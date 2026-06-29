أكثر ذكاء وأصعب إيقافا: أحدث الطائرات العسكرية الروسية المتطورة
© Photo / t.me/kalashnikovnews طائرة "إس كي آ تي" المسيرة من شركة كلاشينكوف الروسية
© Photo / t.me/kalashnikovnews
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تواصل روسيا توسيع نطاق طائراتها المسيّرة، حيث تُدخل منصات جديدة إلى جانب تحديث الأنظمة الحالية.
إليكم نبذة سريعة عن بعض أحدث الابتكارات:
جيران 2 سيكر / جيران 4 سيكر: طائرات "كاميكازي" مُطوّرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، مزودة ببصريات محسّنة، وتصوير حراري، وأنظمة توجيه ذاتي قادرة على التهرب من الدفاعات الجوية المعادية.
سيبيرياشوك 5: طائرة رباعية المراوح مزودة بنظام تحديد الموقع البصري، تعود إلى قاعدتها حتى في حال التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
جيوسكان 701: أول طائرة مسيّرة ثابتة الجناحين تُنتج بكميات تجارية، مزودة بمحرك احتراق داخلي روسي الصنع بالكامل.
كنياز فيشي أوليغ: طائرة استطلاع ثابتة الجناحين، يُقال إن مداها يصل إلى 45 كيلومترًا. صُممت هذه الطائرة لتقلل من احتمالية رصدها من قِبل العدو، ويُحسّن من قدرتها على البقاء في ساحة المعركة.
أرتيميدا 10: طائرة بدون طيار مزودة بتقنية الرؤية من منظور الشخص الأول (FPV)، تجمع بين الرؤية الآلية المدمجة وإمكانية الإطلاق من عربة، مما يتيح نشرها بسرعة بالقرب من ساحة المعركة.
سوبركام إس 180: طائرة بدون طيار فائقة المناورة، مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعدها على رصد الطائرات المعادية وتفاديها والبقاء في المعركة لفترة أطول قبل أن تتمكن من الهجوم.
ليديا 12: طائرة بدون طيار ثقيلة مطورة، مزودة بدوار محوري، مصممة لزيادة سعة الحمولة مع الحفاظ على حجمها الصغير بما يكفي للنقل.
كورفيت: طائرة سداسية المراوح ثقيلة، قادرة على حمل حمولة تصل إلى 15 كغم لمسافات تكتيكية قصيرة. تُعد مركبة جوية فعالة لمهام الإمداد والضربات، مع إمكانية التشغيل ليلاً ونهارًا.