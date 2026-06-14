صافرات الإنذار في الأردن تثير القلق.. والسلطات تكشف السبب
© Photo / Unsplash/ Daniel Quraالعاصمة الأردنية عمان
© Photo / Unsplash/ Daniel Qura
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أوضحت مديرية الأمن العام الأردنية أن خللًا فنيًا تسبب في انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي، فجر اليوم الأحد، أثناء أعمال صيانة ومعالجة عطل في إحداها، مؤكدة أن الفرق الفنية تعاملت مع الخلل وتمكنت من إصلاحه على الفور.
وكان التلفزيون الأردني الرسمي، أفاد في وقت سابق من اليوم، بدوي صافرات الإنذار في عدد من المناطق دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
نوّهت مديرية الامن العام ان خلل فني ادى إلى انطلاق (صافرات الإنذار) بشكل تلقائي صباح هذا اليوم اثناء معالجة عطل في احد الصافرات حيث تمكنت الفرق الفنية من معالجة الخلل على الفور#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/aJ0ojh258s— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) June 14, 2026
ويأتي ذلك في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة وتزايد التهديدات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة، ما يدفع السلطات إلى تفعيل منظومة الإنذار المبكر والإجراءات الاحترازية بشكل دوري.
وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، الأسبوع الماضي، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت وأسقطت مساء الثلاثاء الماضي، 5 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، قوله إن عملية الاعتراض تمت بنجاح، وأسفرت عن سقوط عدد من الشظايا في المنطقة المستهدفة، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وأوضح المصدر الأردني أن الفرق الهندسية المتخصصة تعاملت مع مخلفات الصواريخ التي تم إسقاطها، للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.
وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تتابع عن كثب التطورات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية أجواء المملكة وصون سيادتها وسلامة أراضيها.
كما جدد التأكيد على أن الأردن لن يسمح بأي انتهاك لمجاله الجوي من أي جهة كانت، وأن القوات المسلحة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.
10 يونيو, 07:30 GMT
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران صواريخ عدة باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا.
وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغربي إيران.
وفي 8 يونيو الجاري، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.