https://sarabic.ae/20260628/ميسي-يتصدر-قائمة-الهدافين-بعد-نهاية-دور-المجموعات-في-كأس-العالم-2026---1114785518.html

ميسي يتصدر قائمة الهدافين بعد نهاية دور المجموعات في كأس العالم 2026

ميسي يتصدر قائمة الهدافين بعد نهاية دور المجموعات في كأس العالم 2026

سبوتنيك عربي

تتواصل المنافسة على صدارة قائمة هدافي بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع استمرار تسجيل الأهداف خلال مباريات البطولة. 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T16:12+0000

2026-06-28T16:12+0000

2026-06-28T16:12+0000

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ويتصدر قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف بعد نهاية دور المجموعات، عقب تسجيله في شباك الأردن، فيما تقدم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى المركز الثاني بعد تسجيله ثلاثية أمام النرويج، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف، وفقا لمواقع رياضية. كما رفع الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا، إضافة إلى الهولندي بريان بروبي، رصيدهم التهديفي بعد هز الشباك في مباريات منتخباتهم أمام إسكتلندا وتونس على الترتيب. وانضم مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية، يوان ويسا، إلى قائمة الهدافين بعد تسجيله ثنائية في شباك أوزبكستان، رافعًا رصيده إلى 3 أهداف.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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