https://sarabic.ae/20260629/خبير-ستكون-حرية-الإعلام-الممارسة-في-سوريا-عالية-جدا-1114814256.html

خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا

خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا

سبوتنيك عربي

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 29.06.2026, سبوتنيك عربي

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راديو

بلا قيود

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خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا سبوتنيك عربي خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا

وزارة الإعلام السورية تحدد الممنوعات في النشر. بهذا الخصوص، قال الكاتب والمحلل السياسي، الأستاذ مصطفى المقداد:بوتين يؤكد أن الهجمات الإرهابية من قبل نظام كييف لا تؤثر على الوضع في الميدان. حول هذا الموضوع، قال الباحث بالشأن السياسي، الدكتور الحسن ملوك:انهيار تاريخي في التعاطف الغربي مع إسرائيل. بهذا الصدد، قال الخبير في الشأن الأمريكي، الأستاذ ستيفن صهيوني:بعد 14 عاما من التوقف... تحركات لإعادة القطار بين سوريا والعراق. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي، الدكتور عمار يوسف:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2026

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