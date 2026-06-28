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ميسي يتصدر قائمة الهدافين بعد نهاية دور المجموعات في كأس العالم 2026
ميسي يتصدر قائمة الهدافين بعد نهاية دور المجموعات في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
تتواصل المنافسة على صدارة قائمة هدافي بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع استمرار تسجيل الأهداف خلال مباريات البطولة. 28.06.2026, سبوتنيك عربي
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ويتصدر قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف بعد نهاية دور المجموعات، عقب تسجيله في شباك الأردن، فيما تقدم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى المركز الثاني بعد تسجيله ثلاثية أمام النرويج، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف، وفقا لمواقع رياضية. كما رفع الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا، إضافة إلى الهولندي بريان بروبي، رصيدهم التهديفي بعد هز الشباك في مباريات منتخباتهم أمام إسكتلندا وتونس على الترتيب. وانضم مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية، يوان ويسا، إلى قائمة الهدافين بعد تسجيله ثنائية في شباك أوزبكستان، رافعًا رصيده إلى 3 أهداف.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260627/المنتخب-المصري-يحصد-أول-مكاسب-التأهل-التاريخي-إلى-دور-الـ32-في-كأس-العالم-1114771106.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك, رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك, رياضة

ميسي يتصدر قائمة الهدافين بعد نهاية دور المجموعات في كأس العالم 2026

16:12 GMT 28.06.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwellنجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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تتواصل المنافسة على صدارة قائمة هدافي بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع استمرار تسجيل الأهداف خلال مباريات البطولة.
ويتصدر قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف بعد نهاية دور المجموعات، عقب تسجيله في شباك الأردن، فيما تقدم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى المركز الثاني بعد تسجيله ثلاثية أمام النرويج، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف، وفقا لمواقع رياضية.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
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في المقابل، تجمد رصيد كل من الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند عند 4 أهداف بعد توقفهما عن التسجيل في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

كما رفع الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا، إضافة إلى الهولندي بريان بروبي، رصيدهم التهديفي بعد هز الشباك في مباريات منتخباتهم أمام إسكتلندا وتونس على الترتيب.
تظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
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وانضم مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية، يوان ويسا، إلى قائمة الهدافين بعد تسجيله ثنائية في شباك أوزبكستان، رافعًا رصيده إلى 3 أهداف.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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