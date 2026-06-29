https://sarabic.ae/20260629/خبير-ستكون-حرية-الإعلام-الممارسة-في-سوريا-عالية-جدا-1114814256.html
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T13:10+0000
2026-06-29T13:10+0000
2026-06-29T13:10+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
سبوتنيك عربي
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
وزارة الإعلام السورية تحدد الممنوعات في النشر. بهذا الخصوص، قال الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ مصطفى المقداد:بوتين يؤكد أن الهجمات الإرهابية من قبل نظام كييف لا تؤثر على الوضع في الميدان. حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي، الدكتور الحسن ملوك:انهيار تاريخي في التعاطف الغربي مع إسرائيل. بهذا الصدد، قال الخبير في الشأن الأمريكي، الأستاذ ستيفن صهيوني:بعد 14 عاما من التوقف... تحركات لإعادة القطار بين سوريا والعراق. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
وزارة الإعلام السورية تحدد الممنوعات في النشر. بهذا الخصوص، قال الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ مصطفى المقداد:
"أعتقد أن وزارة الإعلام هدفها وضع ضوابط مرحلية تسبق إقرار قانون الإعلام، وعلى أساسه ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا. ومن أكثر النقاط هو منع محتوى خطاب الكراهية، أو التفريق بين الأفراد بالنسبة لأديانهم، أو ألوانهم، أو مواقفهم السياسية، فضلا عن انتهاك الخصوصية".
بوتين يؤكد أن الهجمات الإرهابية من قبل نظام كييف لا تؤثر على الوضع في الميدان. حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي، الدكتور الحسن ملوك:
"الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية أصبحت مشتتة، وهي تعتمد على ضربات غير مركزة هدفها إعلامي بحت أكثر مما هو عسكري، كما أن هذه الهجمات لا تؤثر على البنية العسكرية والاقتصادية الروسية".
انهيار تاريخي في التعاطف الغربي مع إسرائيل. بهذا الصدد، قال الخبير في الشأن الأمريكي، الأستاذ ستيفن صهيوني:
"المشاهد التي خرجت من حرب الإبادة الإسرائيلية بحق أهالي غزة وجرائم إسرائيل بحق لبنان وغيرها، كلها أيقظت ضمير الشعب الأمريكي وغيرت رأيه تجاه إسرائيل".
بعد 14 عاما من التوقف... تحركات لإعادة القطار بين سوريا والعراق. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف:
"أنا أشك في أن تكون مدة الشهرين كافية لإعادة تأهيل خط بمثل هذا الطول بحدود 80 كيلومترا، لكن هذا المشروع مهم جدا بالنسبة لحركة النقل العالمية، ولكنه لن يكون بديلا عن مضيق هرمز".
التفاصيل في الملف الصوتي...