https://sarabic.ae/20260614/صافرات-الإنذار-في-الأردن-تثير-القلق-والسلطات-تكشف-السبب-1114329004.html

صافرات الإنذار في الأردن تثير القلق.. والسلطات تكشف السبب

صافرات الإنذار في الأردن تثير القلق.. والسلطات تكشف السبب

سبوتنيك عربي

أوضحت مديرية الأمن العام الأردنية أن خللًا فنيًا تسبب في انطلاق صافرات الإنذار بشكل تلقائي، فجر اليوم الأحد، أثناء أعمال صيانة ومعالجة عطل في إحداها، مؤكدة أن... 14.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-14T06:38+0000

2026-06-14T06:38+0000

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وكان التلفزيون الأردني الرسمي، أفاد في وقت سابق من اليوم، بدوي صافرات الإنذار في عدد من المناطق دون الكشف عن تفاصيل إضافية.ويأتي ذلك في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة وتزايد التهديدات الجوية واستخدام الطائرات المسيّرة، ما يدفع السلطات إلى تفعيل منظومة الإنذار المبكر والإجراءات الاحترازية بشكل دوري.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، قوله إن عملية الاعتراض تمت بنجاح، وأسفرت عن سقوط عدد من الشظايا في المنطقة المستهدفة، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.وأوضح المصدر الأردني أن الفرق الهندسية المتخصصة تعاملت مع مخلفات الصواريخ التي تم إسقاطها، للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.كما جدد التأكيد على أن الأردن لن يسمح بأي انتهاك لمجاله الجوي من أي جهة كانت، وأن القوات المسلحة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران صواريخ عدة باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغربي إيران.وفي 8 يونيو الجاري، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.

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