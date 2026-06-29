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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260629/بوركينا-فاسو-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-فرنسا-1114781507.html
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
سبوتنيك عربي
أعلنت بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، بعد سنوات من التوتر المتصاعد في العلاقات بين البلدين على خلفية ملفات الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T08:00+0000
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بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
سبوتنيك عربي
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
وقالت الحكومة، في بيان أذيع على التلفزيون الرسمي، إن "حكومة بوركينا فاسو تُعلن للمجتمع الوطني والدولي أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بدءا من 26 يونيو/ حزيران 2026.وقال وزير الاتصالات، جيلبير ويدراوجو، إن الشروط الأساسية لتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية غير متوفرة مع فرنسا.وأوضح ويدراوجو أن القرار جاء عقب مراجعة للعلاقات مع باريس واتهم فرنسا بدعم "شبكات تخريبية" و"إرهابيين".وتابع لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "رغم هذه القطيعة، فإن بوركينا فاسو لم تغادر بشكل كلي، وإنما بقيت هناك تراقب كالضبع الجريح الذي ينتظر أن تعم الفوضى، ليعيد التدخل مرة أخرى تحت لافتة المساعدة في الحرب على الإرهاب وعرض الخدمات".رقم قياسي لمنتخبات أفريقيا في الدور الثاني للمونديال... و"الرأس الأخضر" يصنع المجدتعيش الكرة الأفريقية واحدة من أفضل نسخها في تاريخ كأس العالم، بعدما حققت القارة السمراء مشاركة قياسية في دور الـ32.وتأهلت 9 منتخبات أفريقية الى دور الـ32 هي المغرب، وجنوب أفريقيا، وكوت ديفوار، ومصر، والرأس الأخضر، وغانا والسنغال والجزائر والكونغو الديمقراطية في رقم قياسي للمنتخبات الأفريقية فلم يخرج من البطولة سوى منتخب تونس بينما تأهلت 9 منتخبات من أصل 10 حيث شاركت في النسخة الحالية من كأس العالم 10 منتخبات من القارة السمراء، تضم كلا من جنوب أفريقيا والمغرب وتونس ومصر والرأس الأخضر والسنغال والجزائر والكونغو الديمقراطية وغانا وكوت ديفوار.وحقق منتخب "الرأس الأخضر" إنجازا تاريخيا ببلوغه الدور الثاني من البطولة، في أول مشاركة له في كأس العالم، وينجح في العبور من دور المجموعات منذ إنجاز سلوفاكيا في عام 2010، كما أنه أول منتخب أفريقي يحقق ذلك في ظهوره الأول منذ غانا عام 2006.ومضى مشيرا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الاحتراف هو كلمة السر في تفوق هذه المنتخبات، ووقوفها ندا للمنتخبات الأوروبية، ويظهر ذلك في أداء المنتخب المصري والمغربي وكذلك أداء كوت ديفوار، إذ انتفت الرهبة التي كانت تعتري اللاعبين الأفارقة في مواجهة اللاعبين الأوربيين، لكن الآن اللاعب الأفريقي يلعب مع نظيره الأوروبي في نفس النادي الأوروبي".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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بوركينا فاسو
أخبار فرنسا
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خالد عبد الجبار
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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نبض أفريقيا, أفريقيا, بوركينا فاسو, أخبار فرنسا , كأس العالم 2026, аудио
نبض أفريقيا, أفريقيا, بوركينا فاسو, أخبار فرنسا , كأس العالم 2026, аудио

بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا

08:00 GMT 29.06.2026
راديو
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
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- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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أعلنت بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، بعد سنوات من التوتر المتصاعد في العلاقات بين البلدين على خلفية ملفات الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي.
وقالت الحكومة، في بيان أذيع على التلفزيون الرسمي، إن "حكومة بوركينا فاسو تُعلن للمجتمع الوطني والدولي أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بدءا من 26 يونيو/ حزيران 2026.
وقال وزير الاتصالات، جيلبير ويدراوجو، إن الشروط الأساسية لتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية غير متوفرة مع فرنسا.
وأوضح ويدراوجو أن القرار جاء عقب مراجعة للعلاقات مع باريس واتهم فرنسا بدعم "شبكات تخريبية" و"إرهابيين".

قال الكاتب المختص بالشأن الأفريقي، سلطان البان، إن "فرنسا تحولت من شريك تقليدي كان يهيمن على معظم دول الساحل الأفريقي، كدولة استعمارية قديمة، لا تريد أن ينافسها فيها أحد من القوى الأخرى مثل روسيا والصين، تحولت من ذلك الوضع إلى خسارة تلك المستعمرات القديمة مثل مالي والنيجر وبنين وساحل العاج، وها هي بوركينا فاسو تلحق بهؤلاء".

وتابع لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "رغم هذه القطيعة، فإن بوركينا فاسو لم تغادر بشكل كلي، وإنما بقيت هناك تراقب كالضبع الجريح الذي ينتظر أن تعم الفوضى، ليعيد التدخل مرة أخرى تحت لافتة المساعدة في الحرب على الإرهاب وعرض الخدمات".
رقم قياسي لمنتخبات أفريقيا في الدور الثاني للمونديال... و"الرأس الأخضر" يصنع المجد
تعيش الكرة الأفريقية واحدة من أفضل نسخها في تاريخ كأس العالم، بعدما حققت القارة السمراء مشاركة قياسية في دور الـ32.
وتأهلت 9 منتخبات أفريقية الى دور الـ32 هي المغرب، وجنوب أفريقيا، وكوت ديفوار، ومصر، والرأس الأخضر، وغانا والسنغال والجزائر والكونغو الديمقراطية في رقم قياسي للمنتخبات الأفريقية فلم يخرج من البطولة سوى منتخب تونس بينما تأهلت 9 منتخبات من أصل 10 حيث شاركت في النسخة الحالية من كأس العالم 10 منتخبات من القارة السمراء، تضم كلا من جنوب أفريقيا والمغرب وتونس ومصر والرأس الأخضر والسنغال والجزائر والكونغو الديمقراطية وغانا وكوت ديفوار.
وحقق منتخب "الرأس الأخضر" إنجازا تاريخيا ببلوغه الدور الثاني من البطولة، في أول مشاركة له في كأس العالم، وينجح في العبور من دور المجموعات منذ إنجاز سلوفاكيا في عام 2010، كما أنه أول منتخب أفريقي يحقق ذلك في ظهوره الأول منذ غانا عام 2006.

اعتبر لاعب النادي الأهلي المصري السابق، الكابتن هاني العقبي، أن "صعود 9 منتخبات إفريقية أمر يشير بوضوح إلى تقدم الكرة الأفريقية".

ومضى مشيرا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الاحتراف هو كلمة السر في تفوق هذه المنتخبات، ووقوفها ندا للمنتخبات الأوروبية، ويظهر ذلك في أداء المنتخب المصري والمغربي وكذلك أداء كوت ديفوار، إذ انتفت الرهبة التي كانت تعتري اللاعبين الأفارقة في مواجهة اللاعبين الأوربيين، لكن الآن اللاعب الأفريقي يلعب مع نظيره الأوروبي في نفس النادي الأوروبي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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