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رئيس الحكومة العراقية: انتهاء مهمة التحالف الدولي القتالية في العراق خلال سبتمبر المقبل
رئيس الحكومة العراقية: انتهاء مهمة التحالف الدولي القتالية في العراق خلال سبتمبر المقبل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، أن مهمة قوات التحالف الدولي القتالية ضد تنظيم" داعش" الإرهابي في العراق ستنتهي خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على أن... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الزيدي، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، نشرت الدائرة الإعلامية للحكومة العراقية مقتطفات منها اليوم السبت، إن "العراقيين واجهوا تنظيم داعش الإرهابي دفاعًا عن وطنهم، وفي الوقت نفسه خاضوا معركة لحماية أمن المنطقة والعالم، بدعم من الولايات المتحدة والدول الصديقة"، مشيرًا إلى أن العراق كان خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب، وأن الحرب خلفت أضرارًا كبيرة في البنية التحتية وخسائر اقتصادية واسعة، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع). وأوضح أن الحكومة أجرت حوارًا معمقًا مع الفصائل المسلحة، مؤكدا أن الدولة تمثل الإطار الجامع، وأنه لا يمكن القبول بوجود سلاح خارج مؤسساتها، مع الإقرار بالدور الذي أدته تلك الفصائل في مواجهة الإرهاب. وكشف الزيدي عن التحضير لعقد مؤتمر دولي تحت عنوان "مؤتمر السيادة"، يهدف إلى التأكيد أن قرار العراق بيد العراقيين، وأن البلاد تتجه نحو عراق خالٍ من القوات الأجنبية وأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة. وفي الشأن الإقليمي، أكد رئيس الحكومة العراقية أن دول الخليج العربي تمثل عمقًا تاريخيًا وثقافيًا واجتماعيًا للعراق، وأن بغداد تنتهج سياسة التوازن والانفتاح مع جميع الأطراف، بما في ذلك إيران، على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وشدد على أن العراق لا يقبل أي إملاءات خارجية، وأن قراراته تُبنى على مصلحة العراقيين أولًا، مؤكدًا أن بلاده لا تتبع سياسة المحاور، وتسعى لأن تكون مساحة للحوار والاستقرار، مع ترحيبها باستضافة أي مباحثات تسهم في تهدئة المنطقة، بما في ذلك الحوار بين الولايات المتحدة وإيران.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن

رئيس الحكومة العراقية: انتهاء مهمة التحالف الدولي القتالية في العراق خلال سبتمبر المقبل

14:41 GMT 27.06.2026
© REUTERS IRAQI PRIME MINISTER MEDIA OFFICEرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي
رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© REUTERS IRAQI PRIME MINISTER MEDIA OFFICE
تابعنا عبر
أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، أن مهمة قوات التحالف الدولي القتالية ضد تنظيم" داعش" الإرهابي في العراق ستنتهي خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تغادر القوات البلاد بصورة نهائية.
وقال الزيدي، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، نشرت الدائرة الإعلامية للحكومة العراقية مقتطفات منها اليوم السبت، إن "العراقيين واجهوا تنظيم داعش الإرهابي دفاعًا عن وطنهم، وفي الوقت نفسه خاضوا معركة لحماية أمن المنطقة والعالم، بدعم من الولايات المتحدة والدول الصديقة"، مشيرًا إلى أن العراق كان خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب، وأن الحرب خلفت أضرارًا كبيرة في البنية التحتية وخسائر اقتصادية واسعة، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
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وأوضح أن الحكومة أجرت حوارًا معمقًا مع الفصائل المسلحة، مؤكدا أن الدولة تمثل الإطار الجامع، وأنه لا يمكن القبول بوجود سلاح خارج مؤسساتها، مع الإقرار بالدور الذي أدته تلك الفصائل في مواجهة الإرهاب.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب انتقال الجميع للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، داعيًا إلى الحفاظ على تضحياتهم وتوظيفها في بناء الدولة.
وكشف الزيدي عن التحضير لعقد مؤتمر دولي تحت عنوان "مؤتمر السيادة"، يهدف إلى التأكيد أن قرار العراق بيد العراقيين، وأن البلاد تتجه نحو عراق خالٍ من القوات الأجنبية وأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة.
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وفي الشأن الإقليمي، أكد رئيس الحكومة العراقية أن دول الخليج العربي تمثل عمقًا تاريخيًا وثقافيًا واجتماعيًا للعراق، وأن بغداد تنتهج سياسة التوازن والانفتاح مع جميع الأطراف، بما في ذلك إيران، على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وشدد على أن العراق لا يقبل أي إملاءات خارجية، وأن قراراته تُبنى على مصلحة العراقيين أولًا، مؤكدًا أن بلاده لا تتبع سياسة المحاور، وتسعى لأن تكون مساحة للحوار والاستقرار، مع ترحيبها باستضافة أي مباحثات تسهم في تهدئة المنطقة، بما في ذلك الحوار بين الولايات المتحدة وإيران.
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