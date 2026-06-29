https://sarabic.ae/20260629/باكستان-تنفذ-عملية-أمنية-على-طول-الحدود-مع-أفغانستان-1114796853.html
باكستان تنفذ عملية أمنية على طول الحدود مع أفغانستان
باكستان تنفذ عملية أمنية على طول الحدود مع أفغانستان
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله ترار، أن قوات بلاده الأمنية نفذت عملية برية على طول الحدود الباكستانية الأفغانية أعقبتها ضربات محددة ودقيقة ضد مخابئ... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T01:55+0000
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وأفاد عطاء الله ترار، مساء أمس الأحد، بأن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل 29 من الخوارج، التابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).وقال الوزير الباكستاني إنه "في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة في باكستان... نفذت قوات الأمن عملية برية مخططة جيدا على طول الحدود الباكستانية الأفغانية، تلتها ضربات دقيقة في المنطقة الحدودية ضد مخابئ الإرهابيين... وقُتل 29 من المسلحين".ويشار إلى أن الجيش الباكستاني ينفذ عمليات عسكرية واستخباراتية مستمرة لمواجهة فرع تنظيم "داعش" في المنطقة، والمعروف باسم "ولاية خراسان"، والذي ينشط في المناطق الحدودية وإقليم بلوشستان.وتهدف هذه العمليات إلى منع التنظيم من توسيع نفوذه أو تنفيذ تفجيرات انتحارية وهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية.وتتهم باكستان جارتها أفغانستان بتوفير الملاذ للجماعات المسلحة المناهضة لباكستان، وعلى رأسها حركة طالبان الأفغانية، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها، في حين تنفي أفغانستان هذه الاتهامات وتقول إن مشكلة الإرهاب في باكستان هي مشكلة داخلية.وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان أسوأ فتراتها، على الأقل منذ سيطرة حركة طالبان الأفغانية على الحكم في أفغانستان، حيث تشهد العلاقات توترًا مصحوبًا باشتباكات حدودية، وقصف جوي باكستاني داخل الأراضي الأفغانية بين الفينة والأخرى.
https://sarabic.ae/20260227/وزير-الدفاع-الباكستاني-يعلن-حربا-مفتوحة-مع-حركة-طالبان-الأفغانية-1110808844.html
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باكستان, العالم, الأخبار
باكستان تنفذ عملية أمنية على طول الحدود مع أفغانستان
أعلن وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله ترار، أن قوات بلاده الأمنية نفذت عملية برية على طول الحدود الباكستانية الأفغانية أعقبتها ضربات محددة ودقيقة ضد مخابئ المسلحين.
وأفاد عطاء الله ترار، مساء أمس الأحد، بأن العملية الأمنية أسفرت عن مقتل 29 من الخوارج، التابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).
وقال الوزير الباكستاني إنه "في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة في باكستان... نفذت قوات الأمن عملية برية مخططة جيدا على طول الحدود الباكستانية الأفغانية، تلتها ضربات دقيقة في المنطقة الحدودية ضد مخابئ الإرهابيين... وقُتل 29 من المسلحين".
ويشار إلى أن الجيش الباكستاني ينفذ عمليات عسكرية واستخباراتية مستمرة لمواجهة فرع تنظيم "داعش" في المنطقة، والمعروف باسم "ولاية خراسان"، والذي ينشط في المناطق الحدودية وإقليم بلوشستان.
وتهدف هذه العمليات إلى منع التنظيم من توسيع نفوذه أو تنفيذ تفجيرات انتحارية وهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية.
وتتهم باكستان جارتها أفغانستان بتوفير الملاذ للجماعات المسلحة
المناهضة لباكستان، وعلى رأسها حركة طالبان الأفغانية، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة ضدها، في حين تنفي أفغانستان هذه الاتهامات وتقول إن مشكلة الإرهاب في باكستان هي مشكلة داخلية.
وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان أسوأ فتراتها، على الأقل منذ سيطرة حركة طالبان الأفغانية على الحكم في أفغانستان، حيث تشهد العلاقات توترًا مصحوبًا باشتباكات حدودية، وقصف جوي باكستاني داخل الأراضي الأفغانية بين الفينة والأخرى.