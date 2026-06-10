https://sarabic.ae/20260610/وزير-أردني-سابق-يؤكد-لـسبوتنيك-وجود-تفكير-عربي-لتشكيل-تحالف-إقليمي-لتعزيز-الأمن-الجماعي-1114231703.html

وزير أردني سابق يؤكد لـ"سبوتنيك" وجود تفكير عربي لتشكيل تحالف إقليمي لتعزيز الأمن الجماعي

وزير أردني سابق يؤكد لـ"سبوتنيك" وجود تفكير عربي لتشكيل تحالف إقليمي لتعزيز الأمن الجماعي

سبوتنيك عربي

أكد الوزير الأردني السابق، أستاذ العلوم السياسية الدكتور أمين المشاقبة، أن الأردن يتأثر بشكل مباشر بكل التطورات الإقليمية بحكم موقعه الجيوسياسي في قلب الشرق... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T13:06+0000

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وقال المشاقبة، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، عبر راديو سبوتنيك، إن الأردن يرفض الاعتداءات التي تستهدف دول الخليج العربي، كما يرفض في الوقت نفسه استمرار التصعيد العسكري الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، موضحًا أن عمان تبذل جهودًا دبلوماسية مع الولايات المتحدة والدول العربية والقوى الإقليمية لاحتواء الأزمة ومنع توسعها.وأوضح أن الأردن، إلى جانب مصر والسعودية وقطر وتركيا، حاول منع توجيه ضربات لإيران خشية انفجار الأوضاع في المنطقة، لكنه شدد في المقابل على أن "المعضلة الأساسية" تبقى في السياسات الإسرائيلية، التي قال إنها تسعى إلى إبقاء المنطقة في حالة حرب دائمة لتحقيق "أهداف توسعية وتوراتية".وأضاف أن إسرائيل تواصل التصعيد في جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن استمرار العمليات العسكرية والتوسع الاستيطاني يهددان أي فرص للاستقرار أو السلام في المنطقة. وأكد أن العلاقات الأردنية الخليجية تاريخية ومتجذرة، إلا أن التطورات الحالية تفرض مستوى أعلى من التنسيق والتعاون العربي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.وحول الملف السوري، أوضح المشاقبة أن الأردن يجري اتصالات مع شيوخ العقل في السويداء، في إطار جهود تهدف إلى إعادة دمج المحافظة ضمن الدولة السورية، إلى جانب التنسيق بشأن مكافحة تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود.واتهم إسرائيل بالسعي إلى تفتيت سوريا على أسس طائفية وعرقية، معتبرًا أن تل أبيب تستغل حالة عدم الاستقرار لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد المشاقبة على أن الأردن يواصل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، رغم القيود الإسرائيلية على المعابر، مؤكدًا أن عمان تتمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.وقال إن إسرائيل تواصل خرق اتفاقية وادي عربة، محذرًا من أن استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية قد يهدد مستقبل اتفاقيات السلام مع الدول العربية.وعلى الصعيد الداخلي، أكد المشاقبة أن الأردن نجح خلال السنوات الـ27 الماضية، منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، في الحفاظ على الأمن والاستقرار، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.وأشار إلى أن المملكة شهدت تطورًا في البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية، إلى جانب خطوات إصلاح سياسي شملت تعديلات دستورية وقوانين جديدة للأحزاب والانتخابات، تمهيدًا للوصول إلى حكومات برلمانية في المستقبل.وأكد أن المجتمع الأردني يتمتع بدرجة عالية من التماسك الوطني، مع غياب أي صراعات طائفية أو عرقية، مشددًا على أن العلاقة بين القيادة والشعب تمثل أحد أبرز عوامل الاستقرار في المملكة.وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت وأسقطت مساء أمس الثلاثاء، خمسة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في محافظة الزرقاء.وأوضح المصدر أن الفرق الهندسية المختصة تعاملت مع مخلفات الصواريخ التي تم إسقاطها، للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع عن كثب التطورات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية أجواء المملكة وصون سيادتها وسلامة أراضيها.كما جدد التأكيد على أن الأردن لن يسمح بأي انتهاك لمجاله الجوي من أي جهة كانت، وأن القوات المسلحة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها.

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