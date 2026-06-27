https://sarabic.ae/20260627/موسكو-رفض-لاعبات-الجمباز-الروسيات-المشاركة-في-بطولة-رومانيا-دون-علم-بلادهم-رد-منطقي-1114762697.html
موسكو: رفض لاعبات الجمباز الروسيات المشاركة في بطولة رومانيا دون علم بلادهم رد منطقي
موسكو: رفض لاعبات الجمباز الروسيات المشاركة في بطولة رومانيا دون علم بلادهم رد منطقي
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رفض لاعبي الجمباز الروس المشاركة في بطولة رومانيا دون رفع العلم الروسي بأنه الرد المنطقي الوحيد... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T13:12+0000
2026-06-27T13:12+0000
2026-06-27T13:12+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113967925_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_b9e7b96085f833868c2683749f1c2115.jpg
ونُقل عن زاخاروفا قولها في تصريح نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "على الرغم من القرارات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للجمباز والاتحاد الأوروبي للجمباز برفع جميع القيود المفروضة وإعادة رياضيينا إلى المشاركة، فقد مُنعوا (الرياضيون الروس) من استخدام العلم والنشيد الوطني في البطولة التي أُقيمت في رومانيا. وكان الرد المنطقي الوحيد الممكن من الجانب الروسي هو رفض المشاركة في البطولة".وأوضحت أن روسيا لن تتجاهل قرار حظر استخدام رموز الدولة الروسية من قبل فريق الجمباز الإيقاعي الروسي في رومانيا، وقالت: "لن يتجاهل الجانب الروسي هذه القضية".وستُقام المرحلة النهائية من "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وكان من المقرر تحديد الفائزين في البطولة بناءً على نتائج هذه المرحلة.وفي 17 مايو/ أيار الماضي، سمحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية مع رفع علمهم الوطني وعزف نشيدهم الوطني، واتخذ الاتحاد الأوروبي للجمباز قرارًا مماثلًا في 24 مايو الماضي.ووصف وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، تصريح عمدة المدينة الرومانية، بأنه انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي، وأعلن أن اللجنة الأولمبية الروسية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية على الفور بالوضع.بوتين: الرياضيون الروس يعودون تدريجيا إلى الساحة الدوليةروسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديو
https://sarabic.ae/20260626/بطلة-أولمبية-وبرلمانية-روسية-تطالب-بتغريم-الاتحاد-الروماني-للجمباز-لعدم-سماحه-بمشاركة-الفرق-الروسية-1114725528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113967925_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_ff034cc661a33cd8d812361a87e4bfcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
موسكو: رفض لاعبات الجمباز الروسيات المشاركة في بطولة رومانيا دون علم بلادهم رد منطقي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رفض لاعبي الجمباز الروس المشاركة في بطولة رومانيا دون رفع العلم الروسي بأنه الرد المنطقي الوحيد الممكن.
ونُقل عن زاخاروفا قولها في تصريح نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "على الرغم من القرارات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للجمباز والاتحاد الأوروبي للجمباز برفع جميع القيود المفروضة وإعادة رياضيينا إلى المشاركة، فقد مُنعوا (الرياضيون الروس) من استخدام العلم والنشيد الوطني في البطولة التي أُقيمت في رومانيا. وكان الرد المنطقي الوحيد الممكن من الجانب الروسي هو رفض المشاركة في البطولة".
وتابعت: "من المؤسف أن كراهية روسيا التي تصاعدت في رومانيا خلال السنوات القليلة الماضية تؤتي ثمارا وخيمة كهذه، فهي تكشف عن الفوضى التي تسود هناك، حيث يُسمح لأفراد عشوائيين بارتكاب أعمال تعسفية وتشويه سمعة بلد عاجز بوضوح عن ضمان تكافؤ الفرص للمشاركين في المسابقات الدولية الكبرى، وبالتالي يجب استبعاده من استضافتها".
وأوضحت أن روسيا لن تتجاهل قرار حظر استخدام رموز الدولة الروسية من قبل فريق الجمباز الإيقاعي الروسي في رومانيا، وقالت: "لن يتجاهل الجانب الروسي هذه القضية".
وفي وقت سابق، قرر فريق الجمباز الإيقاعي الروسي الانسحاب من منافسات "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا برومانيا، عقب تصريح أدلى به عمدة المدينة إميل بوك، حول نيته منع الرياضيين الروس من المنافسة حاملين الرموز الوطنية لروسيا الاتحادية.
وستُقام المرحلة النهائية من "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وكان من المقرر تحديد الفائزين في البطولة بناءً على نتائج هذه المرحلة.
وفي 17 مايو/ أيار الماضي، سمحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية مع رفع علمهم الوطني وعزف نشيدهم الوطني، واتخذ الاتحاد الأوروبي للجمباز قرارًا مماثلًا في 24 مايو الماضي.
ووصف وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، تصريح عمدة المدينة الرومانية، بأنه انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي، وأعلن أن اللجنة الأولمبية الروسية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية على الفور بالوضع.