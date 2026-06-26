https://sarabic.ae/20260626/بطلة-أولمبية-وبرلمانية-روسية-تطالب-بتغريم-الاتحاد-الروماني-للجمباز-لعدم-سماحه-بمشاركة-الفرق-الروسية-1114725528.html
بطلة أولمبية وبرلمانية روسية تطالب بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز لعدم سماحه بمشاركة الفرق الروسية
بطلة أولمبية وبرلمانية روسية تطالب بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز لعدم سماحه بمشاركة الفرق الروسية
سبوتنيك عربي
طالبت سفيتلانا زوروفا، بطلة التزلج السريع الأولمبية لمرتين، وعضو مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز، لرفضه السماح للرياضيين... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زوروفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "من جهة، نشعر بالفخر وندرك أنه إذا سُمح لنا بالمشاركة، فهذا يعني أن المنظمين مُلزمون بتوفير جميع الظروف اللازمة لنا للتنافس على قدم المساواة. لكن من جهة أخرى، يفعلون كل هذا لكي نرفض المشاركة في البطولات. الآن يمكنهم القول، هذه الخطة ناجحة، انظروا، فلماذا ندعو الروس؟ لا نريد أن تستخدم دول أخرى هذه الحيلة".وفي وقت سابق، قرر فريق الجمباز الإيقاعي الروسي الانسحاب من منافسات "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا برومانيا، عقب تصريح أدلى به عمدة المدينة إميل بوك، حول نيته منع الرياضيين الروس من المنافسة حاملين رموزًا وطنية.في 17 مايو/ أيار الماضي، سمحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية مع رفع علمهم الوطني وعزف نشيدهم الوطني، واتخذ الاتحاد الأوروبي للجمباز قرارًا مماثلًا في 24 مايو الماضي.ووصف وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، تصريح عمدة المدينة الرومانية، بأنه انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي، وأعلن أن اللجنة الأولمبية الروسية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية على الفور بالوضع.بوتين: الرياضيون الروس يعودون تدريجيا إلى الساحة الدوليةروسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديو
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بطلة أولمبية وبرلمانية روسية تطالب بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز لعدم سماحه بمشاركة الفرق الروسية
طالبت سفيتلانا زوروفا، بطلة التزلج السريع الأولمبية لمرتين، وعضو مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية)، بتغريم الاتحاد الروماني للجمباز، لرفضه السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في بطولة "كأس التحدي" حاملين علم روسيا ومؤدين النشيد الوطني.
وقالت زوروفا لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "من جهة، نشعر بالفخر وندرك أنه إذا سُمح لنا بالمشاركة، فهذا يعني أن المنظمين مُلزمون بتوفير جميع الظروف اللازمة لنا للتنافس على قدم المساواة. لكن من جهة أخرى، يفعلون كل هذا لكي نرفض المشاركة في البطولات. الآن يمكنهم القول، هذه الخطة ناجحة، انظروا، فلماذا ندعو الروس؟ لا نريد أن تستخدم دول أخرى هذه الحيلة".
وأضافت: "لهذا السبب تحديدًا يجب معاقبة الاتحادات الدولية على هذا السلوك، كما فعلوا مع بطولة "ويمبلدون". لقد منعوا الرياضيين الروس من الحضور، حتى بصفة محايدة، فتم فرض غرامة عليهم قدرها مليون ونصف المليون جنيه إسترليني، وانتهى الأمر، وبعدها صاروا يسمحون لهم بالمشاركة دون اعتراض".
وفي وقت سابق، قرر فريق الجمباز الإيقاعي الروسي الانسحاب من منافسات "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا برومانيا، عقب تصريح أدلى به عمدة المدينة إميل بوك، حول نيته منع الرياضيين الروس من المنافسة حاملين رموزًا وطنية.
وستُقام المرحلة النهائية من "كأس التحدي" في كلوغ نابوكا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران الجاري، وكان من المقرر تحديد الفائزين في البطولة بناءً على نتائج هذه المرحلة.
في 17 مايو/ أيار الماضي، سمحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية مع رفع علمهم الوطني وعزف نشيدهم الوطني، واتخذ الاتحاد الأوروبي للجمباز قرارًا مماثلًا في 24 مايو الماضي.
ووصف وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، تصريح عمدة المدينة الرومانية، بأنه انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي، وأعلن أن اللجنة الأولمبية الروسية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية على الفور بالوضع.