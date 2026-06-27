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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260627/إصرار-إيران-على-إدارة-مضيق-هرمز-هل-يهدد-الاتفاق-مع-واشنطن-1114764139.html
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز... هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز... هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
سبوتنيك عربي
أكدت إيران مجددا حقها في السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز، وحذرت دول الخليج من الانحياز إلى الولايات المتحدة. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T14:23+0000
2026-06-27T14:23+0000
راديو
ملفات ساخنة
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز
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إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
سبوتنيك عربي
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
جاء الموقف الإيراني ردا على بيان مشترك بين الولايات المتحدة و6 دول خليجية، يرفض فرض إيران أي رسوم على السفن في المضيق، ما اعتبرته طهران تدخلا واستفزازا.وقال، كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إنه "لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز في ظل ترتيبات غامضة أو مسارات بديلة، أو قرارات لا تأخذ في الاعتبار دور إيران كدولة مطلة (على المضيق)".يأتي ذلك تزامنا مع هجوم جديد شنّته القوات الأمريكية على إيران، ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز، بحسب المزاعم الأمريكية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف أمريكية ردا على الهجوم الأمريكي.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك من يساهم في صنع القرار الأمريكي لا يرتاح لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، والدليل على ذلك الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران رغم الاتفاق".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مذكرة التفاهم التي قادها، جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، لم يضمنها الصواريخ الباليستية الإيرانية كنوع من تشجيع إيران على الانخراط في اتفاق، وهو ما دفع دول الخليج للانتفاض ضد إغفال هذا البند".
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ملفات ساخنة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, аудио
ملفات ساخنة, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, аудио

إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز... هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟

14:23 GMT 27.06.2026
راديو
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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أكدت إيران مجددا حقها في السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز، وحذرت دول الخليج من الانحياز إلى الولايات المتحدة.
جاء الموقف الإيراني ردا على بيان مشترك بين الولايات المتحدة و6 دول خليجية، يرفض فرض إيران أي رسوم على السفن في المضيق، ما اعتبرته طهران تدخلا واستفزازا.
وقال، كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إنه "لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز في ظل ترتيبات غامضة أو مسارات بديلة، أو قرارات لا تأخذ في الاعتبار دور إيران كدولة مطلة (على المضيق)".
يأتي ذلك تزامنا مع هجوم جديد شنّته القوات الأمريكية على إيران، ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز، بحسب المزاعم الأمريكية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف أهداف أمريكية ردا على الهجوم الأمريكي.

في هذا السياق، قال الكاتب المختص بالشأن الإيراني، د. يوسف هزيمة، إن "المسألة ليست مسألة إصرار أو سيطرة من جانب إيران على مضيق هرمز، وإنما هي رغبة أمريكية إسرائيلية في نزع الورقة الأهم في يد إيران وهي ورقة الضغط الاقتصادي من خلال مضيق هرمز، بالنظر لفارق التفوق العسكري الكبير بين طرفي الحرب".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك من يساهم في صنع القرار الأمريكي لا يرتاح لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، والدليل على ذلك الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران رغم الاتفاق".
في سياق متصل، قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. عبد الحفيظ محبوب، إن "الولايات المتحدة تتبع سياسة العصا والجزرة مع إيران".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مذكرة التفاهم التي قادها، جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، لم يضمنها الصواريخ الباليستية الإيرانية كنوع من تشجيع إيران على الانخراط في اتفاق، وهو ما دفع دول الخليج للانتفاض ضد إغفال هذا البند".
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