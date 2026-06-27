https://sarabic.ae/20260627/ترامب-يكشف-عن-جواز-سفر-أمريكي-جديد-يحمل-صورته-1114753118.html
ترامب يكشف عن جواز سفر أمريكي جديد يحمل صورته
ترامب يكشف عن جواز سفر أمريكي جديد يحمل صورته
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن تصميم جديد لنسخة محدودة من جواز السفر الأمريكي، وذلك احتفالا بالذكرى الـ250 لاستقلال البلاد. 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T02:55+0000
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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "جواز السفر الأمريكي الجديد الذي يقول: أهلاً بك، لكن كن حسن السلوك".وتُظهر الصورة التي نشرها ترامب صورته الرسمية محاطة بنص إعلان استقلال الولايات المتحدة الموقع عام 1776، إلى جانب عناصر من العلم الأمريكي.كما يتضمن التصميم زخارف مطبوعة باللون الذهبي وتوقيعًا شخصيًا للرئيس الأمريكي.وفي إحدى الصفحات الداخلية، تظهر لوحة محفورة مستوحاة من اللوحة الشهيرة "إعلان الاستقلال"، فيما كُتب في أسفل الصفحة: "الولايات المتحدة الأمريكية 250"، في إشارة إلى الذكرى الـ250 للاستقلال الأمريكي.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي إعداد سلسلة محدودة من جوازات السفر بتصميم خاص يتضمن الصورة الرسمية لترامب، احتفاءً بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، وافقت لجنة الفنون الجميلة الأمريكية على إصدار عملة ذهبية تذكارية تحمل صورة ترامب.كما دعمت اللجنة نفسها إعادة تسمية مركز جون كينيدي للفنون الأدائية الشهير في واشنطن ليصبح مركز دونالد ترامب وجون كينيدي التذكاري للفنون الأدائية
https://sarabic.ae/20251016/جواز-السفر-الأمريكي-يفقد-مكانته-ضمن-أقوى-عشرة-جوازات-عالميا--1106069103.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يكشف عن جواز سفر أمريكي جديد يحمل صورته
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن تصميم جديد لنسخة محدودة من جواز السفر الأمريكي، وذلك احتفالا بالذكرى الـ250 لاستقلال البلاد.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "جواز السفر الأمريكي الجديد الذي يقول: أهلاً بك، لكن كن حسن السلوك".
وتُظهر الصورة التي نشرها ترامب صورته الرسمية محاطة بنص إعلان استقلال الولايات المتحدة الموقع عام 1776، إلى جانب عناصر من العلم الأمريكي.
كما يتضمن التصميم زخارف مطبوعة باللون الذهبي وتوقيعًا شخصيًا للرئيس الأمريكي.
وفي إحدى الصفحات الداخلية، تظهر لوحة محفورة مستوحاة من اللوحة الشهيرة "إعلان الاستقلال"، فيما كُتب في أسفل الصفحة: "الولايات المتحدة الأمريكية 250"، في إشارة إلى الذكرى الـ250 للاستقلال الأمريكي.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي إعداد سلسلة محدودة من جوازات السفر
بتصميم خاص يتضمن الصورة الرسمية لترامب، احتفاءً بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.
16 أكتوبر 2025, 09:40 GMT
وفي وقت سابق، وافقت لجنة الفنون الجميلة الأمريكية على إصدار عملة ذهبية تذكارية تحمل صورة ترامب.
كما دعمت اللجنة نفسها إعادة تسمية مركز جون كينيدي للفنون الأدائية الشهير في واشنطن ليصبح مركز دونالد ترامب وجون كينيدي التذكاري للفنون الأدائية