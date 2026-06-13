https://sarabic.ae/20260613/علماء-روس-يبتكرون-اختبارا-سريعا-لتقييم-سلامة-التربة-قبل-الزراعة--1114315261.html

علماء روس يبتكرون اختبارا سريعا لتقييم سلامة التربة قبل الزراعة

علماء روس يبتكرون اختبارا سريعا لتقييم سلامة التربة قبل الزراعة

سبوتنيك عربي

ابتكر علماء روس من جامعة ساراتوف الحكومية الوطنية الروسية، اختبارا سريعا لتقييم سلامة التربة قبل الزراعة باستخدام مبيدات الأعشاب، ووفقا لهم يتيح هذا التطوير... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T12:46+0000

2026-06-13T12:46+0000

2026-06-13T12:46+0000

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ووفقا للجامعة، فإن "مبيدات الأعشاب تشكل خطرًا ليس فقط على الكائنات الحية الدقيقة والفطريات في التربة، بل أيضًا على صحة الإنسان والمحاصيل التي ستزرع في التربة في الموسم المقبل، ويتراوح نصف عمر مبيدات الإيميدازولينون في التربة المعرضة للضوء بين 20 و500 يوم، وذلك تبعًا لتركيب المادة الكيميائية ونوع التربة".وقالت ناتاليا بورميستروفا، إحدى مؤلفي الدراسة وأستاذة في قسم الكيمياء العامة وغير العضوية في جامعة ساراتوف الحكومية: "مع ذلك، فإن الظروف المناخية القاسية (كالجفاف أو تشبع التربة بالمياه، وتغيرات حموضة التربة) تزيد بشكل ملحوظ من الأثر السلبي لمبيدات الإيميدازولينون على البيئة. وقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ دورة نمو بعض المحاصيل، وما يتبعه من انخفاض في الإنتاجية، وإلحاق أضرار اقتصادية بالمناطق الزراعية".وأضافت أن "هذه المبيدات تشكل الخطر الأكبر على المحاصيل المزروعة بعد عباد الشمس".وتابعت: "كلما كان اللون الأخضر أقل تشبعًا، زادت نسبة تلوث التربة بمبيدات الأعشاب. إذا كنت ترغب في تقدير تقريبي، يمكنك قياس درجة اخضرار اللون باستخدام كاميرا هاتفك".يمكن تطبيق الأسلوب نفسه في مختبرات الرصد البيئي، إذ لا تتطلب الطريقة الجديدة أي معدات متخصصة، كما أضاف الباحثون. مع ذلك، يجب توخي الحذر عند إجراء التحليل؛ فإذا سقطت جزيئات التربة في الحفرة، ستؤدي المواد العضوية الأخرى الموجودة في التربة إلى انخفاض شدة الإشارة.تم دعم هذا العمل من قبل المؤسسة العلمية الروسية، ويتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الفيدرالي "الأولوية 2030".علماء يكشفون عن أكثر طرق مكافحة البعوض فعالية علماء روس يطورون طريقة لحماية الطماطم من فطر خبيث

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