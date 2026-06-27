https://sarabic.ae/20260627/12-منتخبا-يودعون-كأس-العالم-2026-رسميا-بينهم-5-منتخبات-عربية--1114762284.html

12 منتخبا يودعون كأس العالم 2026 رسميا... بينهم 5 منتخبات عربية

12 منتخبا يودعون كأس العالم 2026 رسميا... بينهم 5 منتخبات عربية

سبوتنيك عربي

أسدل الستار على مشوار 12 منتخبًا في بطولة "كأس العالم 2026" مع اقتراب نهاية منافسات دور المجموعات، بعدما فقدت هذه المنتخبات رسميًا فرص التأهل إلى دور الـ32،... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T13:10+0000

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وشهدت قائمة المغادرين خمسة منتخبات عربية هي تونس، والأردن، وقطر، والعراق، والسعودية، إلى جانب مفاجآت أبرزها خروج أوروغواي، بطلة العالم مرتين، من الدور الأول، وفقا لمواقع رياضية. وفي المجموعة الثالثة، ودع منتخب هايتي البطولة دون رصيد من النقاط، بعد خسارته أمام إسكتلندا والبرازيل والمغرب.وفي المجموعة السادسة، أنهى منتخب تونس مشاركته دون أي نقطة، بعد ثلاث هزائم أمام السويد (5-1)، واليابان (4-0)، وهولندا (3-1). وخرج الأردن من المجموعة العاشرة بعدما تلقى هزيمتين أمام النمسا والجزائر، ليبقى دون نقاط، مع انتظار خوض مباراة شرفية أمام الأرجنتين. وفي المجموعة الثانية عشرة، فقد منتخب بنما حظوظه في التأهل بعد خسارتين أمام غانا وكرواتيا، ليبقى بلا نقاط قبل مباراته الأخيرة أمام إنجلترا. كما غادرت التشيك منافسات المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، بعد خسارتها أمام كوريا الجنوبية والمكسيك، وتعادلها مع جنوب إفريقيا. وفي المجموعة الخامسة، أنهى منتخب كوراساو مشاركته بنقطة واحدة فقط، جمعها من التعادل مع الإكوادور، مقابل خسارتين أمام ألمانيا وكوت ديفوار. ولم يتمكن منتخب العراق من تحقيق أي نقطة في المجموعة التاسعة، ليغادر البطولة مبكرًا رغم الآمال التي رافقت مشاركته. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بخروج منتخب أوروغواي، المتوج بكأس العالم مرتين، بعدما اكتفى بنقطتين من تعادلين أمام السعودية والرأس الأخضر، قبل خسارته أمام إسبانيا، ليغادر من دون تحقيق أي فوز. وأخيرًا، ودعت نيوزيلندا منافسات المجموعة السابعة بعدما حصدت نقطة واحدة من التعادل مع إيران، مقابل خسارتين أمام مصر وبلجيكا، لتتذيل ترتيب مجموعتها. وبخروج هذه المنتخبات، تتجه الأنظار إلى انطلاق منافسات دور الـ32، الذي يشهد استمرار صراع المنتخبات المتأهلة على لقب النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران الجاري إلى 3 يوليو/تموز المقبل، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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