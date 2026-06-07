https://sarabic.ae/20260607/علماء-روس-يطورون-تقنية-جزيئية-واعدة-لعلاج-أورام-الدماغ-الخبيثة-1114135599.html
علماء روس يطورون تقنية جزيئية واعدة لعلاج أورام الدماغ الخبيثة
علماء روس يطورون تقنية جزيئية واعدة لعلاج أورام الدماغ الخبيثة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التعليم والعلوم الروسية، عبر بيان لها، أن علماء روس طوروا أدوية جديدة لتشخيص وعلاج أورام الدماغ المعروفة باسم الأورام الدبقية. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "اقترح فريق متعدد التخصصات من العلماء والأطباء مناهج مبتكرة لتشخيص وعلاج أورام الدماغ الدبقية. وقد أثبت التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني/التصوير المقطعي المحوسب، باستخدام مستحضر صيدلاني إشعاعي جديد قيد التطوير، يتكون من أبتاميرات مشعة، أنه الطريقة التشخيصية الأكثر فعالية".وأضاف: "في العلاج، يتم إعطاء أبتاميرات مرتبطة بجزيئات معروفة مضادة للأورام لتعزيز توصيلها بشكل دقيق إلى خلايا الورم الدبقي".وقالت الدكتورة غالينا بافلوفا، الحاصلة على دكتوراه في العلوم البيولوجية وأستاذة في الأكاديمية الروسية للعلوم: "هناك نهج آخر لعلاج أورام الدماغ الخبيثة يستكشفه العلماء، وهو ما يعرف بإعادة برمجة الخلايا المسببة للمرض باستخدام مزيج من عدة جزيئات".وأفادت وزارة التعليم والعلوم الروسية بأن "هذه الأدوية أثبتت فعاليتها، وهي قيد إجراءات تسجيل براءات الاختراع، ويجري التحضير لها للتجارب ما قبل السريرية".أُجري البحث من قِبل فريق من العلماء والأطباء من معهد النشاط العصبي العالي وعلم وظائف الأعصاب التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ومركز "بوردينكو الوطني للأبحاث الطبية لجراحة الأعصاب"، وجامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف"".باحثون يكتشفون أن تركيبة الحليب تطورت لتلبية احتياجات نمو الدماغروسيا تعلن نتائج واعدة لأول لقاح علاجي ضد سرطان القولون والمستقيم
https://sarabic.ae/20260606/علماء-روس-يطورون-اختبارا-غير-جراحي-لمتابعة-سرطان-المثانة-1114121768.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, علماء روس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, علماء روس
علماء روس يطورون تقنية جزيئية واعدة لعلاج أورام الدماغ الخبيثة
أعلنت وزارة التعليم والعلوم الروسية، عبر بيان لها، أن علماء روس طوروا أدوية جديدة لتشخيص وعلاج أورام الدماغ المعروفة باسم الأورام الدبقية.
وجاء في البيان: "اقترح فريق متعدد التخصصات من العلماء والأطباء مناهج مبتكرة لتشخيص وعلاج أورام الدماغ الدبقية. وقد أثبت التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني/التصوير المقطعي المحوسب، باستخدام مستحضر صيدلاني إشعاعي جديد قيد التطوير، يتكون من أبتاميرات مشعة، أنه الطريقة التشخيصية الأكثر فعالية".
والأبتاميرات المشعة هي جزيئات حمض نووي اصطناعية. عند حقنها وريديًا، تستهدف أبتاميرات الورم وتتمركز بدقة داخله، ما يؤدي إلى إضاءته بشكل خاص".
وأضاف: "في العلاج، يتم إعطاء أبتاميرات مرتبطة بجزيئات معروفة مضادة للأورام لتعزيز توصيلها بشكل دقيق إلى خلايا الورم الدبقي".
وقالت الدكتورة غالينا بافلوفا، الحاصلة على دكتوراه في العلوم البيولوجية وأستاذة في الأكاديمية الروسية للعلوم: "هناك نهج آخر لعلاج أورام الدماغ الخبيثة يستكشفه العلماء، وهو ما يعرف بإعادة برمجة الخلايا المسببة للمرض باستخدام مزيج من عدة جزيئات".
وأكدت أن هذه الجزيئات تؤثر على الخلايا السرطانية وتحولها إلى خلايا دماغية سليمة غير قابلة للانقسام.
وأفادت وزارة التعليم والعلوم الروسية بأن "هذه الأدوية أثبتت فعاليتها، وهي قيد إجراءات تسجيل براءات الاختراع، ويجري التحضير لها للتجارب ما قبل السريرية".
أُجري البحث من قِبل فريق من العلماء والأطباء من معهد النشاط العصبي العالي وعلم وظائف الأعصاب التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ومركز "بوردينكو الوطني للأبحاث الطبية لجراحة الأعصاب"، وجامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف"".