https://sarabic.ae/20260629/بوركينا-فاسو-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-فرنسا-1114781507.html

بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا

بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا

سبوتنيك عربي

أعلنت بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، بعد سنوات من التوتر المتصاعد في العلاقات بين البلدين على خلفية ملفات الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي. 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T08:00+0000

2026-06-29T08:00+0000

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بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا سبوتنيك عربي بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا

وقالت الحكومة، في بيان أذيع على التلفزيون الرسمي، إن "حكومة بوركينا فاسو تُعلن للمجتمع الوطني والدولي أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بدءا من 26 يونيو/ حزيران 2026.وقال وزير الاتصالات، جيلبير ويدراوجو، إن الشروط الأساسية لتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية غير متوفرة مع فرنسا.وأوضح ويدراوجو أن القرار جاء عقب مراجعة للعلاقات مع باريس واتهم فرنسا بدعم "شبكات تخريبية" و"إرهابيين".وتابع لافتا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "رغم هذه القطيعة، فإن بوركينا فاسو لم تغادر بشكل كلي، وإنما بقيت هناك تراقب كالضبع الجريح الذي ينتظر أن تعم الفوضى، ليعيد التدخل مرة أخرى تحت لافتة المساعدة في الحرب على الإرهاب وعرض الخدمات".رقم قياسي لمنتخبات أفريقيا في الدور الثاني للمونديال... و"الرأس الأخضر" يصنع المجدتعيش الكرة الأفريقية واحدة من أفضل نسخها في تاريخ كأس العالم، بعدما حققت القارة السمراء مشاركة قياسية في دور الـ32.وتأهلت 9 منتخبات أفريقية الى دور الـ32 هي المغرب، وجنوب أفريقيا، وكوت ديفوار، ومصر، والرأس الأخضر، وغانا والسنغال والجزائر والكونغو الديمقراطية في رقم قياسي للمنتخبات الأفريقية فلم يخرج من البطولة سوى منتخب تونس بينما تأهلت 9 منتخبات من أصل 10 حيث شاركت في النسخة الحالية من كأس العالم 10 منتخبات من القارة السمراء، تضم كلا من جنوب أفريقيا والمغرب وتونس ومصر والرأس الأخضر والسنغال والجزائر والكونغو الديمقراطية وغانا وكوت ديفوار.وحقق منتخب "الرأس الأخضر" إنجازا تاريخيا ببلوغه الدور الثاني من البطولة، في أول مشاركة له في كأس العالم، وينجح في العبور من دور المجموعات منذ إنجاز سلوفاكيا في عام 2010، كما أنه أول منتخب أفريقي يحقق ذلك في ظهوره الأول منذ غانا عام 2006.ومضى مشيرا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الاحتراف هو كلمة السر في تفوق هذه المنتخبات، ووقوفها ندا للمنتخبات الأوروبية، ويظهر ذلك في أداء المنتخب المصري والمغربي وكذلك أداء كوت ديفوار، إذ انتفت الرهبة التي كانت تعتري اللاعبين الأفارقة في مواجهة اللاعبين الأوربيين، لكن الآن اللاعب الأفريقي يلعب مع نظيره الأوروبي في نفس النادي الأوروبي".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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