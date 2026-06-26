https://sarabic.ae/20260626/مونديال-2026-تألق-مصر-والمغرب-حسرة-تونسية-وإنجلترا-الأفضل-حتى-واجهت-كيروش-1114693943.html

مونديال 2026: تألق مصر والمغرب... حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش

مونديال 2026: تألق مصر والمغرب... حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش

سبوتنيك عربي

دخلنا الأمتار الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات في مونديال أمريكا الشمالية 2026. قطار البطولة لا يتوقف، فبينما أسدل الستار الليلة الماضية على تعقيدات الجولة... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

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مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش! سبوتنيك عربي مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش!

حيث بدأت ملامح المتأهلين إلى دور الـ32 تتضح، وبدأت معها طموحات منتخباتنا العربية تتأرجح بين حسابات التأهل المعقدة وكابوس الوداع المبكر، فيما كان المنتخب الغاني أحد أبرز المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة بأداء ونتائج استثنائية.في هذا الشأن، أكد أحمد محسن، محلل الأداء، أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام نيوزيلندا، مشيدًا بالقدرة التكتيكية للمدير الفني حسام حسن، في التعامل مع مجريات اللقاء وإجراء التعديلات التي منحت الفراعنة الأفضلية خلال الشوط الثاني.وأشار محسن إلى أن حسام حسن أثبت مجددًا قدرته على قراءة المباراة والتدخل في الوقت المناسب، موضحًا أن المدير الفني لم يجر تغييرات بشرية بين الشوطين، لكنه أعاد توزيع الأدوار داخل الملعب بصورة أكثر فاعلية، من خلال عودة إمام عاشور للعب دور لاعب الوسط رقم 8، وتحريك محمد صلاح إلى الجبهة اليمنى، وعمر مرموش إلى اليسار، مع منح زيكو حرية أكبر في العمق.مستويات متباينة وتفوق مغربيوقال محسن إن المنتخبات العربية قدمت مستويات متباينة خلال منافسات كأس العالم، مشيرًا إلى أن المنتخب المغربي يواصل كتابة فصول جديدة من التألق على الساحة العالمية، بينما جاءت مشاركة تونس مخيبة للآمال، في حين لم يرتق المنتخب السعودي إلى سقف التوقعات.وأضاف أن المنتخب المغربي أثبت مجددًا أنه بات يمتلك شخصية كبيرة داخل الملعب، مشيدًا بالأداء الذي يقدمه "أسود الأطلس" أمام أقوى المنتخبات العالمية دون رهبة أو تحفظ.وفي المقابل، وصف محسن مشاركة المنتخب التونسي بأنها "الأسوأ بين المنتخبات العربية"، مؤكدًا أن التراجع كان متوقعًا في ظل اهتزاز المستوى خلال الفترة الماضية وعدم وجود هوية فنية واضحة أو استقرار في الأداء.وأشار إلى أن الخسارة الثقيلة أمام السويد ثم السقوط أمام اليابان كشفا حجم المشكلات الفنية والتنظيمية داخل المنتخب التونسي، لافتًا إلى أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لم يكن يملك الوقت الكافي لإحداث تغيير جذري في فترة قصيرة.وأضاف أن المنتخب التونسي يحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقه ووضع مشروع فني واضح يعيد "نسور قرطاج" إلى مكانتهم المعتادة قاريًا ودوليًا.كيروش يعرف كيف يعيد بناء المنتخباتوأشاد محلل الأداء أحمد محسن بالمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، مؤكدًا أنه أحد أبرز مدربي المنتخبات على مستوى العالم، وأن نجاحه الحالي مع منتخب غانا يعكس قدرته الكبيرة على إعادة بناء الفرق وصناعة شخصية تنافسية قوية في وقت قصير.وقال محسن إن كيروش تعرض لانتقادات كثيرة خلال مسيرته، لكنه يظل مدربًا يمتلك رؤية واضحة وأسلوبًا ثابتًا أثبت نجاحه في أكثر من تجربة.وأضاف أن المنتخب الغاني كان يعاني من تراجع في النتائج وتذبذب في المستوى قبل وصول كيروش، إلا أن المدرب البرتغالي نجح سريعًا في تنظيم الفريق دفاعيًا وتحويله إلى منتخب يصعب اختراقه، وهو ما انعكس على نتائجه في البطولة.وأشار محسن إلى أن كثيرين ينتقدون أسلوب كيروش بسبب اعتماده على الواقعية الدفاعية، لكنه يرى أن هذا النهج مناسب للغاية في بطولات المنتخبات، حيث تكون الأولوية لحصد النقاط والتأهل قبل تقديم الأداء الجمالي.وأكد أن تعادل غانا أمام إنجلترا يُعد نموذجًا واضحًا لقدرة كيروش على إدارة المباريات الكبرى، خاصة في مواجهة مجموعة من أفضل لاعبي العالم، مثل هاري كين وجود بيلينجهام وديكلان رايس.ورأى محسن أن المنتخب البرتغالي نفسه كان يمكن أن يستفيد من وجود كيروش على رأس جهازه الفني، في ظل امتلاكه ترسانة هجومية هائلة تحتاج إلى منظومة دفاعية أكثر توازنًا واستقرارًا.وأضاف أن البرتغال تمتلك أسماء هجومية استثنائية قادرة على صناعة الفارق، لكن وجود مدرب بخبرة كيروش كان سيمنح الفريق مزيدًا من الصلابة والاتزان في المواعيد الكبرى.واختتم محسن تصريحاته بالتأكيد أن كيروش يظل واحدًا من أكثر المدربين قدرة على بناء المنتخبات وتحقيق النتائج، مشددًا على أن تجربته الحالية مع غانا تؤكد مجددًا قيمة المدرسة التدريبية التي يمثلها المدرب البرتغالي المخضرم.

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