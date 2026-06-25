https://sarabic.ae/20260625/سلطنة-عمان-تؤكد-عدم-فرض-رسوم-عبور-في-أي-ترتيبات-مستقبلية-بشأن-مضيق-هرمز-1114695731.html

سلطنة عمان تؤكد "عدم فرض رسوم عبور" في أي ترتيبات مستقبلية بشأن مضيق هرمز

سلطنة عمان تؤكد "عدم فرض رسوم عبور" في أي ترتيبات مستقبلية بشأن مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، أنه لن يتم فرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز، وذلك بعد أن أعلنت مسقط وطهران، المطلتان على هذا الممر المائي... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T13:26+0000

2026-06-25T13:26+0000

2026-06-25T13:26+0000

سلطنة عمان

إيران

مضيق هرمز

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال البوسعيدي، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الخليج في العاصمة البحرينية المنامة، مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي عارضت إدارته مرارا وتكرارا فرض أي رسوم أو ضرائب على العبور، إن "الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تتضمن فرض أي رسوم عبور"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بأن المرور دون رسوم عبر مضيق هرمز، "يعدّ جزءا أساسيا" من أي اتفاق مع إيران، مؤكدًا أن التوصل إلى تفاهم لن يكون ممكنا من دون ذلك، وفق تعبيره.وأضاف ترامب، ردا على سؤال أحد الصحفيين خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، في البيت الأبيض، بشأن ما إذا كان سيعرقل الاتفاق النهائي مع إيران، في حال تضمّن أي رسوم على مرور السفن: "سيكون ذلك غير مقبول بالنسبة لي، وسيغيّر الوضع جذريا".وكانت إيران والولايات المتحدة، وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/ حزيران الجاري، مذكرة تفاهم تنص على إنهاء النزاع العسكري بينهما، الذي اندلع في 28 فبراير/ شباط الماضي.كما تحدد المذكرة إطارًا زمنيًا لرفع الولايات المتحدة الحصار البحري عن إيران، مقابل استعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم إيران بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، على أن تتم تسوية ملف البرنامج النووي الإيراني من خلال اتفاق منفصل.ومن المقرر أن يجري الطرفان مفاوضات بهذا الشأن خلال 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن يؤدي الاتفاق النهائي إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

https://sarabic.ae/20260625/الحرس-الثوري-إعلان-مسار-جديد-بمضيق-هرمز-دون-تنسيق-مع-إيران-غير-مقبول-وخطير-1114674048.html

سلطنة عمان

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الولايات المتحدة الأمريكية

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سلطنة عمان, إيران, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم