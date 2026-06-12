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https://sarabic.ae/20260612/علماء-يكشفون-عن-أكثر-طرق-مكافحة-البعوض-فعالية--1114302051.html
علماء يكشفون عن أكثر طرق مكافحة البعوض فعالية
علماء يكشفون عن أكثر طرق مكافحة البعوض فعالية
سبوتنيك عربي
توصل فريق دولي من العلماء إلى أن أجهزة التبخير الكهربائية التي تحتوي على مركبات شلّ حركة الحشرات أكثر فعالية بشكل ملحوظ ضد البعوض من اللفائف، والأجهزة فوق... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T18:11+0000
2026-06-12T18:11+0000
علوم
روسيا
جامعات روسية
لدغة البعوض
مكافحة
البعوض
الملاريا
مجتمع
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ولضمان دقة النتائج، أجرى الباحثون تجارب ميدانية ليس في مختبرات مضبوطة، بل في بعض أكثر المناطق كثافة بالبعوض وخطورة في العالم. وقد أُجريت الاختبارات في السافانا على طول نهر النيجر وفي ضواحي باماكو، مالي، وهي مناطق معروفة بنشاط البعوض المكثف وارتفاع خطر الإصابة بالملاريا.وقال رومان ياكوفليف، المؤلف المشارك في الدراسة ومدير معهد البيولوجيا البيئية والزراعية في جامعة تيومين الحكومية: "أردنا اختبار أي طرق الحماية فعالة حقًا في ظل الظروف القاسية". لذا، وضعنا أجهزة مختلفة مباشرةً في بيئات لا تُشكّل فيها البعوضة مجرد إزعاج، بل تهديدًا حقيقيًا.حماية غير مرئية وفعالةفي المقابل، كان أداء البدائل الشائعة ضعيفًا. فقد أظهرت لفائف الدخان والشموع العطرية وأجهزة طرد الحشرات بالموجات فوق الصوتية تأثيرًا ضئيلًا أو معدومًا. ووفقًا لياكوفليف، تجاهل البعوض إلى حد كبير روائح الحمضيات ولم يتأثر بالأصوات عالية التردد، واستمر في بحثه عن الدم دون انقطاع.الأساس وراء التأثير كانت المركبات الأكثر فعالية التي تم تحديدها هي البيرثرويدات المتطايرة، وهي مواد شائعة الاستخدام في أجهزة التبخير الكهربائية . تعمل هذه المواد على تعطيل الجهاز العصبي للحشرات، مما يؤدي إلى شلّها فعليًا أثناء الطيران. استجابت أنواع مختلفة من البعوض لمركبات محددة: كان بعوض الزاعجة والأنوفيلة (الناقلان المعروفان لحمى الضنك والملاريا) شديدي الحساسية للبيرثرويدات. أما بعوض الكيولكس، المنتشر في المناطق المعتدلة، فقد كانت أفضل طريقة لمكافحته هي استخدام أجهزة التبخير التي تحتوي على الترانسفلوثرين والميتوفلوثرين "يتوجب التاكد من اختيار المواد الموافق عليها من وزارة الصحة". الاختبار في المناطق الأكثر أهميةكان اختيار مواقع الاختبار مدروسًا بعناية. ففي سهول نهر النيجر الفيضية وضاحية سيبينيكورو في باماكو، تبقى تجمعات البعوض من أجناس متعددة نشطة على مدار العام. أُجريت الملاحظات خلال ساعات ذروة النشاط - بين الساعة 8:00 و10:00 مساءً في المناطق الحضرية، وفي ساعات متأخرة من الليل في المناطق الريفية. ضمن هذا النهج أن تعكس النتائج فعاليةً واقعية، لا مجرد افتراضات مخبرية. تُعتبر لدغات البعوض في كثير من الأحيان مجرد إزعاجات بسيطة، إلا أن المخاطر في المناطق الاستوائية أكثر خطورة بكثير. لا تزال أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك تشكل تهديدات صحية عالمية خطيرة. يمثل هذا البحث تعاونًا دوليًا واسع النطاق، بمشاركة علماء من روسيا، والمجر، وغينيا، وألمانيا، واليونان، وكندا، وليتوانيا، ومالي، والولايات المتحدة. وتوفر نتائجهم إرشادات عملية للمستهلكين واستراتيجيات الصحة العامة على حد سواء.مع استمرار انتشار الأمراض المنقولة بالبعوض في عالم يزداد احترارًا، قد يكون اختيار وسيلة الحماية المناسبة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
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علوم, روسيا, جامعات روسية, لدغة البعوض, مكافحة, البعوض, الملاريا
علوم, روسيا, جامعات روسية, لدغة البعوض, مكافحة, البعوض, الملاريا

علماء يكشفون عن أكثر طرق مكافحة البعوض فعالية

18:11 GMT 12.06.2026
© Photo / CCلدغة البعوض
لدغة البعوض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© Photo / CC
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توصل فريق دولي من العلماء إلى أن أجهزة التبخير الكهربائية التي تحتوي على مركبات شلّ حركة الحشرات أكثر فعالية بشكل ملحوظ ضد البعوض من اللفائف، والأجهزة فوق الصوتية، والشموع المعطرة. وتقدم هذه الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة تيومين الحكومية، أدلة واقعية من بيئات عالية الخطورة تنتشر فيها الأمراض التي ينقلها البعوض.
ولضمان دقة النتائج، أجرى الباحثون تجارب ميدانية ليس في مختبرات مضبوطة، بل في بعض أكثر المناطق كثافة بالبعوض وخطورة في العالم. وقد أُجريت الاختبارات في السافانا على طول نهر النيجر وفي ضواحي باماكو، مالي، وهي مناطق معروفة بنشاط البعوض المكثف وارتفاع خطر الإصابة بالملاريا.
وقال رومان ياكوفليف، المؤلف المشارك في الدراسة ومدير معهد البيولوجيا البيئية والزراعية في جامعة تيومين الحكومية: "أردنا اختبار أي طرق الحماية فعالة حقًا في ظل الظروف القاسية". لذا، وضعنا أجهزة مختلفة مباشرةً في بيئات لا تُشكّل فيها البعوضة مجرد إزعاج، بل تهديدًا حقيقيًا.

حماية غير مرئية وفعالة

كانت النتائج مذهلة. فقد شكّلت أجهزة التبخير الإلكترونية ما وصفه الباحثون بـ"قبة واقية غير مرئية". داخل هذه المنطقة، إما أن البعوض لم يتمكن من تحديد مواقع البشر أو شُلّ قبل أن يتمكن من اللدغ.
في المقابل، كان أداء البدائل الشائعة ضعيفًا. فقد أظهرت لفائف الدخان والشموع العطرية وأجهزة طرد الحشرات بالموجات فوق الصوتية تأثيرًا ضئيلًا أو معدومًا. ووفقًا لياكوفليف، تجاهل البعوض إلى حد كبير روائح الحمضيات ولم يتأثر بالأصوات عالية التردد، واستمر في بحثه عن الدم دون انقطاع.
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الأساس وراء التأثير
كانت المركبات الأكثر فعالية التي تم تحديدها هي البيرثرويدات المتطايرة، وهي مواد شائعة الاستخدام في أجهزة التبخير الكهربائية . تعمل هذه المواد على تعطيل الجهاز العصبي للحشرات، مما يؤدي إلى شلّها فعليًا أثناء الطيران.
استجابت أنواع مختلفة من البعوض لمركبات محددة: كان بعوض الزاعجة والأنوفيلة (الناقلان المعروفان لحمى الضنك والملاريا) شديدي الحساسية للبيرثرويدات. أما بعوض الكيولكس، المنتشر في المناطق المعتدلة، فقد كانت أفضل طريقة لمكافحته هي استخدام أجهزة التبخير التي تحتوي على الترانسفلوثرين والميتوفلوثرين "يتوجب التاكد من اختيار المواد الموافق عليها من وزارة الصحة".

الاختبار في المناطق الأكثر أهمية

كان اختيار مواقع الاختبار مدروسًا بعناية. ففي سهول نهر النيجر الفيضية وضاحية سيبينيكورو في باماكو، تبقى تجمعات البعوض من أجناس متعددة نشطة على مدار العام. أُجريت الملاحظات خلال ساعات ذروة النشاط - بين الساعة 8:00 و10:00 مساءً في المناطق الحضرية، وفي ساعات متأخرة من الليل في المناطق الريفية. ضمن هذا النهج أن تعكس النتائج فعاليةً واقعية، لا مجرد افتراضات مخبرية.
تُعتبر لدغات البعوض في كثير من الأحيان مجرد إزعاجات بسيطة، إلا أن المخاطر في المناطق الاستوائية أكثر خطورة بكثير. لا تزال أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك تشكل تهديدات صحية عالمية خطيرة.
وعلى الرغم من وجود أنواع مشابهة من البعوض في دول مثل روسيا، إلا أن تأثيرها أقل حدة، حيث تسبب عادةً أعراضًا خفيفة تدوم لبضعة أيام فقط. ومع ذلك، تؤكد الدراسة على أهمية الحماية الفعالة، لا سيما في المناطق عالية الخطورة.
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مع استمرار انتشار الأمراض المنقولة بالبعوض في عالم يزداد احترارًا، قد يكون اختيار وسيلة الحماية المناسبة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
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