https://sarabic.ae/20260626/الدفاع-الروسية-استهداف-مواقع-توجيه-المسيرات-بـ-9-قنابل-فاب-500-ومراكز-قيادة-أوكرانية-1114721437.html
الدفاع الروسية: استهداف مواقع توجيه المسيرات بـ 9 قنابل "فاب-500" ومراكز قيادة أوكرانية
الدفاع الروسية: استهداف مواقع توجيه المسيرات بـ 9 قنابل "فاب-500" ومراكز قيادة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية استهداف مواقع توجيه المسيرات بـ 9 قنابل "فاب-500" ومراكز قيادة أوكرانية. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T09:01+0000
2026-06-26T09:01+0000
2026-06-26T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في البيان: "استهدف سلاح الجو بثلاث قنابل جوية من طراز "فاب-500" مزودة بوحدات تخطيط وتصحيح شاملة موقع انتشار مسيرات مؤقتة للواء البحري المستقل الأربعين التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة نوفوبافلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأشار إلى أن "الضربات نفذتها أطقم المقاتلات القاذفة المتعددة المهام من طراز " سو-34"، كما نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير الأهداف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة إيفولجانسكوي في مقاطعة سومي- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260626/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-660-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114714240.html
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الدفاع الروسية: استهداف مواقع توجيه المسيرات بـ 9 قنابل "فاب-500" ومراكز قيادة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية استهداف مواقع توجيه المسيرات بـ 9 قنابل "فاب-500" ومراكز قيادة أوكرانية.
وجاء في البيان: "استهدف سلاح الجو بثلاث قنابل جوية من طراز "فاب-500" مزودة بوحدات تخطيط وتصحيح شاملة موقع انتشار مسيرات مؤقتة للواء البحري المستقل الأربعين التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة نوفوبافلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأضاف: "استهدفت أربعة قنابل من طراز "فاب -500 " مركز تحكم طائرات مسيرة تابعًا للواء الدفاع العملياتي الأول التابع للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدة غروزسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقنبلتين من النوع نفسه استهدفت مواقع توجيه مسيرات ومراكز قيادة تابعة للواء الدفاع الإقليمي 105 التابع للقوات الأوكرانية في بلدة فيليكا بيساريفكا في مقاطعة سومي".
وأشار إلى أن "الضربات نفذتها أطقم المقاتلات القاذفة المتعددة المهام من طراز " سو-34"، كما نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير الأهداف".
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.