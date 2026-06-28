https://sarabic.ae/20260628/ميسي-يتصدر-قائمة-الهدافين-بعد-نهاية-دور-المجموعات-في-كأس-العالم-2026---1114785518.html
ميسي يتصدر قائمة الهدافين بعد نهاية دور المجموعات في كأس العالم 2026
ميسي يتصدر قائمة الهدافين بعد نهاية دور المجموعات في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
تتواصل المنافسة على صدارة قائمة هدافي بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع استمرار تسجيل الأهداف خلال مباريات البطولة. 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T16:12+0000
2026-06-28T16:12+0000
2026-06-28T16:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
المكسيك
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/17/1108494724_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_05bae328f9f4813f68c085e2ea9394be.jpg
ويتصدر قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف بعد نهاية دور المجموعات، عقب تسجيله في شباك الأردن، فيما تقدم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى المركز الثاني بعد تسجيله ثلاثية أمام النرويج، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف، وفقا لمواقع رياضية. كما رفع الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا، إضافة إلى الهولندي بريان بروبي، رصيدهم التهديفي بعد هز الشباك في مباريات منتخباتهم أمام إسكتلندا وتونس على الترتيب. وانضم مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية، يوان ويسا، إلى قائمة الهدافين بعد تسجيله ثنائية في شباك أوزبكستان، رافعًا رصيده إلى 3 أهداف.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260627/المنتخب-المصري-يحصد-أول-مكاسب-التأهل-التاريخي-إلى-دور-الـ32-في-كأس-العالم-1114771106.html
https://sarabic.ae/20260627/12-منتخبا-يودعون-كأس-العالم-2026-رسميا-بينهم-5-منتخبات-عربية--1114762284.html
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/17/1108494724_0:0:1698:1273_1920x0_80_0_0_96bec14f1997031dd6dedd84575f6c03.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك, رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, المكسيك, رياضة
ميسي يتصدر قائمة الهدافين بعد نهاية دور المجموعات في كأس العالم 2026
تتواصل المنافسة على صدارة قائمة هدافي بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع استمرار تسجيل الأهداف خلال مباريات البطولة.
ويتصدر قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف بعد نهاية دور المجموعات
، عقب تسجيله في شباك الأردن، فيما تقدم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى المركز الثاني بعد تسجيله ثلاثية أمام النرويج، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف، وفقا لمواقع رياضية.
في المقابل، تجمد رصيد كل من الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند عند 4 أهداف بعد توقفهما عن التسجيل في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
كما رفع الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا، إضافة إلى الهولندي بريان بروبي، رصيدهم التهديفي بعد هز الشباك في مباريات منتخباتهم أمام إسكتلندا وتونس على الترتيب.
وانضم مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية، يوان ويسا، إلى قائمة الهدافين بعد تسجيله ثنائية في شباك أوزبكستان، رافعًا رصيده إلى 3 أهداف.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.