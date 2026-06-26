https://sarabic.ae/20260626/مساعدة-رئيس-النواب-الأردني-لـسبوتنيك-الإعدامات-الأخيرة-حظيت-بتأييد-شعبي-ونتوقع-دفعات-جديدة-1114746306.html

مساعدة رئيس النواب الأردني لـ"سبوتنيك": الإعدامات الأخيرة حظيت بتأييد شعبي ونتوقع دفعات جديدة

مساعدة رئيس النواب الأردني لـ"سبوتنيك": الإعدامات الأخيرة حظيت بتأييد شعبي ونتوقع دفعات جديدة

سبوتنيك عربي

علقت النائبة هالة الجراح، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، على الأسباب التي دفعت الأردن إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، وتنفيذها في الآونة الأخيرة على عدد من... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T16:57+0000

2026-06-26T16:57+0000

2026-06-26T16:57+0000

أخبار الأردن

حصري

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/06/1092461492_0:454:1000:1017_1920x0_80_0_0_a5ca930f2d5d65e648bbe4fc29382574.jpg

وقالت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن الأردن واجه في السنوات الأخيرة عددًا من القضايا التي تمس أمنه الوطني بشكل مباشر، مشيرة إلى أن "تنفيذ أحكام الإعدام مؤخرًا جاء بعد أن استنفد المجرمون كافة الإجراءات القضائية المتاحة، وأصبحت أحكامهم قطعية ونهائية".وأوضحت الجراح أن "الأردن نفذ هذه الإعدامات بحق مجرمين شاركوا في الاعتداء على رجال الأمن الأردنيين، بدءًا من خلية السلط التي هدفت إلى زعزعة الأمن الوطني وأسفرت عن استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنيينَ"، مضيفة أن بعض هذه الإعدامات شملت أيضًا تجار ومروجي المخدرات لما يشكله هذا الأمر من تهديد مباشر وسلبي على المجتمع.وترى البرلمانية أن "الأردن يبعث من خلال هذه الإجراءات برسالة صارمة وحازمة للجميع، مفادها أن الدولة ستبقى قوية وسدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها الوطني".وأعلنت المملكة الأردنية عودة تنفيذ أحكام الإعدام، بعد تجميد اختياري دام 9 سنوات، وأعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية.وجاء هذا الإعلان ليثير لغطًا حول الأسباب التي دفعت عمان لاستعادة تنفيذ هذه العقوبة بعد تجميدها.وأعلن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، توجه حكومته لإجراء تعديلات قانونية لتطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية، فيما أكد المومني أن هناك أكثر من 100 شخص يواجهون عقوبة الإعدام في السجون الأردنية سيجري تنفيذ الأحكام بحقهم تباعًا في هذا الإطار.وأدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هذه الخطوة، ودعت الأردن إلى إعادة العمل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.وتقول وسائل إعلام أردنية إن تنفيذ الأحكام الأخيرة جاء بعد توقف منذ عام 2017، حين نفذت السلطات أحكام الإعدام بحق 15 محكومًا، بينهم مدانون بقضايا إرهابية وآخرون بجرائم قتل جنائية، ومنذ ذلك الوقت استمرت المحاكم بإصدار أحكام الإعدام في القضايا التي يجيزها القانون، إلا أن تنفيذها توقف، لتتراكم الأحكام القطعية بحق عشرات المحكومين.

https://sarabic.ae/20260624/بعد-9-سنوات-من-التجميد-لماذا-أعاد-الأردن-تفعيل-تنفيذ-عقوبة-الإعدام-1114668562.html

https://sarabic.ae/20260621/الأردن-تنفيذ-حكم-الإعدام-بحق-6-مدانين-في-قضايا-إرهابية-1114554005.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

أخبار الأردن, حصري, العالم العربي