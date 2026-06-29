https://sarabic.ae/20260629/الهجوم-السيبراني-على-مصرف-ليبيا-المركزي-هل-أصبحت-البيانات-المصرفية-في-خطر؟-1114817459.html

الهجوم السيبراني على مصرف ليبيا المركزي... هل أصبحت البيانات المصرفية في خطر؟

الهجوم السيبراني على مصرف ليبيا المركزي... هل أصبحت البيانات المصرفية في خطر؟

سبوتنيك عربي

أثار إعلان مصرف ليبيا المركزي تعرضه لهجوم سيبراني، وما تلاه من تداول بيانات على منصات التواصل الاجتماعي قيل إنها تعود لموظفين وعملاء، موجة من التساؤلات حول مدى... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T15:39+0000

2026-06-29T15:39+0000

2026-06-29T15:39+0000

أخبار ليبيا اليوم

بيانات

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780653_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c8d175e0761fe8149daffc737e8f1d23.jpg

وفي السياق، قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، امراجع غيث، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "تعرض المصارف المركزية والمؤسسات المالية لهجمات سيبرانية يعد أمرًا شائعًا على مستوى العالم"، مؤكدًا أن "ما حدث للمصرف المركزي الليبي ليس حالة استثنائية، إذ تتعرض المؤسسات المالية باستمرار لمحاولات اختراق لأغراض متعددة، من بينها التجسس والابتزاز الإلكتروني والحصول على فدية مقابل عدم نشر البيانات".وأشار إلى أنه "من أبرز وسائل الحماية المعتمدة ما يعرف بـ"بروتوكول الثقة الصفرية" الذي يقوم على عدم منح أي مستخدم صلاحية الدخول بشكل تلقائي، وإنما التحقق المستمر من هويته عبر مراحل عدة، إضافة إلى تطبيق المصادقة متعددة العوامل، وتحديد صلاحيات الموظفين وفقًا لطبيعة مهامهم الوظيفية، مع مراقبة عمليات الدخول إلى الأنظمة بشكل دائم".وأكد غيث أن "الحد من تكرار مثل هذه الحوادث يتطلب مراجعة مستمرة لإجراءات الأمن السيبراني، ومنع استخدام الأجهزة الشخصية في التعامل مع البيانات الحساسة، والاعتماد على شبكات داخلية منفصلة عن شبكة الإنترنت العامة، إلى جانب الرقابة الدقيقة على الأشخاص المخولين بالوصول إلى الأنظمة الحساسة".وفي تعليقه على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الهجوم، اعتبر غيث أن "المصرف أحسن التصرف بإعلانه المبكر عن الواقعة وعدم استجابته لمحاولات الابتزاز"، موضحًا أن "تأكيده عدم الخضوع للتهديد أو الاستغلال يمثل خطوة استباقية مهمة في التعامل مع مثل هذه الهجمات".واختتم غيث حديثه بالتأكيد أن "حماية الأنظمة المصرفية تستوجب تطويرًا مستمرًا لمنظومات الأمن السيبراني، باعتبار أن الهجمات الإلكترونية تتطور باستمرار، ما يفرض على المؤسسات المالية مواكبة أحدث معايير الحماية والتصدي للمخاطر الرقمية".

https://sarabic.ae/20260609/بعد-استهدافه-بهجوم-سيبراني-مصرف-ليبيا-المركزي-لا-مؤشرات-مؤكدة-على-تأثر-حسابات-العملاء-1114204361.html

https://sarabic.ae/20260515/مصرف-ليبيا-المركزي-يعلن-عن-انطلاق-المرحلة-التنفيذية-لاتفاق-الإنفاق-الموحد-1113459281.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

أخبار ليبيا اليوم, بيانات, تقارير سبوتنيك, حصري