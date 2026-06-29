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موناكو: انفجار قد يكون أول عمل إرهابي في تاريخ الإمارة
موناكو: انفجار قد يكون أول عمل إرهابي في تاريخ الإمارة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدولة في إمارة موناكو، كريستوف ميرماند، بأن الانفجار الذي وقع في الإمارة قد يكون أول عمل إرهابي في تاريخها. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T22:45+0000
2026-06-29T22:45+0000
موناكو
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وقال ميرماند، في تصريحات نقلتها وسائل إعلاموفرنسية: "من المرجح أن الأمر يتعلق بعمل إرهابي".وأشار إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي، على الأرجح، على براغي وطلقات نارية.وأضاف: "على حد علمي، هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تشهد فيها الإمارة عملًا من هذا القبيل".وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد ذكرت في وقت سابق، أن رجل أعمال أوكرانيًا وزوجته وطفلهما قد يكونون من بين المصابين جراء الانفجار الذي وقع في موناكو
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موناكو, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , تفجير
موناكو, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , تفجير

موناكو: انفجار قد يكون أول عمل إرهابي في تاريخ الإمارة

22:45 GMT 29.06.2026
© AP Photo / Thiqa News Agencyانفجار (صورة أرشيفية)
انفجار (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Thiqa News Agency
تابعنا عبر
صرح وزير الدولة في إمارة موناكو، كريستوف ميرماند، بأن الانفجار الذي وقع في الإمارة قد يكون أول عمل إرهابي في تاريخها.
وقال ميرماند، في تصريحات نقلتها وسائل إعلاموفرنسية: "من المرجح أن الأمر يتعلق بعمل إرهابي".
وأشار إلى أن العبوة الناسفة كانت تحتوي، على الأرجح، على براغي وطلقات نارية.
وأضاف: "على حد علمي، هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تشهد فيها الإمارة عملًا من هذا القبيل".
وكانت وسائل إعلام فرنسية، قد ذكرت في وقت سابق، أن رجل أعمال أوكرانيًا وزوجته وطفلهما قد يكونون من بين المصابين جراء الانفجار الذي وقع في موناكو
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