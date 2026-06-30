جامعة موسكو الحكومية تنشر دراسة رائدة حول تفرع مجاري الأنهار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: آيزنكوت ليس أقل دموية من نتنياهو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260630/جامعة-موسكو-الحكومية-تنشر-دراسة-رائدة-حول-تفرع-مجاري-الأنهار--1114850253.html
جامعة موسكو الحكومية تنشر دراسة رائدة حول تفرع مجاري الأنهار
جامعة موسكو الحكومية تنشر دراسة رائدة حول تفرع مجاري الأنهار
سبوتنيك عربي
أعلنت كلية الجغرافيا بجامعة موسكو الحكومية (جامعة لومونوسوف) عن نشر دراسة جماعية جديدة وهامة بعنوان "تفرع مجاري الأنهار"، تُعدّ أول دراسة روسية شاملة تُعنى... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T22:09+0000
2026-06-30T22:09+0000
مجتمع
علوم
أخبار الأبحاث العلمية
روسيا
نهر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/07/1086747897_1:0:1219:685_1920x0_80_0_0_3ee7ff1da123bf883f292f9e823e9be0.jpg
يمثل هذا المنشور ثمرة ما يقارب سبعين عامًا من البحث العلمي في المدرسة العلمية بالجامعة "تآكل التربة في مستجمعات المياه وعمليات المجاري". وقد وضع فكرة المشروع وأشرف على تحريره علميًا البروفيسور رومان تشالوف، الحاصل على دكتوراه في العلوم الجغرافية، ووفقًا لتشالوف، فبينما دُرست الأنهار المتعرجة وديناميكياتها على نطاق واسع - لا سيما في كتاب "منعطفات الأنهار" الصادر عام 2004 - إلا أن البحث في تفرع الأنهار ظل متفرقًا، حيث يعود تاريخ معظم المساهمات إلى منتصف القرن العشرين. يُقدّم مجلد الدراسة، الذي يقع في 510 صفحات، نظريةً ومنهجيةً أساسيةً لتحليل تفرع الأنهار، بما في ذلك التصنيف المورفوديناميكي، والتسلسل الهرمي الهيكلي، وأنماط التوزيع الإقليمي عبر بيئات طبيعية متنوعة في روسيا. كما يستكشف آليات رئيسية مثل تكوين الجزر، والوظائف الهيدرولوجية، وتحولات القنوات، إلى جانب العلاقات الهيدرولوجية-المورفولوجية. ومن أبرز إسهامات هذا العمل العرض التفصيلي لمنهجية التحليل الهيدرولوجي-المورفولوجي،حيث يدمج هذا النهج عوامل مثل تصريف المياه، وهندسة القناة، والاستقرار، والنوع المورفوديناميكي، مما يُتيح إجراء تقييمات وتصنيفات إقليمية مقارنة عبر مختلف البيئات الفيزيائية والجغرافية. يجمع الباحثون بين تقنيات تحليل القنوات التقليدية وأدوات النمذجة الرياضية الحديثة، التي تُستخدم على نحو متزايد للتنبؤ بتطور القنوات، وتقييم مخاطر الفيضانات، ودعم التطوير الهندسي في أنظمة السهول الفيضية والأنهار. إضافةً إلى ذلك، تقترح الدراسة مبادئ لإدارة عمليات القنوات في الأنهار المتفرعة في ظل التأثيرات البشرية، بما في ذلك إدارة موارد المياه والبنية التحتية للملاحة. تخضع هذه الدراسة حاليًا للمراجعة في نظام المكتبة الإلكترونية، ومن المتوقع إتاحتها للجميع فور الانتهاء من عملية المراجعة.المصدر: | بوابة روسيا العلمية |
https://sarabic.ae/20260613/علماء-روس-يبتكرون-اختبارا-سريعا-لتقييم-سلامة-التربة-قبل-الزراعة--1114315261.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/07/1086747897_153:0:1066:685_1920x0_80_0_0_8e1b57837ad3f3d6689256f1b6cc29a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, روسيا, نهر
علوم, أخبار الأبحاث العلمية, روسيا, نهر

جامعة موسكو الحكومية تنشر دراسة رائدة حول تفرع مجاري الأنهار

22:09 GMT 30.06.2026
© Photoنهر الأمازون
نهر الأمازون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Photo
تابعنا عبر
أعلنت كلية الجغرافيا بجامعة موسكو الحكومية (جامعة لومونوسوف) عن نشر دراسة جماعية جديدة وهامة بعنوان "تفرع مجاري الأنهار"، تُعدّ أول دراسة روسية شاملة تُعنى بنظرية ومنهجية عمليات تفرع الأنهار.
يمثل هذا المنشور ثمرة ما يقارب سبعين عامًا من البحث العلمي في المدرسة العلمية بالجامعة "تآكل التربة في مستجمعات المياه وعمليات المجاري".
وقد وضع فكرة المشروع وأشرف على تحريره علميًا البروفيسور رومان تشالوف، الحاصل على دكتوراه في العلوم الجغرافية، ووفقًا لتشالوف، فبينما دُرست الأنهار المتعرجة وديناميكياتها على نطاق واسع - لا سيما في كتاب "منعطفات الأنهار" الصادر عام 2004 - إلا أن البحث في تفرع الأنهار ظل متفرقًا، حيث يعود تاريخ معظم المساهمات إلى منتصف القرن العشرين.
وتُوحّد هذه الدراسة الجديدة هذه النتائج المتفرقة، وتُقدّم إطارًا منهجيًا موحدًا، وأوضح تشالوف قائلاً: "لأول مرة، قمنا بتنظيم عمليات توزيع التدفق، وديناميكيات القنوات، وتحولات أنظمة الأنهار المتفرعة، وربطها بالظروف الجغرافية. تُعدّ القنوات المتفرعة من أكثر أنواع الأنهار انتشارًا وتعقيدًا من الناحية المورفولوجية في روسيا والعالم".
يُقدّم مجلد الدراسة، الذي يقع في 510 صفحات، نظريةً ومنهجيةً أساسيةً لتحليل تفرع الأنهار، بما في ذلك التصنيف المورفوديناميكي، والتسلسل الهرمي الهيكلي، وأنماط التوزيع الإقليمي عبر بيئات طبيعية متنوعة في روسيا. كما يستكشف آليات رئيسية مثل تكوين الجزر، والوظائف الهيدرولوجية، وتحولات القنوات، إلى جانب العلاقات الهيدرولوجية-المورفولوجية.
ومن أبرز إسهامات هذا العمل العرض التفصيلي لمنهجية التحليل الهيدرولوجي-المورفولوجي،حيث يدمج هذا النهج عوامل مثل تصريف المياه، وهندسة القناة، والاستقرار، والنوع المورفوديناميكي، مما يُتيح إجراء تقييمات وتصنيفات إقليمية مقارنة عبر مختلف البيئات الفيزيائية والجغرافية.
وتتناول هذه الدراسة أيضًا التحديات العملية، حيث تُقدّم أساليب التنبؤ وحسابات التشوه لقنوات الأنهار المتفرعة، وتُعدّ هذه الدراسات ذات أهمية خاصة للأنهار الكبيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
باحث يقوم بفحص التربة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
مجتمع
علماء روس يبتكرون اختبارا سريعا لتقييم سلامة التربة قبل الزراعة
13 يونيو, 12:46 GMT
يجمع الباحثون بين تقنيات تحليل القنوات التقليدية وأدوات النمذجة الرياضية الحديثة، التي تُستخدم على نحو متزايد للتنبؤ بتطور القنوات، وتقييم مخاطر الفيضانات، ودعم التطوير الهندسي في أنظمة السهول الفيضية والأنهار. إضافةً إلى ذلك، تقترح الدراسة مبادئ لإدارة عمليات القنوات في الأنهار المتفرعة في ظل التأثيرات البشرية، بما في ذلك إدارة موارد المياه والبنية التحتية للملاحة.

يستهدف هذا البحث المتخصصين في علم المياه، والجيومورفولوجيا النهرية، والهندسة الهيدروليكية، والممرات المائية الداخلية، والجيولوجيا الهندسية. وقد أُعدّ كجزء من برامج بحثية ممولة من الدولة في قسم هيدرولوجيا الأراضي، ومختبر أبحاث تآكل التربة وعمليات القنوات الذي يحمل اسم "ن. إ. ماكافييف"، بدعم إضافي من المؤسسة الروسية للعلوم.

تخضع هذه الدراسة حاليًا للمراجعة في نظام المكتبة الإلكترونية، ومن المتوقع إتاحتها للجميع فور الانتهاء من عملية المراجعة.
المصدر: | بوابة روسيا العلمية |
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала