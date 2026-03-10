https://sarabic.ae/20260310/رئيس-أرامكو-المخزونات-العالمية-للنفط-في-أدنى-مستوياتها-منذ-5-سنوات-1111300470.html
رئيس أرامكو: المخزونات العالمية للنفط في أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات
سبوتنيك عربي
خفضت دول الخليج والعراق، إنتاج النفط بنحو الثلث، في خطوة أدت إلى تراجع الإنتاج بنحو 6.7 مليون برميل يوميا. 10.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-10T11:44+0000
2026-03-10T11:44+0000
2026-03-10T11:44+0000
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
اقتصاد
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103746523_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2be80050f726c603a294414f1cd6554.jpg
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن تخفيضات الإنتاج من دول الخليج والعراق تمثل نحو 6% من إجمالي الإمدادات النفطية العالمية، ما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة على سوق الطاقة.ونقلت الوكالة عن رئيس أرامكو السعودية، قوله إن المخزونات العالمية من النفط وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، متوقعاً أن تتراجع هذه المخزونات بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.وتشهد أسعار النفط والغاز العالمية ارتفاعا مستمرا مع توقف صادرات الطاقة من الشرق الأوسط جراء الحرب.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 30% في الأسابيع الأخيرة.وقال رئيس الدولة خلال اجتماع حول سوق النفط والغاز العالمي "أسعار النفط العالمية ترتفع، ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح. ففي الأسبوع الماضي وحده، زادت بأكثر من 30%"، مبينا أن أسعار الغاز العالمية ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار النفط.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.
