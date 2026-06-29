https://sarabic.ae/20260629/الخارجية-الروسية-موسكو-ودول-الخليج-تبحث-مفهوم-الأمن-المشترك-في-الخريف-المقبل-1114826969.html

الخارجية الروسية: موسكو ودول الخليج تبحث مفهوم الأمن المشترك في الخريف المقبل

الخارجية الروسية: موسكو ودول الخليج تبحث مفهوم الأمن المشترك في الخريف المقبل

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، غيورغي بوريسينكو، بأن مفهوم الأمن المحدث في منطقة الخليج، والذي قدمته روسيا في وقت سابق لدول المنطقة، سيكون مطروحًا للنقاش خلال... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T21:50+0000

2026-06-29T21:50+0000

2026-06-29T22:03+0000

روسيا

الخارجية الروسية

أخبار الخليج

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وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في أوائل حزيران/يونيو الجاري، أنه على خلفية الأزمة التي تشهدها المنطقة والناجمة عن الاعتداءات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، جرى تحديث مفهوم الأمن الروسي في منطقة الخليج واستكماله بعناصر راهنة، ومن ثم تقديمه إلى دول المنطقة، بما في ذلك إيران.وقال بوريسينكو في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "هناك ردود فعل تبدي اهتمامًا بالأمر. لقد تلقينا بالفعل الأصداء الأولى من عواصم عدة في دول الخليج، حيث أفادوا بأنهم يدرسون مفهومنا المحدث باهتمام، ومستعدون للتفكير في كيفية تجسيد هذه الأفكار على أرض الواقع".وأوضح الدبلوماسي قائلاً: "بطبيعة الحال، طُرحت على الفور بعض المقترحات لإجراء تعديلات، ولكن كل ذلك جاء في إطار ودي وبناء، وباهتمام بمواصلة الحوار حول هذا الموضوع".ولفت إلى أن ذلك ينطلق، بطبيعة الحال، من التطور الفعلي للأوضاع في المنطقة، والتي لا تزال غير مستقرة في الوقت الحالي"، مشيرًا إلى أن مفهوم الأمن المحدث يمكن مناقشته خلال الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة روسيا - مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتابع بوريسينكو لافتًا إلى أن "شركاءنا العرب أنفسهم قالوا إن هذا الموضوع يمكن أن يصبح أحد المحاور الرئيسية في هذا الاجتماع. ونحن بالطبع مستعدون لذلك، ونناقشه بالفعل بشكل ثنائي مع جميع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك إيران، ومستعدون لأي صيغ محتملة تلبي تطلعات أصدقائنا العرب والإيرانيين".وأضاف أن الاجتماع المقبل من المقرر أن يُعقد في خريف هذا العام في إحدى دول المنطقة، إلا أنه لم يتم تحديد المواعيد الدقيقة بعد. وتتولى البحرين حاليًا رئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تنتقل الرئاسة في الخريف إلى المملكة العربية السعودية.

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