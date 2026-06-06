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https://sarabic.ae/20260606/علماء-روس-يطورون-اختبارا-غير-جراحي-لمتابعة-سرطان-المثانة-1114121768.html
علماء روس يطورون اختبارا غير جراحي لمتابعة سرطان المثانة
علماء روس يطورون اختبارا غير جراحي لمتابعة سرطان المثانة
سبوتنيك عربي
طور باحثون روس اختبارًا غير جراحي يعتمد على تحليل البول، قد يُساعد في مراقبة سرطان المثانة وتقليل الحاجة إلى تنظير المثانة المتكرر، وهو إجراء مؤلم يُستخدم لفحص... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T14:36+0000
2026-06-06T14:36+0000
علوم
روسيا
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ابتكر هذا الاختبار علماء من مركز كراسنويارسك العلمي التابع لفرع سيبيريا للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع زملائهم من جامعة كراسنويارسك الطبية الحكومية وعيادة الأورام الإقليمية. وفي الاختبارات الأولية، تمكن الاختبار من التمييز بين مرضى سرطان المثانة والمتطوعين الأصحاء بدقة تصل إلى 97%، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية".وأكد الفريق البحثي أن هذه الطريقة لا تزال غير قادرة على استبدال التشخيص القياسي، لا سيما في المراحل المبكرة من المرض، نظرًا لعدم كفاية حساسيتها. وستركز الدراسات المستقبلية على تحسين دقة الاختبار مع الحفاظ على خصوصيته العالية.باحثون روس يطورون خوارزمية لكشف اضطراب نظم القلب
https://sarabic.ae/20260414/علماء-يكشفون-علاقة-أمراض-العيون-بالمأكولات-البحرية-النيئة-1112566373.html
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علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار العلاج, تحليل
علوم, روسيا, جامعات روسية, أخبار العلاج, تحليل

علماء روس يطورون اختبارا غير جراحي لمتابعة سرطان المثانة

14:36 GMT 06.06.2026
© Photo / Press Office of Siberian Federal Universityغالينا كوتشمارويفا، طالبة ماجستير سنة ثانية، في مركز العلمي التعليمي للدراسات الجينية في جامعة سيبيريا الفيدرالية، في جامعة سيبيريا الفيدرالية
غالينا كوتشمارويفا، طالبة ماجستير سنة ثانية، في مركز العلمي التعليمي للدراسات الجينية في جامعة سيبيريا الفيدرالية، في جامعة سيبيريا الفيدرالية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Photo / Press Office of Siberian Federal University
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طور باحثون روس اختبارًا غير جراحي يعتمد على تحليل البول، قد يُساعد في مراقبة سرطان المثانة وتقليل الحاجة إلى تنظير المثانة المتكرر، وهو إجراء مؤلم يُستخدم لفحص المثانة، إذ يقيس هذا الاختبار بروتين السرفيفين، المرتبط بنشاط الورم، باستخدام مقايسة مناعية بيولوجية ضوئية.
ابتكر هذا الاختبار علماء من مركز كراسنويارسك العلمي التابع لفرع سيبيريا للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع زملائهم من جامعة كراسنويارسك الطبية الحكومية وعيادة الأورام الإقليمية.
وفي الاختبارات الأولية، تمكن الاختبار من التمييز بين مرضى سرطان المثانة والمتطوعين الأصحاء بدقة تصل إلى 97%، حسب ما ورد في "بوابة روسيا العلمية".

أفاد الباحثون بأن تركيز بروتين السرفيفين يرتفع مع ازدياد شراسة الورم ومرحلته وحجمه، وأن مستوياته تنخفض عمومًا إلى ما دون عتبة التشخيص بعد استئصال الورم جراحيًا. وعندما يعود المرض، ترتفع مستويات السرفيفين مجددًا، ما يشير إلى إمكانية استخدام هذا الاختبار في المتابعة الطبية.

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وأكد الفريق البحثي أن هذه الطريقة لا تزال غير قادرة على استبدال التشخيص القياسي، لا سيما في المراحل المبكرة من المرض، نظرًا لعدم كفاية حساسيتها.
وستركز الدراسات المستقبلية على تحسين دقة الاختبار مع الحفاظ على خصوصيته العالية.
باحثون روس يطورون خوارزمية لكشف اضطراب نظم القلب
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