12 منتخبا يودعون كأس العالم 2026 رسميا... بينهم 5 منتخبات عربية
© REUTERS Lisi Niesnerتظهر الصورة مشهداً عاماً من داخل ملعب لوس أنجلوس في مدينة إنغلوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تبدو المدرجات وأرضية الملعب والجماهير أو الاستعدادات الأخيرة قبل بدء مباراة إيران ونيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026. وتعكس الصورة الأجواء الحماسية والترتيبات التي سبقت انطلاق اللقاء.
© REUTERS Lisi Niesner
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أسدل الستار على مشوار 12 منتخبًا في بطولة "كأس العالم 2026" مع اقتراب نهاية منافسات دور المجموعات، بعدما فقدت هذه المنتخبات رسميًا فرص التأهل إلى دور الـ32، سواء عبر احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني في مجموعاتها، أو المنافسة ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، لتنتهي مغامرتها مبكرًا في النسخة الأولى من المونديال التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا.
وشهدت قائمة المغادرين خمسة منتخبات عربية هي تونس، والأردن، وقطر، والعراق، والسعودية، إلى جانب مفاجآت أبرزها خروج أوروغواي، بطلة العالم مرتين، من الدور الأول، وفقا لمواقع رياضية.
وفي المجموعة الثالثة، ودع منتخب هايتي البطولة دون رصيد من النقاط، بعد خسارته أمام إسكتلندا والبرازيل والمغرب.
كما غادر منتخب تركيا منافسات المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، إثر خسارتين أمام أستراليا وباراغواي، قبل أن يحقق فوزًا معنويًا على الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة، إلا أنه لم يكن كافيًا لبلوغ الدور التالي.
وفي المجموعة السادسة، أنهى منتخب تونس مشاركته دون أي نقطة، بعد ثلاث هزائم أمام السويد (5-1)، واليابان (4-0)، وهولندا (3-1).
وخرج الأردن من المجموعة العاشرة بعدما تلقى هزيمتين أمام النمسا والجزائر، ليبقى دون نقاط، مع انتظار خوض مباراة شرفية أمام الأرجنتين.
25 يونيو, 19:10 GMT
وفي المجموعة الثانية عشرة، فقد منتخب بنما حظوظه في التأهل بعد خسارتين أمام غانا وكرواتيا، ليبقى بلا نقاط قبل مباراته الأخيرة أمام إنجلترا.
أما منتخب قطر، فودع منافسات المجموعة الثانية بعدما حصد نقطة واحدة من تعادل مع سويسرا، مقابل خسارتين أمام كندا والبوسنة والهرسك.
كما غادرت التشيك منافسات المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، بعد خسارتها أمام كوريا الجنوبية والمكسيك، وتعادلها مع جنوب إفريقيا.
وفي المجموعة الخامسة، أنهى منتخب كوراساو مشاركته بنقطة واحدة فقط، جمعها من التعادل مع الإكوادور، مقابل خسارتين أمام ألمانيا وكوت ديفوار.
22 يونيو, 20:14 GMT
ولم يتمكن منتخب العراق من تحقيق أي نقطة في المجموعة التاسعة، ليغادر البطولة مبكرًا رغم الآمال التي رافقت مشاركته.
كما خرج المنتخب السعودي من المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، بعد تعادلين أمام أوروغواي والرأس الأخضر، قبل خسارته أمام إسبانيا برباعية نظيفة.
وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بخروج منتخب أوروغواي، المتوج بكأس العالم مرتين، بعدما اكتفى بنقطتين من تعادلين أمام السعودية والرأس الأخضر، قبل خسارته أمام إسبانيا، ليغادر من دون تحقيق أي فوز.
22 يونيو, 08:58 GMT
وأخيرًا، ودعت نيوزيلندا منافسات المجموعة السابعة بعدما حصدت نقطة واحدة من التعادل مع إيران، مقابل خسارتين أمام مصر وبلجيكا، لتتذيل ترتيب مجموعتها.
وبخروج هذه المنتخبات، تتجه الأنظار إلى انطلاق منافسات دور الـ32، الذي يشهد استمرار صراع المنتخبات المتأهلة على لقب النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.