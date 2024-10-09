https://sarabic.ae/20241009/أفضل-من-موناكو-كيف-يرى-ترامب-غزة؟-1093576407.html
"أفضل من موناكو".. كيف يرى ترامب غزة؟
"أفضل من موناكو".. كيف يرى ترامب غزة؟
سبوتنيك عربي
وصف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، مدينة غزة الفلسطينية بأنها "أفضل بقعة في الشرق الأوسط وأفضل من موناكو"، إذا ساعد في... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف ترامب، خلال مقابلة إذاعية أجريت معه، أن "ما أشعل شرارة الحرب، أن غزة تتمتع بأفضل الأراضي والمياه في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أنه "يستطيع أن يجعل من القطاع واحة في أعقاب الحرب".وتابع الرئيس السابق، قائلا: "كما تعلمون، بصفتي مطورا عقاريا يمكن أن تكون هذه المنطقة أجمل مكان على الإطلاق من حيث الطقس والمياه والمناخ.. يمكن أن تكون هذه المنطقة جميلة للغاية.. يمكن أن تكون أفضل مكان في الشرق الأوسط، ولكنها يمكن أن تكون أيضا واحدة من أفضل الأماكن في العالم".وموناكو هي إمارة أوروبية صغيرة تقع على البحر الأبيض المتوسط وتشتهر بمياهها الزرقاء الصافية ومناظرها الطبيعية الخلابة وتضم مدينة مونت كارلو الشهيرة، وتعد موناكو أصغر دولة ذات سيادة في العالم بعد الفاتيكان.وضمن الحديث، قال ترامب إنه "زار غزة من قبل"، ولكن وسائل إعلام أمريكية أكدت أن ترامب لم يزر غزة سابقا.وقالت حملة ترامب: "غزة في إسرائيل.. لقد زار الرئيس ترامب إسرائيل".
https://sarabic.ae/20241008/ترامب-ينتقد-الإدارة-الأمريكية-لتقديمها-300-مليار-دولار-لأوكرانيا-1093537959.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"أفضل من موناكو".. كيف يرى ترامب غزة؟
وصف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، مدينة غزة الفلسطينية بأنها "أفضل بقعة في الشرق الأوسط وأفضل من موناكو"، إذا ساعد في تطويرها حال عودته إلى منصبه بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف ترامب،
خلال مقابلة إذاعية أجريت معه، أن "ما أشعل شرارة الحرب، أن غزة تتمتع بأفضل الأراضي والمياه في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أنه "يستطيع أن يجعل من القطاع واحة في أعقاب الحرب".
وتابع الرئيس السابق، قائلا: "كما تعلمون، بصفتي مطورا عقاريا يمكن أن تكون هذه المنطقة أجمل مكان على الإطلاق من حيث الطقس والمياه والمناخ.. يمكن أن تكون هذه المنطقة جميلة للغاية.. يمكن أن تكون أفضل مكان في الشرق الأوسط، ولكنها يمكن أن تكون أيضا واحدة من أفضل الأماكن في العالم".
وموناكو هي إمارة أوروبية صغيرة تقع على البحر الأبيض المتوسط وتشتهر بمياهها الزرقاء الصافية ومناظرها الطبيعية الخلابة وتضم مدينة مونت كارلو الشهيرة، وتعد موناكو
أصغر دولة ذات سيادة في العالم بعد الفاتيكان.
وضمن الحديث، قال ترامب
إنه "زار غزة من قبل"، ولكن وسائل إعلام أمريكية أكدت أن ترامب لم يزر غزة سابقا.
وقالت حملة ترامب: "غزة في إسرائيل.. لقد زار الرئيس ترامب إسرائيل".