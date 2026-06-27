https://sarabic.ae/20260627/إصرار-إيران-على-إدارة-مضيق-هرمز-هل-يهدد-الاتفاق-مع-واشنطن-1114764139.html

إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز... هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟

إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز... هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟

سبوتنيك عربي

أكدت إيران مجددا حقها في السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز، وحذرت دول الخليج من الانحياز إلى الولايات المتحدة. 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T14:23+0000

2026-06-27T14:23+0000

2026-06-27T14:23+0000

راديو

ملفات ساخنة

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1b/1114763983_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_8d0e245e63b6cf0b4f5797d0cc56d864.png

إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟ سبوتنيك عربي إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟

جاء الموقف الإيراني ردا على بيان مشترك بين الولايات المتحدة و6 دول خليجية، يرفض فرض إيران أي رسوم على السفن في المضيق، ما اعتبرته طهران تدخلا واستفزازا.وقال، كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إنه "لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز في ظل ترتيبات غامضة أو مسارات بديلة، أو قرارات لا تأخذ في الاعتبار دور إيران كدولة مطلة (على المضيق)".يأتي ذلك تزامنا مع هجوم جديد شنّته القوات الأمريكية على إيران، ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز، بحسب المزاعم الأمريكية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف أمريكية ردا على الهجوم الأمريكي.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك من يساهم في صنع القرار الأمريكي لا يرتاح لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، والدليل على ذلك الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران رغم الاتفاق".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مذكرة التفاهم التي قادها، جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، لم يضمنها الصواريخ الباليستية الإيرانية كنوع من تشجيع إيران على الانخراط في اتفاق، وهو ما دفع دول الخليج للانتفاض ضد إغفال هذا البند".

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

ملفات ساخنة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, аудио