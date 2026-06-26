https://sarabic.ae/20260626/روبيو-اتفاق-إيران-يراعي-مصالح-المنطقة-وسلطنة-عمان-لا-رسوم-عبور-في-مضيق-هرمز-1114734732.html
روبيو: اتفاق إيران يراعي مصالح المنطقة... وسلطنة عمان: لا رسوم عبور في مضيق هرمز
روبيو: اتفاق إيران يراعي مصالح المنطقة... وسلطنة عمان: لا رسوم عبور في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن بلاده تهدف لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، مضيفًا في افتتاح الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T12:20+0000
2026-06-26T12:20+0000
2026-06-26T12:20+0000
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روبيو: اتفاق إيران يراعي مصالح المنطقة.. وسلطنة عمان: لا رسوم عبور في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
روبيو: اتفاق إيران يراعي مصالح المنطقة.. وسلطنة عمان: لا رسوم عبور في مضيق هرمز
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوين، إن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، بحث العديد من الملفات وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بعض دول الخليج بدأت بالفعل فتح قنوات حوار مع طهران بدافع مصالحها الوطنية وأمنها الداخلي"ـ مشددا على أن "واشنطن لم تتعامل مع لبنان كدولة ذات سيادة في المفاوضات، بل اكتفت باستخدامه كورقة ضغط في صراعها مع إيران".سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبورقال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز، لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، وأكد تأييد السلطنة لمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية.في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه أجرى اتصالا "مثمرا" مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، بحثا خلاله مستقبل الإدارة والخدمات البحرية في مضيق هرمز.من جانبه، قال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية، أنور قرقاش، إنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي، نتيجة عدوانٍ غادر عليها، وذلك تعليقا على وضع المنطقة إثر اندلاع الحرب الإيرانية.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المتغيرات الجيوسياسية أثبتت ضرورة التعاون الدولي من أجل توفير المتطلبات الفنية، خاصة وأن عُمان ودول الخليج تتحمّل دائما أعباء وتبعات أي توترات في المنطقة من إنقاذ السفن والتلوث البحري وإرشادات الملاحة".مصر تدعو إلى تحرك دولي مكثف لاستكمال خطة ترامب بشأن غزةدعت مصر إلى إعادة تركيز الجهود الدولية حول القضية الفلسطينية لتهيئة الظروف لاستكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة.جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بالممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيجو، في القاهرة اليوم، وفق بيان للخارجية المصرية.وتناول اللقاء الجهود الحالية لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع، إذ شدد عبد العاطي على أهمية توفير الدعم الدولي اللازم لنجاح عمل اللجنة، والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.ورأى رائف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العقبة الرئيسية أمام خطة السلام تتمثل في رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينية المتشددة، التي تسعى لإبقاء القطاع تحت الضغط العسكري لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، خاصة في ظل أزماته السياسية واحتمالات الانتخابات المبكرة".فرنسا تدعو واشنطن لسحب قواتها من أوروبا "بشكل منظم" وتجنب الإعلانات المفاجئةطالبت فرنسا أمريكا بتوفير إطار منظم ومنسق لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وذلك في ظل الإعلانات المفاجئة عن سحب القوات والأصول الأمريكية، وبعد أن أثارت واشنطن توتراً كبيراً لدى حلفائها الأوروبيين بتصريحاتها الأخيرة بشأن قواتها المنتشرة في القارة.وقالت نائبة وزير الدفاع الفرنسي، أليس روفو، بعد لقائها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، في بروكسل إنه يجب أن يتم تقليص الوجود العسكري الأمريكي بطريقة منظمة ومنسقة وفعّالة لتجنّب خلق معضلات للأوروبيين".وقال عبد الصمد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الخلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين كانت قائمة قبل التصعيد الأخير في منطقة الخليج، لكنها برزت بصورة أوضح، بعدما لم يتحرك "الناتو" بالشكل الذي كانت تتطلع إليه الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، سواء في مواجهة إيران أو في حماية المصالح الأمريكية في الخليج ومضيق هرمز".المصريون يستعدون لمباراة إيران واختيار منتخب مصر ضمن أفضل 10 منتخبات في المونديالتقدّم منتخب مصر الى المراكز العشر الأولى في تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم بحسب عدة مواقع متخصصة منها صحيفة "ذا أثليتك" التي تجري تقييما شاملا للمنتخبات المشاركة في البطولة، استنادا إلى الأداء الفني والنتائج التي حققتها الفرق خلال أول جولتين من دور المجموعات.وحصل منتخب مصر على تقييم 7.17 من 10 وفقا لموقع “FotMob” العالمي المتخصص في الإحصائيات وتحليل الأداء، ليتفوق على عدد من المنتخبات الكبرى المشاركة في البطولة، من بينها البرازيل والبرتغال واليابان في مؤشر يعكس المستوى المميز الذي قدمه الفراعنة خلال أول جولتين.ويستعد منتخب مصر للقاء نظيره الإيراني في مباراة حاسمة، من أجل الصعود لدور ال32 في البطولة.وفيما يتعلق بالاحتفالات والفعاليات الموازية لمباراة مصر وإيران، استبعد رمضان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، حدوث أي أزمات داخل الملعب أو المدرجات، مؤكدا أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حريص على إنجاح البطولة وعدم السماح بأي أحداث قد تؤثر على سير المباريات".
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نوران عطالله
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
عالم سبوتنيك, مصر, إيران, مضيق هرمز, سلطنة عمان, аудио
عالم سبوتنيك, مصر, إيران, مضيق هرمز, سلطنة عمان, аудио
روبيو: اتفاق إيران يراعي مصالح المنطقة... وسلطنة عمان: لا رسوم عبور في مضيق هرمز
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن بلاده تهدف لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، مضيفًا في افتتاح الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، أن التحالف بين الولايات المتحدة ودول الخليج خضع لاختبار خلال الأحداث الماضية، وأن "مستوى التعاون والصداقة خلال الأوقات الصعبة نجح وبتميز".
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوين، إن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، بحث العديد من الملفات وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة.
قال المحلل السياسي والاستراتيجي، محسن الشوبكي، إن "الاتفاق الأمريكي الأخير مع إيران أثار قلقا واسعا داخل دول الخليج، التي ترى أن واشنطن لم تحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة في المنطقة".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بعض دول الخليج بدأت بالفعل فتح قنوات حوار مع طهران بدافع مصالحها الوطنية وأمنها الداخلي"ـ مشددا على أن "واشنطن لم تتعامل مع لبنان كدولة ذات سيادة في المفاوضات، بل اكتفت باستخدامه كورقة ضغط في صراعها مع إيران".
سلطنة عمان تؤكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز، لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور
، وأكد تأييد السلطنة لمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية.
في الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه أجرى اتصالا "مثمرا" مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، بحثا خلاله مستقبل الإدارة والخدمات البحرية في مضيق هرمز.
من جانبه، قال مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية، أنور قرقاش، إنه لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي، نتيجة عدوانٍ غادر عليها، وذلك تعليقا على وضع المنطقة إثر اندلاع الحرب الإيرانية.
أكد الكاتب الصحفي العماني، على راشد المطاعني، أن "سلطنة عمان تؤمن بحرية الملاحة عبر المضائق"، مبينا أن "هناك خلط بين فرض رسوم وإدارة مضيق هرمز التي تتطلب بعض الخدمات اللوجيستية".
وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المتغيرات الجيوسياسية أثبتت ضرورة التعاون الدولي من أجل توفير المتطلبات الفنية، خاصة وأن عُمان ودول الخليج تتحمّل دائما أعباء وتبعات أي توترات في المنطقة من إنقاذ السفن والتلوث البحري وإرشادات الملاحة".
مصر تدعو إلى تحرك دولي مكثف لاستكمال خطة ترامب بشأن غزة
دعت مصر إلى إعادة تركيز الجهود الدولية حول القضية الفلسطينية لتهيئة الظروف لاستكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بالممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيجو، في القاهرة اليوم، وفق بيان للخارجية المصرية.
وتناول اللقاء الجهود الحالية لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها من داخل القطاع، إذ شدد عبد العاطي على أهمية توفير الدعم الدولي اللازم لنجاح عمل اللجنة، والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.
قال المحلل السياسي المصري، جمال رائف، إن "القاهرة تبذل جهوداً حثيثة لوضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، رغم انشغال المجتمع الدولي بتطورات إقليمية أخرى، وعلى رأسها الحرب الأمريكية الإيرانية".
ورأى رائف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العقبة الرئيسية أمام خطة السلام تتمثل في رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينية المتشددة، التي تسعى لإبقاء القطاع تحت الضغط العسكري لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، خاصة في ظل أزماته السياسية واحتمالات الانتخابات المبكرة".
فرنسا تدعو واشنطن لسحب قواتها من أوروبا "بشكل منظم" وتجنب الإعلانات المفاجئة
طالبت فرنسا أمريكا بتوفير إطار منظم ومنسق لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وذلك في ظل الإعلانات المفاجئة عن سحب القوات والأصول الأمريكية، وبعد أن أثارت واشنطن توتراً كبيراً لدى حلفائها الأوروبيين بتصريحاتها الأخيرة بشأن قواتها المنتشرة في القارة.
وقالت نائبة وزير الدفاع الفرنسي، أليس روفو، بعد لقائها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، في بروكسل إنه يجب أن يتم تقليص الوجود العسكري الأمريكي بطريقة منظمة ومنسقة وفعّالة لتجنّب خلق معضلات للأوروبيين".
أكد مستشار القانون الدولي، الدكتور سلام عبد الصمد، أن "التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا لم يعد خافيا، بل أصبح أكثر وضوحا في ظل الخلافات المتصاعدة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مشيرا إلى أن "القارة الأوروبية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على المظلة العسكرية الأمريكية، الأمر الذي كشف عن حجم العجز الأوروبي في المجالات الدفاعية والاستراتيجية".
وقال عبد الصمد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الخلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين كانت قائمة قبل التصعيد الأخير في منطقة الخليج، لكنها برزت بصورة أوضح، بعدما لم يتحرك "الناتو" بالشكل الذي كانت تتطلع إليه الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، سواء في مواجهة إيران أو في حماية المصالح الأمريكية في الخليج ومضيق هرمز".
المصريون يستعدون لمباراة إيران واختيار منتخب مصر ضمن أفضل 10 منتخبات في المونديال
تقدّم منتخب مصر الى المراكز العشر الأولى في تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم بحسب عدة مواقع متخصصة منها صحيفة "ذا أثليتك" التي تجري تقييما شاملا للمنتخبات المشاركة في البطولة، استنادا إلى الأداء الفني والنتائج التي حققتها الفرق خلال أول جولتين من دور المجموعات.
وحصل منتخب مصر على تقييم 7.17 من 10 وفقا لموقع “FotMob” العالمي المتخصص في الإحصائيات وتحليل الأداء، ليتفوق على عدد من المنتخبات الكبرى المشاركة في البطولة، من بينها البرازيل والبرتغال واليابان في مؤشر يعكس المستوى المميز الذي قدمه الفراعنة خلال أول جولتين.
ويستعد منتخب مصر للقاء نظيره الإيراني في مباراة حاسمة، من أجل الصعود لدور ال32 في البطولة.
أكد الناقد الرياضي، طارق رمضان، أن "نتائج وأداء منتخب مصر في بطولة كأس العالم رفع سقف طموحات الجماهير المصرية إلى مستويات غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن "الثقة التي زرعها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن جعلت البعض يتحدث عن إمكانية وصول "الفراعنة" إلى المباراة النهائية".
وفيما يتعلق بالاحتفالات والفعاليات الموازية لمباراة مصر وإيران، استبعد رمضان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، حدوث أي أزمات داخل الملعب أو المدرجات، مؤكدا أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حريص على إنجاح البطولة وعدم السماح بأي أحداث قد تؤثر على سير المباريات".