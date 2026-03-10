عربي
رئيس أرامكو: المخزونات العالمية للنفط في أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات

11:44 GMT 10.03.2026
© AP Photo / Amr Nabilمهندسو شركة أرامكو السعودية في معمل الحوية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية
مهندسو شركة أرامكو السعودية في معمل الحوية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Amr Nabil
خفضت دول الخليج والعراق، إنتاج النفط بنحو الثلث، في خطوة أدت إلى تراجع الإنتاج بنحو 6.7 مليون برميل يوميا.
وأفادت وكالة "‎بلومبيرغ" بأن تخفيضات الإنتاج من دول الخليج و‎العراق تمثل نحو 6% من إجمالي الإمدادات النفطية العالمية، ما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة على سوق الطاقة.
ونقلت الوكالة عن رئيس ‎أرامكو السعودية، قوله إن المخزونات العالمية من النفط وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، متوقعاً أن تتراجع هذه المخزونات بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
منصة حفر للتنقيب عن النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
المجر تحظر تصدير النفط والبنزين والديزل على خلفية ارتفاع الأسعار في أوروبا
09:03 GMT
وتشهد أسعار النفط والغاز العالمية ارتفاعا مستمرا مع توقف صادرات الطاقة ⁠من الشرق ⁠الأوسط جراء الحرب.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 30% في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الدولة خلال اجتماع حول سوق النفط والغاز العالمي "أسعار النفط العالمية ترتفع، ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح. ففي الأسبوع الماضي وحده، زادت بأكثر من 30%"، مبينا أن أسعار الغاز العالمية ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار النفط.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط 2026، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، وكان من أبرز نتائجها اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2026
الحكومة الإيرانية: العدوان الأمريكي الإسرائيلي على منشآت إيران النفطية تسبب بمشكلة بيئية في طهران
07:52 GMT
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي اليوم الأول من الحرب، اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.
