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السعودية... 14 قتيلا جراء سقوط مروحية تابعة لأرامكو في رأس تنورة
السعودية... 14 قتيلا جراء سقوط مروحية تابعة لأرامكو في رأس تنورة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في محافظة رأس تنورة، ما أسفر عن وفاة جميع ركابها البالغ عددهم 14 شخصًا،... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T12:08+0000
2026-06-28T12:08+0000
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وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن الحادث وقع عند الساعة السادسة صباحًا، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات بمشاركة الجهات ذات العلاقة للوقوف على أسباب سقوط وتحطم المروحية، حسب وكالة الأنباء السعودية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو " السعودية، أمين ناصر، في وقت سابق، إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وأن أسواق الطاقة ستستغرق وقتًا للاستقرار حتى في حال استئناف تدفقات النفط، وذلك في ظل اختناق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب اضطرابات الشحن.وأضاف ناصر في بيان لوسائل إعلام غربية، عقب إعلان "أرامكو" عن قفزة بنسبة 25% في صافي أرباحها خلال الربع الأول: "هدفنا بسيط: ضمان استمرار تدفق الطاقة، حتى في ظلّ الضغط الذي يُعاني منه النظام".وتعرّضت إمدادات الطاقة العالمية لضغوط حادة نتيجة الحصار الإيراني لمضيق هرمز، ما أدى إلى تقليص حركة الشحن وارتفاع الأسعار عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20260310/رئيس-أرامكو-المخزونات-العالمية-للنفط-في-أدنى-مستوياتها-منذ-5-سنوات-1111300470.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

السعودية... 14 قتيلا جراء سقوط مروحية تابعة لأرامكو في رأس تنورة

12:08 GMT 28.06.2026
© Ahmed Jadallahمصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© Ahmed Jadallah
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أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في محافظة رأس تنورة، ما أسفر عن وفاة جميع ركابها البالغ عددهم 14 شخصًا، وجميعهم من المواطنين السعوديين.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن الحادث وقع عند الساعة السادسة صباحًا، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات بمشاركة الجهات ذات العلاقة للوقوف على أسباب سقوط وتحطم المروحية، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو " السعودية، أمين ناصر، في وقت سابق، إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وأن أسواق الطاقة ستستغرق وقتًا للاستقرار حتى في حال استئناف تدفقات النفط، وذلك في ظل اختناق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب اضطرابات الشحن.
مهندسو شركة أرامكو السعودية في معمل الحوية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
رئيس أرامكو: المخزونات العالمية للنفط في أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات
10 مارس, 11:44 GMT
وأضاف ناصر في بيان لوسائل إعلام غربية، عقب إعلان "أرامكو" عن قفزة بنسبة 25% في صافي أرباحها خلال الربع الأول: "هدفنا بسيط: ضمان استمرار تدفق الطاقة، حتى في ظلّ الضغط الذي يُعاني منه النظام".
وتعرّضت إمدادات الطاقة العالمية لضغوط حادة نتيجة الحصار الإيراني لمضيق هرمز، ما أدى إلى تقليص حركة الشحن وارتفاع الأسعار عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية.
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