الأحد، أثناء أعمال صيانة ومعالجة عطل في إحداها، مؤكدة أن... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T06:38+0000
2026-06-14T06:38+0000
أخبار الأردن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0e/1114328848_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_6d73edfac6d5475d5fec68f760808b4e.jpg
وكان التلفزيون الأردني الرسمي، أفاد في وقت سابق من اليوم، بدوي صافرات الإنذار في عدد من المناطق دون الكشف عن تفاصيل إضافية.ويأتي ذلك في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة وتزايد التهديدات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة، ما يدفع السلطات إلى تفعيل منظومة الإنذار المبكر والإجراءات الاحترازية بشكل دوري.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، قوله إن عملية الاعتراض تمت بنجاح، وأسفرت عن سقوط عدد من الشظايا في المنطقة المستهدفة، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.وأوضح المصدر الأردني أن الفرق الهندسية المتخصصة تعاملت مع مخلفات الصواريخ التي تم إسقاطها، للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.كما جدد التأكيد على أن الأردن لن يسمح بأي انتهاك لمجاله الجوي من أي جهة كانت، وأن القوات المسلحة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران صواريخ عدة باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغربي إيران.وفي 8 يونيو الجاري، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
https://sarabic.ae/20260610/وزير-أردني-سابق-يؤكد-لـسبوتنيك-وجود-تفكير-عربي-لتشكيل-تحالف-إقليمي-لتعزيز-الأمن-الجماعي-1114231703.html
https://sarabic.ae/20260610/بيان-مصري-بشأن-الهجوم-الإيراني-على-مواقع-في-الأردن-والبحرين-والكويت-1114221469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0e/1114328848_233:0:1613:1035_1920x0_80_0_0_2c0a7315e246e394ed6ea48d0f86a833.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

صافرات الإنذار في الأردن تثير القلق.. والسلطات تكشف السبب

06:38 GMT 14.06.2026
© Photo / Unsplash/ Daniel Quraالعاصمة الأردنية عمان
العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Photo / Unsplash/ Daniel Qura
تابعنا عبر
أوضحت مديرية الأمن العام الأردنية أن خللًا فنيًا تسبب في انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي، فجر اليوم الأحد، أثناء أعمال صيانة ومعالجة عطل في إحداها، مؤكدة أن الفرق الفنية تعاملت مع الخلل وتمكنت من إصلاحه على الفور.
وكان التلفزيون الأردني الرسمي، أفاد في وقت سابق من اليوم، بدوي صافرات الإنذار في عدد من المناطق دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
ويأتي ذلك في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة وتزايد التهديدات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة، ما يدفع السلطات إلى تفعيل منظومة الإنذار المبكر والإجراءات الاحترازية بشكل دوري.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، الأسبوع الماضي، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت وأسقطت مساء الثلاثاء الماضي، 5 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، قوله إن عملية الاعتراض تمت بنجاح، وأسفرت عن سقوط عدد من الشظايا في المنطقة المستهدفة، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
الجيش الأردني يستعد لمناورات الأسد المتأهب 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
وزير أردني سابق يؤكد لـ"سبوتنيك" وجود تفكير عربي لتشكيل تحالف إقليمي لتعزيز الأمن الجماعي
10 يونيو, 13:06 GMT
وأوضح المصدر الأردني أن الفرق الهندسية المتخصصة تعاملت مع مخلفات الصواريخ التي تم إسقاطها، للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تتابع عن كثب التطورات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية أجواء المملكة وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

كما جدد التأكيد على أن الأردن لن يسمح بأي انتهاك لمجاله الجوي من أي جهة كانت، وأن القوات المسلحة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
مصر تدين الهجوم الإيراني على الأردن والبحرين والكويت
10 يونيو, 07:30 GMT
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران صواريخ عدة باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا.

وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغربي إيران.
وفي 8 يونيو الجاري، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала