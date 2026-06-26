بطلة أولمبية وبرلمانية روسية تطالب بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز لعدم سماحه بمشاركة الفرق الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260626/بطلة-أولمبية-وبرلمانية-روسية-تطالب-بتغريم-الاتحاد-الروماني-للجمباز-لعدم-سماحه-بمشاركة-الفرق-الروسية-1114725528.html
بطلة أولمبية وبرلمانية روسية تطالب بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز لعدم سماحه بمشاركة الفرق الروسية
بطلة أولمبية وبرلمانية روسية تطالب بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز لعدم سماحه بمشاركة الفرق الروسية
سبوتنيك عربي
طالبت سفيتلانا زوروفا، بطلة التزلج السريع الأولمبية لمرتين، وعضو مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز، لرفضه السماح للرياضيين... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T09:39+0000
2026-06-26T09:39+0000
رياضة
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102598/62/1025986282_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_301e410d3137663b83361cf0dbc3f808.jpg
وقالت زوروفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "من جهة، نشعر بالفخر وندرك أنه إذا سُمح لنا بالمشاركة، فهذا يعني أن المنظمين مُلزمون بتوفير جميع الظروف اللازمة لنا للتنافس على قدم المساواة. لكن من جهة أخرى، يفعلون كل هذا لكي نرفض المشاركة في البطولات. الآن يمكنهم القول، هذه الخطة ناجحة، انظروا، فلماذا ندعو الروس؟ لا نريد أن تستخدم دول أخرى هذه الحيلة".وفي وقت سابق، قرر فريق الجمباز الإيقاعي الروسي الانسحاب من منافسات "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا برومانيا، عقب تصريح أدلى به عمدة المدينة إميل بوك، حول نيته منع الرياضيين الروس من المنافسة حاملين رموزًا وطنية.في 17 مايو/ أيار الماضي، سمحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية مع رفع علمهم الوطني وعزف نشيدهم الوطني، واتخذ الاتحاد الأوروبي للجمباز قرارًا مماثلًا في 24 مايو الماضي.ووصف وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، تصريح عمدة المدينة الرومانية، بأنه انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي، وأعلن أن اللجنة الأولمبية الروسية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية على الفور بالوضع.بوتين: الرياضيون الروس يعودون تدريجيا إلى الساحة الدوليةروسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديو
https://sarabic.ae/20260531/لاعبة-روسية-تحصد-ذهبية-الطوق-في-بطولة-أوروبا-للجمباز-الإيقاعي-1113911654.html
https://sarabic.ae/20260518/بعد-سنوات-من-القيود-الجمباز-الدولي-ينهي-حقبة-الحياد-للرياضيين-الروس-1113503250.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102598/62/1025986282_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_3a9bc3a1251fc92a3ec2a380bc285c15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار العالم الآن, العالم
رياضة, أخبار العالم الآن, العالم

بطلة أولمبية وبرلمانية روسية تطالب بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز لعدم سماحه بمشاركة الفرق الروسية

09:39 GMT 26.06.2026
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورأفضل صور وكالة "سبوتنيك" من بطولة "الجمباز الإيقاعي" في بيزارو، إيطاليا - المنتخب الروسي خلال العرض مع خمسة أطواق
أفضل صور وكالة سبوتنيك من بطولة الجمباز الإيقاعي في بيزارو، إيطاليا - المنتخب الروسي خلال العرض مع خمسة أطواق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik . Vladimir Pesnya
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
طالبت سفيتلانا زوروفا، بطلة التزلج السريع الأولمبية لمرتين، وعضو مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز، لرفضه السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في بطولة "كأس التحدي" حاملين علم روسيا ومؤدين النشيد الوطني.
وقالت زوروفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "من جهة، نشعر بالفخر وندرك أنه إذا سُمح لنا بالمشاركة، فهذا يعني أن المنظمين مُلزمون بتوفير جميع الظروف اللازمة لنا للتنافس على قدم المساواة. لكن من جهة أخرى، يفعلون كل هذا لكي نرفض المشاركة في البطولات. الآن يمكنهم القول، هذه الخطة ناجحة، انظروا، فلماذا ندعو الروس؟ لا نريد أن تستخدم دول أخرى هذه الحيلة".

وأضافت: "لهذا السبب تحديدًا يجب معاقبة الاتحادات الدولية على هذا السلوك، كما فعلوا مع بطولة "ويمبلدون". لقد منعوا الرياضيين الروس من الحضور، حتى بصفة محايدة، فتم فرض غرامة عليهم قدرها مليون ونصف المليون جنيه إسترليني، وانتهى الأمر، وبعدها صاروا يسمحون لهم بالمشاركة دون اعتراض".

لاعبة الجمباز الروسية صوفيا إيلترياكوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
لاعبة روسية تحصد ذهبية الطوق في بطولة أوروبا للجمباز الإيقاعي
31 مايو, 13:14 GMT
وفي وقت سابق، قرر فريق الجمباز الإيقاعي الروسي الانسحاب من منافسات "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا برومانيا، عقب تصريح أدلى به عمدة المدينة إميل بوك، حول نيته منع الرياضيين الروس من المنافسة حاملين رموزًا وطنية.

وستُقام المرحلة النهائية من "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وكان من المقرر تحديد الفائزين في البطولة بناءً على نتائج هذه المرحلة.

لاعبة الجمباز الروسية دينا أفيرينا تقدم فقرة مع جمباز مع شريط في نهائي مسابقة الجمباز الإيقاعي في بطولة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
بعد سنوات من القيود... الجمباز الدولي ينهي حقبة الحياد للرياضيين الروس
18 مايو, 09:05 GMT
في 17 مايو/ أيار الماضي، سمحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية مع رفع علمهم الوطني وعزف نشيدهم الوطني، واتخذ الاتحاد الأوروبي للجمباز قرارًا مماثلًا في 24 مايو الماضي.
ووصف وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، تصريح عمدة المدينة الرومانية، بأنه انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي، وأعلن أن اللجنة الأولمبية الروسية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية على الفور بالوضع.
بوتين: الرياضيون الروس يعودون تدريجيا إلى الساحة الدولية
روسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала