https://sarabic.ae/20260310/رئيس-أرامكو-المخزونات-العالمية-للنفط-في-أدنى-مستوياتها-منذ-5-سنوات-1111300470.html

رئيس أرامكو: المخزونات العالمية للنفط في أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات

رئيس أرامكو: المخزونات العالمية للنفط في أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات

سبوتنيك عربي

خفضت دول الخليج والعراق، إنتاج النفط بنحو الثلث، في خطوة أدت إلى تراجع الإنتاج بنحو 6.7 مليون برميل يوميا. 10.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-10T11:44+0000

2026-03-10T11:44+0000

2026-03-10T11:44+0000

سوق النفط

أسعار النفط اليوم

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار السعودية اليوم

السعودية

اقتصاد

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103746523_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2be80050f726c603a294414f1cd6554.jpg

وأفادت وكالة "‎بلومبيرغ" بأن تخفيضات الإنتاج من دول الخليج و‎العراق تمثل نحو 6% من إجمالي الإمدادات النفطية العالمية، ما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة على سوق الطاقة.ونقلت الوكالة عن رئيس ‎أرامكو السعودية، قوله إن المخزونات العالمية من النفط وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، متوقعاً أن تتراجع هذه المخزونات بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.وتشهد أسعار النفط والغاز العالمية ارتفاعا مستمرا مع توقف صادرات الطاقة ⁠من الشرق ⁠الأوسط جراء الحرب.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 30% في الأسابيع الأخيرة.وقال رئيس الدولة خلال اجتماع حول سوق النفط والغاز العالمي "أسعار النفط العالمية ترتفع، ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح. ففي الأسبوع الماضي وحده، زادت بأكثر من 30%"، مبينا أن أسعار الغاز العالمية ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار النفط.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.

https://sarabic.ae/20260310/المجر-تحظر-تصدير-النفط-والبنزين-والديزل-على-خلفية-ارتفاع-الأسعار-في-أوروبا-1111294072.html

https://sarabic.ae/20260310/الحكومة-الإيرانية-العدوان-الأمريكي-الإسرائيلي-على-منشآت-إيران-النفطية-تسبب-بمشكلة-بيئية-في-طهران-1111289294.html

العراق

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم