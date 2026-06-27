https://sarabic.ae/20260627/البحرين-نحتفظ-بحقنا-المشروع-في-الدفاع-عن-سيادتنا-وأمننا-عقب-استهداف-المملكة-بطائرات-مسيرة--1114760664.html
البحرين: نحتفظ بحقنا المشروع في الدفاع عن سيادتنا وأمننا عقب استهداف المملكة بطائرات مسيرة
البحرين: نحتفظ بحقنا المشروع في الدفاع عن سيادتنا وأمننا عقب استهداف المملكة بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، أن استهداف أراضي المملكة، فجر اليوم السبت، بعدد من "الطائرات المسيّرة الإيرانية" يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T12:33+0000
2026-06-27T12:33+0000
2026-06-27T12:33+0000
البحرين
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097760026_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_2a53f8733ce4a8bdd02dd78940cac671.jpg
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن استمرار الاعتداءات الإيرانية، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، يحمّل طهران مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويعكس نهجًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وجددت الوزارة تأكيدها أن مملكة البحرين متمسكة بثوابتها الوطنية، وأن السلام لا يتحقق عبر التهديد أو استخدام القوة، مشددة على أن وحدة الصف الوطني وعزيمة المملكة تمثلان ركيزة أساسية في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. وأكدت وزارة الخارجية احتفاظ مملكة البحرين بحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفقًا لأحكام القانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان تنفيذ قراره ومحاسبة الجهة المعتدية.قال الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم السبت، إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.وأضاف البيان: "وفقاً للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".ولفت الحرس الثوري إلى أن "الولايات المتحدة تذرعت بحجج مختلفة من بينها عبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز". ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأمريكية التي استهدفها في المنطقة.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.
https://sarabic.ae/20260627/طهران-إعادة-تفعيل-المبادلات-التجارية-بين-إيران-والإمارات--1114757751.html
https://sarabic.ae/20260627/إيران-تكشف-حقيقة-تضرر-ميناء-سيريك-بعد-الضربات-الأمريكية-1114754793.html
https://sarabic.ae/20260626/نائب-الرئيس-الأمريكي-العنف-سيقابل-بالعنف-بعد-ضربات-إيران-1114751771.html
البحرين
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097760026_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_bf4517c6c96fe58b09155aa5c060ccf6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البحرين, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
البحرين, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
البحرين: نحتفظ بحقنا المشروع في الدفاع عن سيادتنا وأمننا عقب استهداف المملكة بطائرات مسيرة
أكدت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، أن استهداف أراضي المملكة، فجر اليوم السبت، بعدد من "الطائرات المسيّرة الإيرانية" يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين، وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين والمقيمين، فضلًا عن كونه خرقًا للأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف الأعيان المدنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن استمرار الاعتداءات الإيرانية، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، يحمّل طهران
مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويعكس نهجًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وجددت الوزارة تأكيدها أن مملكة البحرين متمسكة بثوابتها الوطنية، وأن السلام لا يتحقق عبر التهديد أو استخدام القوة، مشددة على أن وحدة الصف الوطني وعزيمة المملكة تمثلان ركيزة أساسية في مواجهة أي تهديد
يمس أمنها وسيادتها.
وأشارت إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي تقدمت به البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وحظي بدعم 136 دولة، معتبرة أن استمرار الاعتداءات الإيرانية يشكل تحديًا للإرادة الدولية، لا سيما بعد تعهد طهران بوقف دائم للعمليات العسكرية، واحترام سيادة دول المنطقة بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو 2026.
وأكدت وزارة الخارجية احتفاظ مملكة البحرين بحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفقًا لأحكام القانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان تنفيذ قراره ومحاسبة الجهة المعتدية.
قال الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم السبت، إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة
ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.
وجاء في البيان: "ردا على هذا العدوان استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة وأصابتها".
وأضاف البيان: "وفقاً للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".
ولفت الحرس الثوري إلى أن "الولايات المتحدة
تذرعت بحجج مختلفة من بينها عبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز". ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأمريكية التي استهدفها في المنطقة.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، مساء أمس الجمعة، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية، ردًا على ما وصفته بهجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة
وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.