موسكو: رفض لاعبات الجمباز الروسيات المشاركة في بطولة رومانيا دون علم بلادهم رد منطقي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا عقبة بوجه السلام... الاتفاق الإيراني - الأميركي في دوامة الجدل، فهل يصمد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:44 GMT
15 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
11:03 GMT
46 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:39 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:34 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو: تصريحات روبيو حول عدم التوصل إلى اتفاق في ألاسكا حول أوكرانيا "تثير التساؤلات"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260627/موسكو-رفض-لاعبات-الجمباز-الروسيات-المشاركة-في-بطولة-رومانيا-دون-علم-بلادهم-رد-منطقي-1114762697.html
موسكو: رفض لاعبات الجمباز الروسيات المشاركة في بطولة رومانيا دون علم بلادهم رد منطقي
موسكو: رفض لاعبات الجمباز الروسيات المشاركة في بطولة رومانيا دون علم بلادهم رد منطقي
سبوتنيك عربي
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رفض لاعبي الجمباز الروس المشاركة في بطولة رومانيا دون رفع العلم الروسي بأنه الرد المنطقي الوحيد... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T13:12+0000
2026-06-27T13:12+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113967925_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_b9e7b96085f833868c2683749f1c2115.jpg
ونُقل عن زاخاروفا قولها في تصريح نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "على الرغم من القرارات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للجمباز والاتحاد الأوروبي للجمباز برفع جميع القيود المفروضة وإعادة رياضيينا إلى المشاركة، فقد مُنعوا (الرياضيون الروس) من استخدام العلم والنشيد الوطني في البطولة التي أُقيمت في رومانيا. وكان الرد المنطقي الوحيد الممكن من الجانب الروسي هو رفض المشاركة في البطولة".وأوضحت أن روسيا لن تتجاهل قرار حظر استخدام رموز الدولة الروسية من قبل فريق الجمباز الإيقاعي الروسي في رومانيا، وقالت: "لن يتجاهل الجانب الروسي هذه القضية".وستُقام المرحلة النهائية من "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وكان من المقرر تحديد الفائزين في البطولة بناءً على نتائج هذه المرحلة.وفي 17 مايو/ أيار الماضي، سمحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية مع رفع علمهم الوطني وعزف نشيدهم الوطني، واتخذ الاتحاد الأوروبي للجمباز قرارًا مماثلًا في 24 مايو الماضي.ووصف وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، تصريح عمدة المدينة الرومانية، بأنه انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي، وأعلن أن اللجنة الأولمبية الروسية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية على الفور بالوضع.بوتين: الرياضيون الروس يعودون تدريجيا إلى الساحة الدوليةروسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديو
https://sarabic.ae/20260626/بطلة-أولمبية-وبرلمانية-روسية-تطالب-بتغريم-الاتحاد-الروماني-للجمباز-لعدم-سماحه-بمشاركة-الفرق-الروسية-1114725528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113967925_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_ff034cc661a33cd8d812361a87e4bfcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

موسكو: رفض لاعبات الجمباز الروسيات المشاركة في بطولة رومانيا دون علم بلادهم رد منطقي

13:12 GMT 27.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رفض لاعبي الجمباز الروس المشاركة في بطولة رومانيا دون رفع العلم الروسي بأنه الرد المنطقي الوحيد الممكن.
ونُقل عن زاخاروفا قولها في تصريح نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "على الرغم من القرارات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي للجمباز والاتحاد الأوروبي للجمباز برفع جميع القيود المفروضة وإعادة رياضيينا إلى المشاركة، فقد مُنعوا (الرياضيون الروس) من استخدام العلم والنشيد الوطني في البطولة التي أُقيمت في رومانيا. وكان الرد المنطقي الوحيد الممكن من الجانب الروسي هو رفض المشاركة في البطولة".

وتابعت: "من المؤسف أن كراهية روسيا التي تصاعدت في رومانيا خلال السنوات القليلة الماضية تؤتي ثمارا وخيمة كهذه، فهي تكشف عن الفوضى التي تسود هناك، حيث يُسمح لأفراد عشوائيين بارتكاب أعمال تعسفية وتشويه سمعة بلد عاجز بوضوح عن ضمان تكافؤ الفرص للمشاركين في المسابقات الدولية الكبرى، وبالتالي يجب استبعاده من استضافتها".

أفضل صور وكالة سبوتنيك من بطولة الجمباز الإيقاعي في بيزارو، إيطاليا - المنتخب الروسي خلال العرض مع خمسة أطواق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
بطلة أولمبية وبرلمانية روسية تطالب بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز لعدم سماحه بمشاركة الفرق الروسية
أمس, 09:39 GMT
وأوضحت أن روسيا لن تتجاهل قرار حظر استخدام رموز الدولة الروسية من قبل فريق الجمباز الإيقاعي الروسي في رومانيا، وقالت: "لن يتجاهل الجانب الروسي هذه القضية".

وفي وقت سابق، قرر فريق الجمباز الإيقاعي الروسي الانسحاب من منافسات "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا برومانيا، عقب تصريح أدلى به عمدة المدينة إميل بوك، حول نيته منع الرياضيين الروس من المنافسة حاملين الرموز الوطنية لروسيا الاتحادية.

وستُقام المرحلة النهائية من "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وكان من المقرر تحديد الفائزين في البطولة بناءً على نتائج هذه المرحلة.
وفي 17 مايو/ أيار الماضي، سمحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية مع رفع علمهم الوطني وعزف نشيدهم الوطني، واتخذ الاتحاد الأوروبي للجمباز قرارًا مماثلًا في 24 مايو الماضي.
ووصف وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، تصريح عمدة المدينة الرومانية، بأنه انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي، وأعلن أن اللجنة الأولمبية الروسية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية على الفور بالوضع.
بوتين: الرياضيون الروس يعودون تدريجيا إلى الساحة الدولية
روسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала