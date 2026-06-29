خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مصر تدعوا إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. وحزب الله يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260629/خبير-ستكون-حرية-الإعلام-الممارسة-في-سوريا-عالية-جدا-1114814256.html
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
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راديو
بلا قيود
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خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
سبوتنيك عربي
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
وزارة الإعلام السورية تحدد الممنوعات في النشر. بهذا الخصوص، قال الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ مصطفى المقداد:بوتين يؤكد أن الهجمات الإرهابية من قبل نظام كييف لا تؤثر على الوضع في الميدان. حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي، الدكتور الحسن ملوك:انهيار تاريخي في التعاطف الغربي مع إسرائيل. بهذا الصدد، قال الخبير في الشأن الأمريكي، الأستاذ ستيفن صهيوني:بعد 14 عاما من التوقف... تحركات لإعادة القطار بين سوريا والعراق. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
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الأخبار
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا

13:10 GMT 29.06.2026
راديو
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
وزارة الإعلام السورية تحدد الممنوعات في النشر. بهذا الخصوص، قال الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ مصطفى المقداد:
"أعتقد أن وزارة الإعلام هدفها وضع ضوابط مرحلية تسبق إقرار قانون الإعلام، وعلى أساسه ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا. ومن أكثر النقاط هو منع محتوى خطاب الكراهية، أو التفريق بين الأفراد بالنسبة لأديانهم، أو ألوانهم، أو مواقفهم السياسية، فضلا عن انتهاك الخصوصية".
بوتين يؤكد أن الهجمات الإرهابية من قبل نظام كييف لا تؤثر على الوضع في الميدان. حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي، الدكتور الحسن ملوك:
"الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية أصبحت مشتتة، وهي تعتمد على ضربات غير مركزة هدفها إعلامي بحت أكثر مما هو عسكري، كما أن هذه الهجمات لا تؤثر على البنية العسكرية والاقتصادية الروسية".
انهيار تاريخي في التعاطف الغربي مع إسرائيل. بهذا الصدد، قال الخبير في الشأن الأمريكي، الأستاذ ستيفن صهيوني:
"المشاهد التي خرجت من حرب الإبادة الإسرائيلية بحق أهالي غزة وجرائم إسرائيل بحق لبنان وغيرها، كلها أيقظت ضمير الشعب الأمريكي وغيرت رأيه تجاه إسرائيل".
بعد 14 عاما من التوقف... تحركات لإعادة القطار بين سوريا والعراق. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف:
"أنا أشك في أن تكون مدة الشهرين كافية لإعادة تأهيل خط بمثل هذا الطول بحدود 80 كيلومترا، لكن هذا المشروع مهم جدا بالنسبة لحركة النقل العالمية، ولكنه لن يكون بديلا عن مضيق هرمز".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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