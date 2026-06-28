اكتشاف علمي يفسر تراكم دهون البطن مع التقدم في العمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا عقبة بوجه السلام... الاتفاق الإيراني - الأميركي في دوامة الجدل، فهل يصمد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:44 GMT
15 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
11:03 GMT
46 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:39 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:34 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو: تصريحات روبيو حول عدم التوصل إلى اتفاق في ألاسكا حول أوكرانيا "تثير التساؤلات"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مصر تدعوا إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. وحزب الله يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260628/اكتشاف-علمي-يفسر-تراكم-دهون-البطن-مع-التقدم-في-العمر-1114789735.html
اكتشاف علمي يفسر تراكم دهون البطن مع التقدم في العمر
اكتشاف علمي يفسر تراكم دهون البطن مع التقدم في العمر
سبوتنيك عربي
توصل باحثون من معهد "سيتي اوف هوب" في الولايات المتحدة إلى اكتشاف نوع جديد من الخلايا الجذعية قد يفسر سبب زيادة دهون البطن مع التقدم في العمر، في تطور علمي... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T17:26+0000
2026-06-28T17:26+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/04/1084696419_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ad8af1e427c95119adac59136c02a175.jpg
ويعاني كثير من الأشخاص من زيادة تدريجية في دهون البطن مع التقدم في العمر، حتى في حال استقرار الوزن العام نسبيًا.ولا تقتصر هذه الظاهرة على الجانب الجمالي، إذ ترتبط الدهون الحشوية بارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وبطء عمليات الأيض، وتسارع مظاهر الشيخوخة. ورغم إدراك العلماء سابقًا أن تركيب الجسم يتغير مع العمر، فإن الآلية الدقيقة وراء تراكم الدهون في منطقة البطن ظلت غير واضحة حتى الآن. خلايا جذعية جديدة مرتبطة بالشيخوخة وأوضحت الدراسة، التي قادتها الباحثة كيونغ "أنابيل" وانغ، أن التقدم في العمر يؤدي إلى ظهور نوع جديد من الخلايا الجذعية البالغة، يعمل على تعزيز إنتاج خلايا دهنية جديدة، خصوصًا في منطقة البطن، وذلك وفق ما أورده موقع "ساينس دايلي" نقلًا عن دراسة منشورة في دورية "ساينس". نتائج تجارب على الفئران وأجرى الباحثون تجارب على الفئران شملت نقل خلايا جذعية دهنية من فئران صغيرة وأخرى متقدمة في العمر إلى فئران شابة. ويشير ذلك إلى أن التغيرات تحدث داخل الخلايا نفسها مع التقدم في العمر، وليس فقط نتيجة البيئة المحيطة. وباستخدام تحليل النشاط الجيني للخلايا المفردة، اكتشف الباحثون تحول بعض الخلايا الجذعية في منتصف العمر إلى نوع جديد أطلقوا عليه اسم CP-As، وهي خلايا تتميز بقدرة مرتفعة على تكوين خلايا دهنية جديدة. كما تبين أن هذه العملية تعتمد على مسار إشارات حيوية يُعرف باسم LIFR، والذي يلعب دورًا أساسيًا في تحفيز انقسام هذه الخلايا وتحولها إلى خلايا دهنية. وأوضحت وانغ أن هذا المسار لا يكون ضروريًا لدى الفئران الصغيرة لتكوين الدهون، بينما يصبح أساسيًا مع التقدم في العمر، ما يجعله هدفًا محتملاً للعلاجات المستقبلية. هل تنطبق النتائج على البشر؟ وللتحقق من إمكانية تطبيق النتائج على الإنسان، حلل الباحثون عينات من الأنسجة الدهنية لأشخاص من مختلف الأعمار، ووجدوا خلايا مشابهة لخلايا CP-As، وكانت أكثر شيوعًا لدى متوسطي العمر. ويؤكد الباحثون أن النتائج لا تثبت بشكل قاطع أن هذه الخلايا هي السبب المباشر لزيادة دهون البطن لدى الإنسان، لكنها تكشف عن ارتباط بيولوجي مهم يحتاج إلى مزيد من الدراسات السريرية قبل تطوير أي علاجات. ويخطط الفريق في المرحلة المقبلة إلى دراسة طرق محتملة لتعطيل نشاط هذه الخلايا أو الحد منه، بهدف تقليل تراكم دهون البطن ودعم الشيخوخة الصحية.
https://sarabic.ae/20251205/دراسة-تكشف-دور-الحب-في-الحماية-من-السمنة--1107854316.html
https://sarabic.ae/20250828/دراسة-السمنة-قد-تزيد-مخاطر-الإصابة-بمرض-باركنسون-1104234275.html
https://sarabic.ae/20260606/دراسة-تكشف-كيف-يؤثر-كرش-الأب-في-سمنة-أطفاله؟-1114130404.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/04/1084696419_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a5526ada1fa73cd13b4f5ea378008bb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الصحة
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الصحة

اكتشاف علمي يفسر تراكم دهون البطن مع التقدم في العمر

17:26 GMT 28.06.2026
© Photo / unsplashوزن زائد
وزن زائد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© Photo / unsplash
تابعنا عبر
توصل باحثون من معهد "سيتي اوف هوب" في الولايات المتحدة إلى اكتشاف نوع جديد من الخلايا الجذعية قد يفسر سبب زيادة دهون البطن مع التقدم في العمر، في تطور علمي يفتح المجال أمام احتمالات لتطوير علاجات تستهدف السمنة المرتبطة بالشيخوخة.
ويعاني كثير من الأشخاص من زيادة تدريجية في دهون البطن مع التقدم في العمر، حتى في حال استقرار الوزن العام نسبيًا.
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
مجتمع
دراسة تكشف دور "الحب" في الحماية من السمنة
5 ديسمبر 2025, 13:36 GMT
ولا تقتصر هذه الظاهرة على الجانب الجمالي، إذ ترتبط الدهون الحشوية بارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وبطء عمليات الأيض، وتسارع مظاهر الشيخوخة.
ورغم إدراك العلماء سابقًا أن تركيب الجسم يتغير مع العمر، فإن الآلية الدقيقة وراء تراكم الدهون في منطقة البطن ظلت غير واضحة حتى الآن.
خلايا جذعية جديدة مرتبطة بالشيخوخة
وأوضحت الدراسة، التي قادتها الباحثة كيونغ "أنابيل" وانغ، أن التقدم في العمر يؤدي إلى ظهور نوع جديد من الخلايا الجذعية البالغة، يعمل على تعزيز إنتاج خلايا دهنية جديدة، خصوصًا في منطقة البطن، وذلك وفق ما أورده موقع "ساينس دايلي" نقلًا عن دراسة منشورة في دورية "ساينس".
وأضافت أن فقدان الكتلة العضلية مع التقدم في العمر يترافق مع زيادة الدهون حتى دون تغيّر كبير في الوزن، ما دفع الباحثين إلى دراسة الخلايا الجذعية داخل النسيج الدهني الأبيض المسؤول عن تخزين الطاقة.
نتائج تجارب على الفئران
وأجرى الباحثون تجارب على الفئران شملت نقل خلايا جذعية دهنية من فئران صغيرة وأخرى متقدمة في العمر إلى فئران شابة.
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
مجتمع
دراسة: السمنة قد تزيد مخاطر الإصابة بمرض "باركنسون"
28 أغسطس 2025, 12:20 GMT
وأظهرت النتائج أن الخلايا المأخوذة من الفئران الأكبر سنًا كانت أكثر قدرة على إنتاج خلايا دهنية جديدة، مقارنة بخلايا الفئران الصغيرة حتى عند نقلها إلى بيئة مختلفة.
ويشير ذلك إلى أن التغيرات تحدث داخل الخلايا نفسها مع التقدم في العمر، وليس فقط نتيجة البيئة المحيطة.
وباستخدام تحليل النشاط الجيني للخلايا المفردة، اكتشف الباحثون تحول بعض الخلايا الجذعية في منتصف العمر إلى نوع جديد أطلقوا عليه اسم CP-As، وهي خلايا تتميز بقدرة مرتفعة على تكوين خلايا دهنية جديدة.
زيادة الوزن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
مجتمع
دراسة تكشف كيف يؤثر "كرش الأب" في سمنة أطفاله؟!
6 يونيو, 20:52 GMT
كما تبين أن هذه العملية تعتمد على مسار إشارات حيوية يُعرف باسم LIFR، والذي يلعب دورًا أساسيًا في تحفيز انقسام هذه الخلايا وتحولها إلى خلايا دهنية.
وأوضحت وانغ أن هذا المسار لا يكون ضروريًا لدى الفئران الصغيرة لتكوين الدهون، بينما يصبح أساسيًا مع التقدم في العمر، ما يجعله هدفًا محتملاً للعلاجات المستقبلية.
هل تنطبق النتائج على البشر؟
وللتحقق من إمكانية تطبيق النتائج على الإنسان، حلل الباحثون عينات من الأنسجة الدهنية لأشخاص من مختلف الأعمار، ووجدوا خلايا مشابهة لخلايا CP-As، وكانت أكثر شيوعًا لدى متوسطي العمر.
كما أظهرت هذه الخلايا قدرة عالية على إنتاج خلايا دهنية جديدة، ما يشير إلى احتمال وجود الآلية نفسها لدى البشر.
ويؤكد الباحثون أن النتائج لا تثبت بشكل قاطع أن هذه الخلايا هي السبب المباشر لزيادة دهون البطن لدى الإنسان، لكنها تكشف عن ارتباط بيولوجي مهم يحتاج إلى مزيد من الدراسات السريرية قبل تطوير أي علاجات.
ويخطط الفريق في المرحلة المقبلة إلى دراسة طرق محتملة لتعطيل نشاط هذه الخلايا أو الحد منه، بهدف تقليل تراكم دهون البطن ودعم الشيخوخة الصحية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала