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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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الكويت: نحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمننا وسيادتنا
الكويت: نحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمننا وسيادتنا
سبوتنيك عربي
أكدت دولة الكويت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق... 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T10:55+0000
2026-06-10T10:55+0000
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وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار "الاعتداءات الإيرانية المتكررة" التي استهدفت أراضيها، مشيرة إلى أن أحدث هذه الاعتداءات وقع اليوم الأربعاء، في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة من الهجمات التي تهدد سلامة المدنيين والمنشآت الحيوية والسكنية.وأضافت الوزارة أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجًا عدائيًا وانتهاكًا واضحًا لسيادة دولة الكويت، فضلًا عن كونه خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
https://sarabic.ae/20260610/إعلام-الولايات-المتحدة-تشن-موجة-ثالثة-من-الضربات-على-إيران-1114218474.html
https://sarabic.ae/20260609/ترامب-أؤمن-بالرد-بقوة-وهذا-نهجي-ولدينا-اتفاق-جيد-جدًا-مع-إيران-1114218094.html
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أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الكويت: نحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمننا وسيادتنا

10:55 GMT 10.06.2026
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكدت دولة الكويت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار "الاعتداءات الإيرانية المتكررة" التي استهدفت أراضيها، مشيرة إلى أن أحدث هذه الاعتداءات وقع اليوم الأربعاء، في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة من الهجمات التي تهدد سلامة المدنيين والمنشآت الحيوية والسكنية.
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
إعلام: الولايات المتحدة تشن موجة ثالثة من الضربات على إيران
01:00 GMT
وأضافت الوزارة أن تكرار هذه الاعتداءات يعكس نهجًا عدائيًا وانتهاكًا واضحًا لسيادة دولة الكويت، فضلًا عن كونه خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وجددت الكويت تأكيدها على موقفها الرافض لأي أعمال تمس أمنها أو تهدد استقرارها، مشددة على حقها المشروع في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية مصالحها الوطنية وأمن مواطنيها.
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنقاذ اثنين من أفراد طاقم مروحية من طراز "AH-64 أباتشي" بعد سقوطها بالقرب ⁠من مضيق هرمز خلال تنفيذها لدورية في المياه الإقليمية.
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ترامب: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي ولدينا اتفاق جيد جدًا مع إيران
أمس, 23:12 GMT
ولفتت إلى أن القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، قامت بعمليات الإنقاذ، بمشاركة الفرقة الثانية والثمانين المحمولة جوا، وبدعم من وحدات تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكيتين، بما في ذلك قوة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس.
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا.
وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
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