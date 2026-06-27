https://sarabic.ae/20260627/البحرين-نحتفظ-بحقنا-المشروع-في-الدفاع-عن-سيادتنا-وأمننا-عقب-استهداف-المملكة-بطائرات-مسيرة--1114760664.html

البحرين: نحتفظ بحقنا المشروع في الدفاع عن سيادتنا وأمننا عقب استهداف المملكة بطائرات مسيرة

البحرين: نحتفظ بحقنا المشروع في الدفاع عن سيادتنا وأمننا عقب استهداف المملكة بطائرات مسيرة

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، أن استهداف أراضي المملكة، فجر اليوم السبت، بعدد من "الطائرات المسيّرة الإيرانية" يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T12:33+0000

2026-06-27T12:33+0000

2026-06-27T12:33+0000

البحرين

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن استمرار الاعتداءات الإيرانية، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، يحمّل طهران مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويعكس نهجًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وجددت الوزارة تأكيدها أن مملكة البحرين متمسكة بثوابتها الوطنية، وأن السلام لا يتحقق عبر التهديد أو استخدام القوة، مشددة على أن وحدة الصف الوطني وعزيمة المملكة تمثلان ركيزة أساسية في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وسيادتها. وأكدت وزارة الخارجية احتفاظ مملكة البحرين بحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفقًا لأحكام القانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لضمان تنفيذ قراره ومحاسبة الجهة المعتدية.قال الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم السبت، إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردًا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.وأضاف البيان: "وفقاً للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران".ولفت الحرس الثوري إلى أن "الولايات المتحدة تذرعت بحجج مختلفة من بينها عبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز". ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأمريكية التي استهدفها في المنطقة.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.وتتضمن المذكرة أيضًا التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يُعالج ملف البرنامج النووي الإيراني في اتفاق منفصل خلال مفاوضات تستمر 60 يومًا، فيما تأمل طهران أن تؤدي العملية إلى رفع العقوبات المفروضة عليها.

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البحرين

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

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البحرين, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان