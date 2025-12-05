https://sarabic.ae/20251205/دراسة-تكشف-دور-الحب-في-الحماية-من-السمنة--1107854316.html
كشفت دراسة علمية حديثة أن العلاقات العاطفية القوية – خاصة الزواج الداعم – قد تحمي من السمنة عبر آليات بيولوجية متكاملة. 05.12.2025
أظهر بحث أجراه باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA)، ونُشر في دورية "Gut Microbes"، أن الزواج عالي الجودة يقلل خطر السمنة من خلال تأثيره على الدماغ والأمعاء والهرمونات، بما فيها هرمون الأوكسيتوسين المعروف بـ"هرمون الحب"، بحسب ماذكر موقع "ميديكال إكسبريس" العلمي. وتُعد هذه الدراسة الأولى التي تربط بين العلاقات الاجتماعية القوية والشهية والوزن عبر مسار مشترك بين الدماغ والجهاز الهضمي. شملت الدراسة نحو 100 شخص من منطقة لوس أنجلوس، الذين قدموا بيانات عن حالتهم الزوجية، ومؤشر كتلة الجسم، والنظام الغذائي، ومستوى الدخل، إلى جانب تقييمات مفصلة لمستوى الدعم العاطفي الذي يتلقونه. أما غير المتزوجين، سواء تمتعوا بدعم اجتماعي أو لا، فقد أظهروا أنماطًا دماغية مختلفة تمامًا. كما كشفت فحوصات التصوير الدماغي أن أصحاب العلاقات الداعمة يظهرون نشاطًا أقوى في منطقة القشرة الجبهية الظهرية الجانبية (DLPFC)، المسؤولة عن التحكم في الرغبات وضبط الشهية أثناء النظر إلى صور الطعام. ويعكس هذا النشاط قدرة أكبر على مقاومة الإغراءات الغذائية وتجنب الإفراط في الأكل. لم يقتصر التأثير على الدماغ، إذ أظهرت تحاليل البراز لدى المشاركين أن من يتمتعون بدعم اجتماعي قوي يشهدون تغييرات إيجابية في مستقلبات التربتوفان، وهي جزيئات تنتجها بكتيريا الأمعاء وتتحكم في الالتهابات والمناعة وتوازن الطاقة وتصنيع السيروتونين المرتبط بالمزاج. وترجح هذه النتائج أن العلاقات الداعمة تعزز الصحة الميكروبية للأمعاء وتقلل الاستجابات المرتبطة بالسمنة. كما وجد الباحثون أن المتزوجين ذوي الدعم العاطفي المرتفع لديهم مستويات أعلى من الأوكسيتوسين مقارنة بغير المتزوجين. ويعزز هذا الاكتشاف فكرة أن هرمون الحب يلعب دورًا بيولوجيًا يفوق العاطفة والمودة، ليصبح عاملًا في الوقاية من السمنة. تشير الدراسة إلى أن الزواج الطويل يعمل كـ"تدريب مستمر" على ضبط السلوك، إذ يتطلب من الشريكين تجاوز النزعات المدمرة وتغليب الأهداف بعيدة المدى، وهي مهارات قد تمتد إلى إدارة الأكل والتحكم بالشهية. ويفتح هذا البحث الباب أمام دمج العلاقات الاجتماعية ضمن برامج الوقاية من السمنة وعلاجها، إلى جانب النظام الغذائي والرياضة. وأفادت تشيرش بأن "العلاقات الإيجابية ليست مهمة فقط لصحتنا النفسية؛ إنها جزء أساسي من نظامنا البيولوجي". ورغم النتائج الواعدة، تحمل الدراسة بعض النقاط الضعف التي تستدعي بحوثًا إضافية، مثل كونها قائمة على نقطة زمنية واحدة مما يمنع إثبات العلاقة السببية بشكل قاطع. كما أن أغلب المشاركين يعانون زيادة الوزن أو السمنة، والمتزوجين أكبر سنًا من غير المتزوجين، مما قد يؤثر على النتائج. ومع ذلك، يظل الاكتشاف مثيرًا، إذ قد يكون "الحب" أحد أسرار التحكم بالوزن.
