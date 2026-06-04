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روسيا تعلن نتائج واعدة لأول لقاح علاجي ضد سرطان القولون والمستقيم
روسيا تعلن نتائج واعدة لأول لقاح علاجي ضد سرطان القولون والمستقيم
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، عن تسجيل أولى النتائج الإيجابية للعلاج باستخدام اللقاح الروسي الجديد "أونكوببت"... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T04:56+0000
2026-06-04T05:19+0000
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وقالت سكفورتسوفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي": "تلقى المرضى الأوائل العلاج (بلقاح سرطان القولون والمستقيم الروسي "أونكوبيبت") في أواخر مارس/آذار وأوائل أبريل/نيسان، وقد مرّ شهران على بدء متابعة هؤلاء المرضى، ويمكننا القول إن اللقاح جيد التحمل، ولا يُسبب أي آثار جانبية خطيرة، ويُحقق الاستجابة المناعية المتوقعة".. وأوضحت أن الفئة الرئيسية المستهدفة بالعلاج تضم المرضى المصابين بسرطان القولون والمستقيم النقيلي (المتقدم مع وجود نقائل)، والذين سبق أن خضعوا لعمليات جراحية، إضافة إلى تلقيهم ما لا يقل عن خطين من العلاج الكيميائي أو العلاجات الجهازية المضادة للأورام.يذكر أن روسيا أعلنت في مارس الماضي، إعطاء أول جرعة من اللقاح الببتيدي المضاد للأورام "أونكوببت" لأول مريض. ويُستخدم هذا اللقاح لعلاج البالغين المصابين بسرطان القولون والمستقيم النقيلي الذين خضعوا مسبقا لخطين أو أكثر من العلاجات المضادة للسرطان ولم تحقق النتائج المرجوة.ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.علماء روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الثديمجلس الأعمال الروسي السعودي: هناك فرص واعدة لزيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار
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روسيا, العالم, علماء روس, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
روسيا, العالم, علماء روس, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

روسيا تعلن نتائج واعدة لأول لقاح علاجي ضد سرطان القولون والمستقيم

04:56 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 05:19 GMT 04.06.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورروسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة
روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، عن تسجيل أولى النتائج الإيجابية للعلاج باستخدام اللقاح الروسي الجديد "أونكوببت" المخصص لعلاج سرطان القولون والمستقيم، مؤكدة أن المرضى الذين تلقوا العلاج أظهروا الاستجابة المناعية المطلوبة دون ظهور آثار جانبية خطيرة.
وقالت سكفورتسوفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش "منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي": "تلقى المرضى الأوائل العلاج (بلقاح سرطان القولون والمستقيم الروسي "أونكوبيبت") في أواخر مارس/آذار وأوائل أبريل/نيسان، وقد مرّ شهران على بدء متابعة هؤلاء المرضى، ويمكننا القول إن اللقاح جيد التحمل، ولا يُسبب أي آثار جانبية خطيرة، ويُحقق الاستجابة المناعية المتوقعة"..

وأضافت أن أكثر من 40 مريضا تم اختيارهم حتى الآن للمشاركة في برنامج العلاج باستخدام لقاح "أونكوببت"، مشيرة إلى أن هؤلاء المرضى يمرون حاليا بمراحل مختلفة من إعداد اللقاح أو تلقي العلاج به.

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وأوضحت أن الفئة الرئيسية المستهدفة بالعلاج تضم المرضى المصابين بسرطان القولون والمستقيم النقيلي (المتقدم مع وجود نقائل)، والذين سبق أن خضعوا لعمليات جراحية، إضافة إلى تلقيهم ما لا يقل عن خطين من العلاج الكيميائي أو العلاجات الجهازية المضادة للأورام.

وأكدت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية أن تقييم الفعالية السريرية الفعلية للقاح سيبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة، اعتبارا من مرور ثلاثة أشهر على إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح للمرضى المشاركين في الدراسة.

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يذكر أن روسيا أعلنت في مارس الماضي، إعطاء أول جرعة من اللقاح الببتيدي المضاد للأورام "أونكوببت" لأول مريض. ويُستخدم هذا اللقاح لعلاج البالغين المصابين بسرطان القولون والمستقيم النقيلي الذين خضعوا مسبقا لخطين أو أكثر من العلاجات المضادة للسرطان ولم تحقق النتائج المرجوة.
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
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