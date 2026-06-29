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بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
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الهجوم السيبراني على مصرف ليبيا المركزي... هل أصبحت البيانات المصرفية في خطر؟
الهجوم السيبراني على مصرف ليبيا المركزي... هل أصبحت البيانات المصرفية في خطر؟
سبوتنيك عربي
أثار إعلان مصرف ليبيا المركزي تعرضه لهجوم سيبراني، وما تلاه من تداول بيانات على منصات التواصل الاجتماعي قيل إنها تعود لموظفين وعملاء، موجة من التساؤلات حول مدى... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T15:39+0000
2026-06-29T15:39+0000
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وفي السياق، قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، امراجع غيث، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "تعرض المصارف المركزية والمؤسسات المالية لهجمات سيبرانية يعد أمرًا شائعًا على مستوى العالم"، مؤكدًا أن "ما حدث للمصرف المركزي الليبي ليس حالة استثنائية، إذ تتعرض المؤسسات المالية باستمرار لمحاولات اختراق لأغراض متعددة، من بينها التجسس والابتزاز الإلكتروني والحصول على فدية مقابل عدم نشر البيانات".وأشار إلى أنه "من أبرز وسائل الحماية المعتمدة ما يعرف بـ"بروتوكول الثقة الصفرية" الذي يقوم على عدم منح أي مستخدم صلاحية الدخول بشكل تلقائي، وإنما التحقق المستمر من هويته عبر مراحل عدة، إضافة إلى تطبيق المصادقة متعددة العوامل، وتحديد صلاحيات الموظفين وفقًا لطبيعة مهامهم الوظيفية، مع مراقبة عمليات الدخول إلى الأنظمة بشكل دائم".وأكد غيث أن "الحد من تكرار مثل هذه الحوادث يتطلب مراجعة مستمرة لإجراءات الأمن السيبراني، ومنع استخدام الأجهزة الشخصية في التعامل مع البيانات الحساسة، والاعتماد على شبكات داخلية منفصلة عن شبكة الإنترنت العامة، إلى جانب الرقابة الدقيقة على الأشخاص المخولين بالوصول إلى الأنظمة الحساسة".وفي تعليقه على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الهجوم، اعتبر غيث أن "المصرف أحسن التصرف بإعلانه المبكر عن الواقعة وعدم استجابته لمحاولات الابتزاز"، موضحًا أن "تأكيده عدم الخضوع للتهديد أو الاستغلال يمثل خطوة استباقية مهمة في التعامل مع مثل هذه الهجمات".واختتم غيث حديثه بالتأكيد أن "حماية الأنظمة المصرفية تستوجب تطويرًا مستمرًا لمنظومات الأمن السيبراني، باعتبار أن الهجمات الإلكترونية تتطور باستمرار، ما يفرض على المؤسسات المالية مواكبة أحدث معايير الحماية والتصدي للمخاطر الرقمية".
https://sarabic.ae/20260609/بعد-استهدافه-بهجوم-سيبراني-مصرف-ليبيا-المركزي-لا-مؤشرات-مؤكدة-على-تأثر-حسابات-العملاء-1114204361.html
https://sarabic.ae/20260515/مصرف-ليبيا-المركزي-يعلن-عن-انطلاق-المرحلة-التنفيذية-لاتفاق-الإنفاق-الموحد-1113459281.html
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وليد لامة
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أخبار ليبيا اليوم, بيانات, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, بيانات, تقارير سبوتنيك, حصري

الهجوم السيبراني على مصرف ليبيا المركزي... هل أصبحت البيانات المصرفية في خطر؟

15:39 GMT 29.06.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
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حصري
أثار إعلان مصرف ليبيا المركزي تعرضه لهجوم سيبراني، وما تلاه من تداول بيانات على منصات التواصل الاجتماعي قيل إنها تعود لموظفين وعملاء، موجة من التساؤلات حول مدى سلامة البنية الرقمية للمؤسسات المالية في البلاد.
وفي السياق، قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، امراجع غيث، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "تعرض المصارف المركزية والمؤسسات المالية لهجمات سيبرانية يعد أمرًا شائعًا على مستوى العالم"، مؤكدًا أن "ما حدث للمصرف المركزي الليبي ليس حالة استثنائية، إذ تتعرض المؤسسات المالية باستمرار لمحاولات اختراق لأغراض متعددة، من بينها التجسس والابتزاز الإلكتروني والحصول على فدية مقابل عدم نشر البيانات".
وأوضح غيث أن "التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني دفعت المؤسسات المالية إلى اعتماد منظومات حماية متقدمة، من بينها معايير دولية أصدرها بنك التسويات الدولية، إلى جانب تعليمات وإجراءات خاصة بحماية البنية التحتية الرقمية للمصارف المركزية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الهجمات الإلكترونية".
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
بعد استهدافه بهجوم سيبراني.. مصرف ليبيا المركزي: لا مؤشرات مؤكدة على تأثر حسابات العملاء
9 يونيو, 17:25 GMT
وأشار إلى أنه "من أبرز وسائل الحماية المعتمدة ما يعرف بـ"بروتوكول الثقة الصفرية" الذي يقوم على عدم منح أي مستخدم صلاحية الدخول بشكل تلقائي، وإنما التحقق المستمر من هويته عبر مراحل عدة، إضافة إلى تطبيق المصادقة متعددة العوامل، وتحديد صلاحيات الموظفين وفقًا لطبيعة مهامهم الوظيفية، مع مراقبة عمليات الدخول إلى الأنظمة بشكل دائم".
وأضاف غيث: "مراجعة منظومة الأمن السيبراني يجب أن تكون عملية مستمرة داخل المصارف والمؤسسات المالية، وتشمل تحديث أنظمة الحماية، وإعادة تقييم صلاحيات المستخدمين، وإجراء اختبارات محاكاة دورية لهجمات إلكترونية لقياس جاهزية الأنظمة واكتشاف الثغرات ومعالجة أوجه القصور".
وأكد غيث أن "الحد من تكرار مثل هذه الحوادث يتطلب مراجعة مستمرة لإجراءات الأمن السيبراني، ومنع استخدام الأجهزة الشخصية في التعامل مع البيانات الحساسة، والاعتماد على شبكات داخلية منفصلة عن شبكة الإنترنت العامة، إلى جانب الرقابة الدقيقة على الأشخاص المخولين بالوصول إلى الأنظمة الحساسة".
مصرف ليبيا المركزي يعلن عن انطلاق المرحلة التنفيذية لاتفاق الإنفاق الموحد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
مصرف ليبيا المركزي يعلن انطلاق المرحلة التنفيذية لاتفاق الإنفاق الموحد
15 مايو, 20:18 GMT
وفي تعليقه على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الهجوم، اعتبر غيث أن "المصرف أحسن التصرف بإعلانه المبكر عن الواقعة وعدم استجابته لمحاولات الابتزاز"، موضحًا أن "تأكيده عدم الخضوع للتهديد أو الاستغلال يمثل خطوة استباقية مهمة في التعامل مع مثل هذه الهجمات".

وأشار إلى أن "أهمية البيانات المسربة تختلف بحسب طبيعتها"، موضحًا أن "الخطر الحقيقي لا يكمن في تسريب البيانات بحد ذاته، وإنما في إمكانية تمكن المهاجمين من اختراق الأنظمة التشغيلية للمصرف وإجراء عمليات غير مشروعة، مثل تنفيذ تحويلات مالية أو إصدار موافقات مزورة أو التلاعب بالمعاملات المصرفية".

واختتم غيث حديثه بالتأكيد أن "حماية الأنظمة المصرفية تستوجب تطويرًا مستمرًا لمنظومات الأمن السيبراني، باعتبار أن الهجمات الإلكترونية تتطور باستمرار، ما يفرض على المؤسسات المالية مواكبة أحدث معايير الحماية والتصدي للمخاطر الرقمية".
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