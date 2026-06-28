https://sarabic.ae/20260628/السعودية-14-قتيلا-جراء-سقوط-مروحية-تابعة-لأرامكو-في-رأس-تنورة-1114779537.html
السعودية... 14 قتيلا جراء سقوط مروحية تابعة لأرامكو في رأس تنورة
السعودية... 14 قتيلا جراء سقوط مروحية تابعة لأرامكو في رأس تنورة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في محافظة رأس تنورة، ما أسفر عن وفاة جميع ركابها البالغ عددهم 14 شخصًا،... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T12:08+0000
2026-06-28T12:08+0000
2026-06-28T12:08+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104019/68/1040196852_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ad2b497682c1d309fa3bc3b84e335f90.jpg
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن الحادث وقع عند الساعة السادسة صباحًا، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات بمشاركة الجهات ذات العلاقة للوقوف على أسباب سقوط وتحطم المروحية، حسب وكالة الأنباء السعودية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو " السعودية، أمين ناصر، في وقت سابق، إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، وأن أسواق الطاقة ستستغرق وقتًا للاستقرار حتى في حال استئناف تدفقات النفط، وذلك في ظل اختناق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب اضطرابات الشحن.وأضاف ناصر في بيان لوسائل إعلام غربية، عقب إعلان "أرامكو" عن قفزة بنسبة 25% في صافي أرباحها خلال الربع الأول: "هدفنا بسيط: ضمان استمرار تدفق الطاقة، حتى في ظلّ الضغط الذي يُعاني منه النظام".وتعرّضت إمدادات الطاقة العالمية لضغوط حادة نتيجة الحصار الإيراني لمضيق هرمز، ما أدى إلى تقليص حركة الشحن وارتفاع الأسعار عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20260310/رئيس-أرامكو-المخزونات-العالمية-للنفط-في-أدنى-مستوياتها-منذ-5-سنوات-1111300470.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104019/68/1040196852_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_c6397dcc8171fa58b407a3c98d2effe4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السعودية... 14 قتيلا جراء سقوط مروحية تابعة لأرامكو في رأس تنورة
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في محافظة رأس تنورة، ما أسفر عن وفاة جميع ركابها البالغ عددهم 14 شخصًا، وجميعهم من المواطنين السعوديين.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن الحادث وقع عند الساعة السادسة صباحًا، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات بمشاركة الجهات ذات العلاقة للوقوف على أسباب سقوط وتحطم المروحية، حسب وكالة
الأنباء السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو " السعودية، أمين ناصر، في وقت سابق، إن العالم خسر نحو مليار برميل من النفط
خلال الشهرين الماضيين، وأن أسواق الطاقة ستستغرق وقتًا للاستقرار حتى في حال استئناف تدفقات النفط، وذلك في ظل اختناق حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بسبب اضطرابات الشحن.
وأضاف ناصر في بيان لوسائل إعلام غربية، عقب إعلان "أرامكو" عن قفزة بنسبة 25% في صافي أرباحها خلال الربع الأول: "هدفنا بسيط: ضمان استمرار تدفق الطاقة، حتى في ظلّ الضغط الذي يُعاني منه النظام".
وتعرّضت إمدادات الطاقة العالمية لضغوط حادة نتيجة الحصار الإيراني لمضيق هرمز، ما أدى إلى تقليص حركة الشحن وارتفاع الأسعار عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية.