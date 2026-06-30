https://sarabic.ae/20260630/جامعة-موسكو-الحكومية-تنشر-دراسة-رائدة-حول-تفرع-مجاري-الأنهار--1114850253.html

جامعة موسكو الحكومية تنشر دراسة رائدة حول تفرع مجاري الأنهار

جامعة موسكو الحكومية تنشر دراسة رائدة حول تفرع مجاري الأنهار

سبوتنيك عربي

أعلنت كلية الجغرافيا بجامعة موسكو الحكومية (جامعة لومونوسوف) عن نشر دراسة جماعية جديدة وهامة بعنوان "تفرع مجاري الأنهار"، تُعدّ أول دراسة روسية شاملة تُعنى... 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T22:09+0000

2026-06-30T22:09+0000

2026-06-30T22:09+0000

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يمثل هذا المنشور ثمرة ما يقارب سبعين عامًا من البحث العلمي في المدرسة العلمية بالجامعة "تآكل التربة في مستجمعات المياه وعمليات المجاري". وقد وضع فكرة المشروع وأشرف على تحريره علميًا البروفيسور رومان تشالوف، الحاصل على دكتوراه في العلوم الجغرافية، ووفقًا لتشالوف، فبينما دُرست الأنهار المتعرجة وديناميكياتها على نطاق واسع - لا سيما في كتاب "منعطفات الأنهار" الصادر عام 2004 - إلا أن البحث في تفرع الأنهار ظل متفرقًا، حيث يعود تاريخ معظم المساهمات إلى منتصف القرن العشرين. يُقدّم مجلد الدراسة، الذي يقع في 510 صفحات، نظريةً ومنهجيةً أساسيةً لتحليل تفرع الأنهار، بما في ذلك التصنيف المورفوديناميكي، والتسلسل الهرمي الهيكلي، وأنماط التوزيع الإقليمي عبر بيئات طبيعية متنوعة في روسيا. كما يستكشف آليات رئيسية مثل تكوين الجزر، والوظائف الهيدرولوجية، وتحولات القنوات، إلى جانب العلاقات الهيدرولوجية-المورفولوجية. ومن أبرز إسهامات هذا العمل العرض التفصيلي لمنهجية التحليل الهيدرولوجي-المورفولوجي،حيث يدمج هذا النهج عوامل مثل تصريف المياه، وهندسة القناة، والاستقرار، والنوع المورفوديناميكي، مما يُتيح إجراء تقييمات وتصنيفات إقليمية مقارنة عبر مختلف البيئات الفيزيائية والجغرافية. يجمع الباحثون بين تقنيات تحليل القنوات التقليدية وأدوات النمذجة الرياضية الحديثة، التي تُستخدم على نحو متزايد للتنبؤ بتطور القنوات، وتقييم مخاطر الفيضانات، ودعم التطوير الهندسي في أنظمة السهول الفيضية والأنهار. إضافةً إلى ذلك، تقترح الدراسة مبادئ لإدارة عمليات القنوات في الأنهار المتفرعة في ظل التأثيرات البشرية، بما في ذلك إدارة موارد المياه والبنية التحتية للملاحة. تخضع هذه الدراسة حاليًا للمراجعة في نظام المكتبة الإلكترونية، ومن المتوقع إتاحتها للجميع فور الانتهاء من عملية المراجعة.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |

https://sarabic.ae/20260613/علماء-روس-يبتكرون-اختبارا-سريعا-لتقييم-سلامة-التربة-قبل-الزراعة--1114315261.html

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علوم, أخبار الأبحاث العلمية, روسيا, نهر