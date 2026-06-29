https://sarabic.ae/20260629/لاتفيا-وأوكرانيا-تعتزمان-بناء-مصنع-للطائرات-دون-طيار-على-الحدود-مع-روسيا-وبيلاروسيا-1114798155.html
لاتفيا وأوكرانيا تعتزمان بناء مصنع للطائرات دون طيار على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
لاتفيا وأوكرانيا تعتزمان بناء مصنع للطائرات دون طيار على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء اللاتفي أندريس كولبيرجس، أن لاتفيا وأوكرانيا تعتزمان إنشاء مشروع مشترك لإنتاج طائرات دون طيار على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة محلية عن رئيس الوزراء قوله: "هناك خطط لتطوير التعاون بين لاتفيا وأوكرانيا في الصناعات العسكرية، بما في ذلك إنشاء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات دون طيار على الحدود اللاتفية".كما أعلن كولبيرجس عن خطط لمواجهة الطائرات دون طيار على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا باستخدام طائرات اعتراضية دون طيار.وأوضح أن وجود مثل هذه المنشأة بالقرب من الحدود مع روسيا وبيلاروسيا سيتيح نشر طائرات اعتراضية مسيّرة بسرعة في حال وجود تهديد.في 20 مايو، صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن سلطات كييف تخطط لإطلاق طائرات مسيّرة من دول البلطيق: "وفقًا لمعلومات جديدة متوفرة لأجهزة الاستخبارات الروسية، لا تنوي كييف الاقتصار على استخدام الممرات الجوية التي توفرها دول البلطيق. بل من المخطط أيضًا إطلاق طائرات مسيّرة من هذه الدول".منذ أواخر مارس/آذار، حلّقت طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل متكرر فوق لاتفيا وليتوانيا وإستونيا. وقد وجّهت موسكو تحذيراً خاصاً لدول البلطيق.برلماني أوروبي: يجب حرمان دول البلطيق من حماية حلف الناتو بسبب استفزازاتها لروسياالخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يعرقل جهود السلام في أوكرانيا
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لاتفيا, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
لاتفيا, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
لاتفيا وأوكرانيا تعتزمان بناء مصنع للطائرات دون طيار على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا
أعلن رئيس الوزراء اللاتفي أندريس كولبيرجس، أن لاتفيا وأوكرانيا تعتزمان إنشاء مشروع مشترك لإنتاج طائرات دون طيار على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا.
ونقلت صحيفة محلية عن رئيس الوزراء قوله: "هناك خطط لتطوير التعاون بين لاتفيا وأوكرانيا في الصناعات العسكرية، بما في ذلك إنشاء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات دون طيار على الحدود اللاتفية".
واوضح أن"بناء المصنع جاء نتيجة لمشاكل البطالة والحاجة إلى زيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحدودية".
كما أعلن كولبيرجس عن خطط لمواجهة الطائرات دون طيار على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا باستخدام طائرات اعتراضية دون طيار.
وأوضح أن وجود مثل هذه المنشأة بالقرب من الحدود مع روسيا وبيلاروسيا سيتيح نشر طائرات اعتراضية مسيّرة بسرعة في حال وجود تهديد.
في 20 مايو، صرّح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن سلطات كييف تخطط لإطلاق طائرات مسيّرة من دول البلطيق: "وفقًا لمعلومات جديدة متوفرة لأجهزة الاستخبارات الروسية، لا تنوي كييف الاقتصار على استخدام الممرات الجوية التي توفرها دول البلطيق. بل من المخطط أيضًا إطلاق طائرات مسيّرة من هذه الدول".
منذ أواخر مارس/آذار، حلّقت طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل متكرر فوق لاتفيا وليتوانيا وإستونيا. وقد وجّهت موسكو تحذيراً خاصاً لدول البلطيق.