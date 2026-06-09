https://sarabic.ae/20260609/علماء-روس-يطورون-طريقة-لحماية-الطماطم-من-فطر-خبيث-1114200245.html

علماء روس يطورون طريقة لحماية الطماطم من فطر خبيث

علماء روس يطورون طريقة لحماية الطماطم من فطر خبيث

سبوتنيك عربي

أعلن علماء روس عن تطوير مستحضر مبتكر يعتمد على جزيئات الحمض النووي الريبوزي (RNA) المزدوج، يهدف إلى مكافحة فطر "الألترناريا" الذي يعد من أخطر مسببات الأمراض... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T15:49+0000

2026-06-09T15:49+0000

2026-06-09T15:49+0000

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ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة الروسية للعلوم، أظهرت التجارب أن المعالجة بالمركب المقترح تُقلّل من تلف الأوراق بمقدار يصل إلى ثلاثة أضعاف، مما يجعله أكثر فعالية من المبيدات الزراعية التقليدية.ويُعد فطر "الألترناريا" من المسببات الرئيسية لتلف الأوراق والسيقان في النباتات الزراعية، ما يؤدي إلى تراجع كبير في المحصول، خصوصا في المناطق ذات المناخ الدافئ والرطب. وتعتمد طرق المكافحة التقليدية على مبيدات كيميائية قد تسبب تلوث التربة والمياه الجوفية وتؤثر سلبًا على النظم البيئية.وطوّر الباحثون من المركز العلمي الفيدرالي للتنوع البيولوجي للكائنات الحية الأرضية في شرق آسيا، التابع لفرع الشرق الأقصى للأكاديمية الروسية للعلوم (فلاديفوستوك)، وجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية (فلاديفوستوك)، مركبات قائمة على الحمض النووي الريبي المزدوج (RNA) تُثبّط نمو فطر "الألترناريا" بفعالية.وقال أندريه سوبرون، قائد المشروع وكبير الباحثين في المركز العلمي الفيدرالي للتنوع البيولوجي للكائنات الحية الأرضية في شرق آسيا، التابع لفرع الشرق الأقصى للأكاديمية الروسية للعلوم: "قد يُصبح هذا الاكتشاف بديلًا صديقًا للبيئة للمواد الكيميائية في حماية النباتات من الأمراض الفطرية الخطيرة. ستُسهم هذه التقنية المطورة في الحد من خسائر الغذاء، ومنع تراكم مخلّفات المبيدات السامة في الثمار، وحماية صحة المستهلك، ومنع التلوث الكيميائي للنظم الزراعية".كما بينت التحليلات أن مستويات "الكلوروفيل"، وهو الصباغ الأساسي المسؤول عن عملية التمثيل الضوئي، بقيت قريبة من مستوياتها في النباتات السليمة، ما يشير إلى قدرة المستحضر على حماية الخلايا النباتية من التلف الناتج عن العدوى الفطرية.ويرى الباحثون أن هذه التقنية تمثل بديلاً واعدا وصديقا للبيئة مقارنة بالمبيدات الكيميائية التقليدية، إذ تسهم في تقليل بقايا المواد السامة في المنتجات الزراعية، والحد من تلوث البيئة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.علماء روس يطورون "فلترا خارقا" لتنقية المياه من المعادن السامةباحثون روس يطورون خوارزمية لكشف اضطراب نظم القلب

https://sarabic.ae/20260601/علماء-روس-يبتكرون-نهجا-جديدا-لمكافحة-أحد-أخطر-الأعشاب-الضارة-1113944270.html

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