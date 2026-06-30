https://sarabic.ae/20260630/جامعة-موسكو-الحكومية-تنشر-دراسة-رائدة-حول-تفرع-مجاري-الأنهار--1114850253.html
جامعة موسكو الحكومية تنشر دراسة رائدة حول تفرع مجاري الأنهار
جامعة موسكو الحكومية تنشر دراسة رائدة حول تفرع مجاري الأنهار
سبوتنيك عربي
أعلنت كلية الجغرافيا بجامعة موسكو الحكومية (جامعة لومونوسوف) عن نشر دراسة جماعية جديدة وهامة بعنوان "تفرع مجاري الأنهار"، تُعدّ أول دراسة روسية شاملة تُعنى... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T22:09+0000
2026-06-30T22:09+0000
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يمثل هذا المنشور ثمرة ما يقارب سبعين عامًا من البحث العلمي في المدرسة العلمية بالجامعة "تآكل التربة في مستجمعات المياه وعمليات المجاري". وقد وضع فكرة المشروع وأشرف على تحريره علميًا البروفيسور رومان تشالوف، الحاصل على دكتوراه في العلوم الجغرافية، ووفقًا لتشالوف، فبينما دُرست الأنهار المتعرجة وديناميكياتها على نطاق واسع - لا سيما في كتاب "منعطفات الأنهار" الصادر عام 2004 - إلا أن البحث في تفرع الأنهار ظل متفرقًا، حيث يعود تاريخ معظم المساهمات إلى منتصف القرن العشرين. يُقدّم مجلد الدراسة، الذي يقع في 510 صفحات، نظريةً ومنهجيةً أساسيةً لتحليل تفرع الأنهار، بما في ذلك التصنيف المورفوديناميكي، والتسلسل الهرمي الهيكلي، وأنماط التوزيع الإقليمي عبر بيئات طبيعية متنوعة في روسيا. كما يستكشف آليات رئيسية مثل تكوين الجزر، والوظائف الهيدرولوجية، وتحولات القنوات، إلى جانب العلاقات الهيدرولوجية-المورفولوجية. ومن أبرز إسهامات هذا العمل العرض التفصيلي لمنهجية التحليل الهيدرولوجي-المورفولوجي،حيث يدمج هذا النهج عوامل مثل تصريف المياه، وهندسة القناة، والاستقرار، والنوع المورفوديناميكي، مما يُتيح إجراء تقييمات وتصنيفات إقليمية مقارنة عبر مختلف البيئات الفيزيائية والجغرافية. يجمع الباحثون بين تقنيات تحليل القنوات التقليدية وأدوات النمذجة الرياضية الحديثة، التي تُستخدم على نحو متزايد للتنبؤ بتطور القنوات، وتقييم مخاطر الفيضانات، ودعم التطوير الهندسي في أنظمة السهول الفيضية والأنهار. إضافةً إلى ذلك، تقترح الدراسة مبادئ لإدارة عمليات القنوات في الأنهار المتفرعة في ظل التأثيرات البشرية، بما في ذلك إدارة موارد المياه والبنية التحتية للملاحة. تخضع هذه الدراسة حاليًا للمراجعة في نظام المكتبة الإلكترونية، ومن المتوقع إتاحتها للجميع فور الانتهاء من عملية المراجعة.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |
https://sarabic.ae/20260613/علماء-روس-يبتكرون-اختبارا-سريعا-لتقييم-سلامة-التربة-قبل-الزراعة--1114315261.html
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علوم, أخبار الأبحاث العلمية, روسيا, نهر
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, روسيا, نهر
جامعة موسكو الحكومية تنشر دراسة رائدة حول تفرع مجاري الأنهار
أعلنت كلية الجغرافيا بجامعة موسكو الحكومية (جامعة لومونوسوف) عن نشر دراسة جماعية جديدة وهامة بعنوان "تفرع مجاري الأنهار"، تُعدّ أول دراسة روسية شاملة تُعنى بنظرية ومنهجية عمليات تفرع الأنهار.
يمثل هذا المنشور ثمرة ما يقارب سبعين عامًا من البحث العلمي في المدرسة العلمية بالجامعة "تآكل التربة في مستجمعات المياه وعمليات المجاري".
وقد وضع فكرة المشروع وأشرف على تحريره علميًا البروفيسور رومان تشالوف، الحاصل على دكتوراه في العلوم الجغرافية، ووفقًا لتشالوف، فبينما دُرست الأنهار المتعرجة وديناميكياتها على نطاق واسع - لا سيما في كتاب "منعطفات الأنهار" الصادر عام 2004 - إلا أن البحث في تفرع الأنهار ظل متفرقًا، حيث يعود تاريخ معظم المساهمات إلى منتصف القرن العشرين.
وتُوحّد هذه الدراسة الجديدة هذه النتائج المتفرقة، وتُقدّم إطارًا منهجيًا موحدًا، وأوضح تشالوف قائلاً: "لأول مرة، قمنا بتنظيم عمليات توزيع التدفق، وديناميكيات القنوات، وتحولات أنظمة الأنهار المتفرعة، وربطها بالظروف الجغرافية. تُعدّ القنوات المتفرعة من أكثر أنواع الأنهار انتشارًا وتعقيدًا من الناحية المورفولوجية في روسيا والعالم".
يُقدّم مجلد الدراسة، الذي يقع في 510 صفحات، نظريةً ومنهجيةً أساسيةً لتحليل تفرع الأنهار، بما في ذلك التصنيف المورفوديناميكي، والتسلسل الهرمي الهيكلي، وأنماط التوزيع الإقليمي عبر بيئات طبيعية متنوعة في روسيا. كما يستكشف آليات رئيسية مثل تكوين الجزر، والوظائف الهيدرولوجية، وتحولات القنوات، إلى جانب العلاقات الهيدرولوجية-المورفولوجية.
ومن أبرز إسهامات هذا العمل العرض التفصيلي لمنهجية التحليل الهيدرولوجي-المورفولوجي،حيث يدمج هذا النهج عوامل مثل تصريف المياه، وهندسة القناة، والاستقرار، والنوع المورفوديناميكي، مما يُتيح إجراء تقييمات وتصنيفات إقليمية مقارنة عبر مختلف البيئات الفيزيائية والجغرافية.
وتتناول هذه الدراسة أيضًا التحديات العملية، حيث تُقدّم أساليب التنبؤ وحسابات التشوه لقنوات الأنهار المتفرعة، وتُعدّ هذه الدراسات ذات أهمية خاصة للأنهار الكبيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
يجمع الباحثون بين تقنيات تحليل القنوات التقليدية وأدوات النمذجة الرياضية الحديثة، التي تُستخدم على نحو متزايد للتنبؤ بتطور القنوات، وتقييم مخاطر الفيضانات، ودعم التطوير الهندسي في أنظمة السهول الفيضية والأنهار. إضافةً إلى ذلك، تقترح الدراسة مبادئ لإدارة عمليات القنوات في الأنهار المتفرعة في ظل التأثيرات البشرية، بما في ذلك إدارة موارد المياه والبنية التحتية للملاحة.
يستهدف هذا البحث المتخصصين في علم المياه، والجيومورفولوجيا النهرية، والهندسة الهيدروليكية، والممرات المائية الداخلية، والجيولوجيا الهندسية. وقد أُعدّ كجزء من برامج بحثية ممولة من الدولة في قسم هيدرولوجيا الأراضي، ومختبر أبحاث تآكل التربة وعمليات القنوات الذي يحمل اسم "ن. إ. ماكافييف"، بدعم إضافي من المؤسسة الروسية للعلوم.
تخضع هذه الدراسة حاليًا للمراجعة في نظام المكتبة الإلكترونية، ومن المتوقع إتاحتها للجميع فور الانتهاء من عملية المراجعة.