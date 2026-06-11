https://sarabic.ae/20260611/علماء-روس-يطورون-مولدا-بلازميا-لزيادة-متانة-الطوب-الحراري-1114261542.html

علماء روس يطورون مولدا بلازميا لزيادة متانة الطوب الحراري

علماء روس يطورون مولدا بلازميا لزيادة متانة الطوب الحراري

سبوتنيك عربي

طور باحثون في جامعة تومسك الحكومية للهندسة المعمارية والبناء مولدا بلازما مبتكرًا مصممًا لتعزيز متانة ومقاومة الحرارة للطوب الحراري والسيراميك المستخدم في... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T14:59+0000

2026-06-11T14:59+0000

2026-06-11T14:59+0000

مجتمع

علوم

روسيا

جامعات روسية

طوب

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يُعد الطوب والكتل الحرارية مكونات أساسية لتبطين الأفران الصناعية التي تعمل في درجات حرارة عالية جدًا تتراوح بين 1400 و1600 درجة مئوية وما فوق. ومع ذلك، تتعرض هذه المواد لتآكل شديد خلال فترة تشغيلها. وأوضح مارك سيمينوف، الباحث المساعد في مختبر "المواد النانوية والتقنيات النانوية" التعليمي والعلمي بجامعة تومسك الحكومية للهندسة المعمارية والبناء: "خلال عملية الإنتاج، يتلامس سطح الطوب مباشرة مع المعدن المنصهر والخبث والغازات المؤكسدة". ولحل هذا التحدي الصناعي المستمر، صمم فريق جامعة تومسك مولد بلازما متخصص. يتحرك الجهاز على مسار مكاني مُبرمج بدقة لمعالجة سطح المنتجات الحرارية، مستخدمًا طاقة البلازما لإذابة الطبقة الخارجية وتشكيل درع واقٍ عالي المرونة يشبه الزجاج. وقد طور الباحثون طريقتين مختلفتين لتطبيق هذه التقنية لتناسب الاحتياجات الصناعية المختلفة. وأوضح سيمينوف قائلاً: "توفر تقنيتنا خيارين لمعالجة المنتج". وتُعدّ الآثار التجارية والاقتصادية لهذه الطريقة على الصناعات الثقيلة - مثل صناعة الصلب والزجاج والأسمنت - كبيرة. فمن خلال إطالة العمر التشغيلي للبطانات الحرارية بشكل ملحوظ، يُمكن للمصنّعين تقليل عدد مرات إيقاف تشغيل الأفران المكلفة اللازمة للصيانة والاستبدال بشكل كبير. وهذا بدوره يُخفض تكاليف الإنتاج لكل طن من الناتج. أُجري هذا البحث الرائد تحت إشراف البروفيسورة نيلي سكريبنكوفا. ونُفذ المشروع في إطار برنامج "أولوية 2030"، وهو برنامج دعم حكومي روسي رئيسي لمؤسسات التعليم العالي يهدف إلى إنشاء مراكز علمية وتعليمية رائدة. وتُنفذ جامعة تومسك بنشاط مشروعين استراتيجيين رئيسيين ضمن هذه المبادرة: "سلامة البنية التحتية / هندسة الظروف القاسية" و"كيمياء وهندسة مواد البناء الجديدة"، ما يؤكد التزام الجامعة المستمر بتطوير علوم المواد للتطبيقات الصناعية الحيوية.

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علوم, روسيا, جامعات روسية, طوب