https://sarabic.ae/20260612/علماء-يكشفون-عن-أكثر-طرق-مكافحة-البعوض-فعالية--1114302051.html

علماء يكشفون عن أكثر طرق مكافحة البعوض فعالية

علماء يكشفون عن أكثر طرق مكافحة البعوض فعالية

سبوتنيك عربي

توصل فريق دولي من العلماء إلى أن أجهزة التبخير الكهربائية التي تحتوي على مركبات شلّ حركة الحشرات أكثر فعالية بشكل ملحوظ ضد البعوض من اللفائف، والأجهزة فوق... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T18:11+0000

2026-06-12T18:11+0000

2026-06-12T18:11+0000

علوم

روسيا

جامعات روسية

لدغة البعوض

مكافحة

البعوض

الملاريا

مجتمع

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ولضمان دقة النتائج، أجرى الباحثون تجارب ميدانية ليس في مختبرات مضبوطة، بل في بعض أكثر المناطق كثافة بالبعوض وخطورة في العالم. وقد أُجريت الاختبارات في السافانا على طول نهر النيجر وفي ضواحي باماكو، مالي، وهي مناطق معروفة بنشاط البعوض المكثف وارتفاع خطر الإصابة بالملاريا.وقال رومان ياكوفليف، المؤلف المشارك في الدراسة ومدير معهد البيولوجيا البيئية والزراعية في جامعة تيومين الحكومية: "أردنا اختبار أي طرق الحماية فعالة حقًا في ظل الظروف القاسية". لذا، وضعنا أجهزة مختلفة مباشرةً في بيئات لا تُشكّل فيها البعوضة مجرد إزعاج، بل تهديدًا حقيقيًا.حماية غير مرئية وفعالةفي المقابل، كان أداء البدائل الشائعة ضعيفًا. فقد أظهرت لفائف الدخان والشموع العطرية وأجهزة طرد الحشرات بالموجات فوق الصوتية تأثيرًا ضئيلًا أو معدومًا. ووفقًا لياكوفليف، تجاهل البعوض إلى حد كبير روائح الحمضيات ولم يتأثر بالأصوات عالية التردد، واستمر في بحثه عن الدم دون انقطاع.الأساس وراء التأثير كانت المركبات الأكثر فعالية التي تم تحديدها هي البيرثرويدات المتطايرة، وهي مواد شائعة الاستخدام في أجهزة التبخير الكهربائية . تعمل هذه المواد على تعطيل الجهاز العصبي للحشرات، مما يؤدي إلى شلّها فعليًا أثناء الطيران. استجابت أنواع مختلفة من البعوض لمركبات محددة: كان بعوض الزاعجة والأنوفيلة (الناقلان المعروفان لحمى الضنك والملاريا) شديدي الحساسية للبيرثرويدات. أما بعوض الكيولكس، المنتشر في المناطق المعتدلة، فقد كانت أفضل طريقة لمكافحته هي استخدام أجهزة التبخير التي تحتوي على الترانسفلوثرين والميتوفلوثرين "يتوجب التاكد من اختيار المواد الموافق عليها من وزارة الصحة". الاختبار في المناطق الأكثر أهميةكان اختيار مواقع الاختبار مدروسًا بعناية. ففي سهول نهر النيجر الفيضية وضاحية سيبينيكورو في باماكو، تبقى تجمعات البعوض من أجناس متعددة نشطة على مدار العام. أُجريت الملاحظات خلال ساعات ذروة النشاط - بين الساعة 8:00 و10:00 مساءً في المناطق الحضرية، وفي ساعات متأخرة من الليل في المناطق الريفية. ضمن هذا النهج أن تعكس النتائج فعاليةً واقعية، لا مجرد افتراضات مخبرية. تُعتبر لدغات البعوض في كثير من الأحيان مجرد إزعاجات بسيطة، إلا أن المخاطر في المناطق الاستوائية أكثر خطورة بكثير. لا تزال أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك تشكل تهديدات صحية عالمية خطيرة. يمثل هذا البحث تعاونًا دوليًا واسع النطاق، بمشاركة علماء من روسيا، والمجر، وغينيا، وألمانيا، واليونان، وكندا، وليتوانيا، ومالي، والولايات المتحدة. وتوفر نتائجهم إرشادات عملية للمستهلكين واستراتيجيات الصحة العامة على حد سواء.مع استمرار انتشار الأمراض المنقولة بالبعوض في عالم يزداد احترارًا، قد يكون اختيار وسيلة الحماية المناسبة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

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علوم, روسيا, جامعات روسية, لدغة البعوض, مكافحة, البعوض, الملاريا