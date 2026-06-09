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علماء روس يطورون طريقة لحماية الطماطم من فطر خبيث
علماء روس يطورون طريقة لحماية الطماطم من فطر خبيث
سبوتنيك عربي
أعلن علماء روس عن تطوير مستحضر مبتكر يعتمد على جزيئات الحمض النووي الريبوزي (RNA) المزدوج، يهدف إلى مكافحة فطر "الألترناريا" الذي يعد من أخطر مسببات الأمراض... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T15:49+0000
2026-06-09T15:49+0000
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ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة الروسية للعلوم، أظهرت التجارب أن المعالجة بالمركب المقترح تُقلّل من تلف الأوراق بمقدار يصل إلى ثلاثة أضعاف، مما يجعله أكثر فعالية من المبيدات الزراعية التقليدية.ويُعد فطر "الألترناريا" من المسببات الرئيسية لتلف الأوراق والسيقان في النباتات الزراعية، ما يؤدي إلى تراجع كبير في المحصول، خصوصا في المناطق ذات المناخ الدافئ والرطب. وتعتمد طرق المكافحة التقليدية على مبيدات كيميائية قد تسبب تلوث التربة والمياه الجوفية وتؤثر سلبًا على النظم البيئية.وطوّر الباحثون من المركز العلمي الفيدرالي للتنوع البيولوجي للكائنات الحية الأرضية في شرق آسيا، التابع لفرع الشرق الأقصى للأكاديمية الروسية للعلوم (فلاديفوستوك)، وجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية (فلاديفوستوك)، مركبات قائمة على الحمض النووي الريبي المزدوج (RNA) تُثبّط نمو فطر "الألترناريا" بفعالية.وقال أندريه سوبرون، قائد المشروع وكبير الباحثين في المركز العلمي الفيدرالي للتنوع البيولوجي للكائنات الحية الأرضية في شرق آسيا، التابع لفرع الشرق الأقصى للأكاديمية الروسية للعلوم: "قد يُصبح هذا الاكتشاف بديلًا صديقًا للبيئة للمواد الكيميائية في حماية النباتات من الأمراض الفطرية الخطيرة. ستُسهم هذه التقنية المطورة في الحد من خسائر الغذاء، ومنع تراكم مخلّفات المبيدات السامة في الثمار، وحماية صحة المستهلك، ومنع التلوث الكيميائي للنظم الزراعية".كما بينت التحليلات أن مستويات "الكلوروفيل"، وهو الصباغ الأساسي المسؤول عن عملية التمثيل الضوئي، بقيت قريبة من مستوياتها في النباتات السليمة، ما يشير إلى قدرة المستحضر على حماية الخلايا النباتية من التلف الناتج عن العدوى الفطرية.ويرى الباحثون أن هذه التقنية تمثل بديلاً واعدا وصديقا للبيئة مقارنة بالمبيدات الكيميائية التقليدية، إذ تسهم في تقليل بقايا المواد السامة في المنتجات الزراعية، والحد من تلوث البيئة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.علماء روس يطورون "فلترا خارقا" لتنقية المياه من المعادن السامةباحثون روس يطورون خوارزمية لكشف اضطراب نظم القلب
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, علماء روس
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, علماء روس

علماء روس يطورون طريقة لحماية الطماطم من فطر خبيث

15:49 GMT 09.06.2026
© Sputnik . Konstantin Chalabov / الانتقال إلى بنك الصورالطماطم
الطماطم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Sputnik . Konstantin Chalabov
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أعلن علماء روس عن تطوير مستحضر مبتكر يعتمد على جزيئات الحمض النووي الريبوزي (RNA) المزدوج، يهدف إلى مكافحة فطر "الألترناريا" الذي يعد من أخطر مسببات الأمراض النباتية ويؤثر على إنتاج الطماطم والبطاطس والحبوب ومحاصيل زراعية أخرى.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة الروسية للعلوم، أظهرت التجارب أن المعالجة بالمركب المقترح تُقلّل من تلف الأوراق بمقدار يصل إلى ثلاثة أضعاف، مما يجعله أكثر فعالية من المبيدات الزراعية التقليدية.

وتعد الطماطم من أكثر محاصيل الخضراوات انتشارًا في العالم. ومع ذلك، فإن المحاصيل في العديد من المناطق، وخاصة تلك ذات المناخ الدافئ والرطب، غالبًا ما تكون مُعرّضة لخطر الأمراض الفطرية.

ويُعد فطر "الألترناريا" من المسببات الرئيسية لتلف الأوراق والسيقان في النباتات الزراعية، ما يؤدي إلى تراجع كبير في المحصول، خصوصا في المناطق ذات المناخ الدافئ والرطب. وتعتمد طرق المكافحة التقليدية على مبيدات كيميائية قد تسبب تلوث التربة والمياه الجوفية وتؤثر سلبًا على النظم البيئية.
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وطوّر الباحثون من المركز العلمي الفيدرالي للتنوع البيولوجي للكائنات الحية الأرضية في شرق آسيا، التابع لفرع الشرق الأقصى للأكاديمية الروسية للعلوم (فلاديفوستوك)، وجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية (فلاديفوستوك)، مركبات قائمة على الحمض النووي الريبي المزدوج (RNA) تُثبّط نمو فطر "الألترناريا" بفعالية.

وأوضح الباحثون أن المستحضر الجديد يعتمد على جزيئات "RNA" مزدوجة السلسلة مطابقة لثلاثة جينات أساسية في خلايا الفطر هي، "Tub2" و"TEF1a" و"Alt-a1"، وعند رش هذه الجزيئات على أوراق النباتات المصابة، تتمكن من دخول خلايا الفطر واستهداف هذه الجينات، ما يوقف عمليات النمو والانقسام الخلوي ويؤدي إلى القضاء على المسبب المرضي، دون الإضرار بخلايا النبات.

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وقال أندريه سوبرون، قائد المشروع وكبير الباحثين في المركز العلمي الفيدرالي للتنوع البيولوجي للكائنات الحية الأرضية في شرق آسيا، التابع لفرع الشرق الأقصى للأكاديمية الروسية للعلوم: "قد يُصبح هذا الاكتشاف بديلًا صديقًا للبيئة للمواد الكيميائية في حماية النباتات من الأمراض الفطرية الخطيرة. ستُسهم هذه التقنية المطورة في الحد من خسائر الغذاء، ومنع تراكم مخلّفات المبيدات السامة في الثمار، وحماية صحة المستهلك، ومنع التلوث الكيميائي للنظم الزراعية".

وأكدت نتائج التجارب المخبرية، التي أُجريت على نباتات طماطم قزمة، فعالية واضحة للمستحضر الجديد، حيث أظهرت البيانات انخفاضًا في مساحة تلف الأوراق بمقدار يصل إلى ثلاثة أضعاف عند استخدام "RNA" الموجه للجين "Alt-a1"، مقارنة بالنباتات غير المعالجة. كما حققت الجزيئات الموجهة للجينين "Tub2" و"TEF1a" انخفاضاً في الضرر بمقدار 1.8 و2.2 مرة على التوالي.

كما بينت التحليلات أن مستويات "الكلوروفيل"، وهو الصباغ الأساسي المسؤول عن عملية التمثيل الضوئي، بقيت قريبة من مستوياتها في النباتات السليمة، ما يشير إلى قدرة المستحضر على حماية الخلايا النباتية من التلف الناتج عن العدوى الفطرية.
ويرى الباحثون أن هذه التقنية تمثل بديلاً واعدا وصديقا للبيئة مقارنة بالمبيدات الكيميائية التقليدية، إذ تسهم في تقليل بقايا المواد السامة في المنتجات الزراعية، والحد من تلوث البيئة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.
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