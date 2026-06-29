https://sarabic.ae/20260629/موناكو-انفجار-قد-يكون-أول-عمل-إرهابي-في-تاريخ-الإمارة-1114827115.html
موناكو: انفجار قد يكون أول عمل إرهابي في تاريخ الإمارة
موناكو: انفجار قد يكون أول عمل إرهابي في تاريخ الإمارة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدولة في إمارة موناكو، كريستوف ميرماند، بأن الانفجار الذي وقع في الإمارة قد يكون أول عمل إرهابي في تاريخها. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T22:45+0000
2026-06-29T22:45+0000
2026-06-29T22:45+0000
موناكو
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فرنسا
تفجير
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102245/32/1022453293_0:97:2331:1408_1920x0_80_0_0_700fe7ca93efa814a21a3253d27b88c2.jpg
وقال ميرماند، في تصريحات نقلتها وسائل إعلاموفرنسية: "من المرجح أن الأمر يتعلق بعمل إرهابي".وأشار إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي، على الأرجح، على براغي وطلقات نارية.وأضاف: "على حد علمي، هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تشهد فيها الإمارة عملًا من هذا القبيل".وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد ذكرت في وقت سابق، أن رجل أعمال أوكرانيًا وزوجته وطفلهما قد يكونون من بين المصابين جراء الانفجار الذي وقع في موناكو
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102245/32/1022453293_372:0:2331:1469_1920x0_80_0_0_756b05950c05eab838bb7662ea744493.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
موناكو, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , تفجير
موناكو, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , تفجير
موناكو: انفجار قد يكون أول عمل إرهابي في تاريخ الإمارة
صرح وزير الدولة في إمارة موناكو، كريستوف ميرماند، بأن الانفجار الذي وقع في الإمارة قد يكون أول عمل إرهابي في تاريخها.
وقال ميرماند، في تصريحات نقلتها وسائل إعلاموفرنسية: "من المرجح أن الأمر يتعلق بعمل إرهابي".
وأشار إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي، على الأرجح، على براغي وطلقات نارية.
وأضاف: "على حد علمي، هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تشهد فيها الإمارة عملًا من هذا القبيل".
وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد ذكرت في وقت سابق، أن رجل أعمال أوكرانيًا وزوجته وطفلهما قد يكونون من بين المصابين جراء الانفجار الذي وقع في موناكو