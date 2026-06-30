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روسيا تعلق عمل بعض معابر السكك الحديدية مع فنلندا ولاتفيا وإستونيا بدءا من 1 يوليو
روسيا تعلق عمل بعض معابر السكك الحديدية مع فنلندا ولاتفيا وإستونيا بدءا من 1 يوليو
سبوتنيك عربي
قررت الحكومة الروسية تعليق عبور الأشخاص ووسائل النقل والبضائع عبر عدد من معابر السكك الحديدية على الحدود مع فنلندا ولاتفيا وإستونيا بدءا من الأول من... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T18:56+0000
2026-06-30T18:56+0000
روسيا
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وجاء في القرار: "يُعلَّق مؤقتًا اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2026 عبور الأشخاص ووسائل النقل والسلع والبضائع عبر معابر السكك الحديدية على بعض قطاعات الحدود الروسية، وفقًا للقائمة المرفقة. وتُكلَّف وزارة الخارجية الروسية بإخطار جمهورية فنلندا وجمهورية إستونيا وجمهورية لاتفيا بالقرار المتخذ".وتشمل المعابر المشمولة بالقرار فيبورغ بمقاطعة لينينغراد، وفيارتسيليا وليوتيا في جمهورية كاريليا، وسانت بطرسبورغ-فنلندا في مدينة سانت بطرسبورغ، وسفيتوغورسك في مقاطعة لينينغراد، وبيتشوري-بسكوفسكي وبيتالوفو في مقاطعة بسكوف.صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 31 مايو/ أيار الفائت، بأن العملية القضائية المتعلقة بشكوى روسيا بشأن انتهاك حقوق المتحدثين باللغة الروسية في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قد تستغرق عدة سنوات.ويأتي لجوء روسيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بسبب رفض دول البلطيق الثلاث وقف سياسة انتهاك حقوق الروس؛ إذ أن استخدام اللغة الروسية يُحظر في تلك الدول بشكل ممنهج، كما يتعرض المعارضون للملاحقة والتضييق.
https://sarabic.ae/20260630/موسكو-عسكرة-أوروبا-والخطاب-المعادي-لروسيا-أمران-خطيران-وغير-مسؤولين-1114845392.html
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روسيا تعلق عمل بعض معابر السكك الحديدية مع فنلندا ولاتفيا وإستونيا بدءا من 1 يوليو

18:56 GMT 30.06.2026
© Sputnik . Valery Melnikovالسكك الحديدية الروسية
السكك الحديدية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik . Valery Melnikov
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قررت الحكومة الروسية تعليق عبور الأشخاص ووسائل النقل والبضائع عبر عدد من معابر السكك الحديدية على الحدود مع فنلندا ولاتفيا وإستونيا بدءا من الأول من تموز/يوليو، وفقًا لقرار نُشر على البوابة الرسمية لنشر القوانين.
وجاء في القرار: "يُعلَّق مؤقتًا اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2026 عبور الأشخاص ووسائل النقل والسلع والبضائع عبر معابر السكك الحديدية على بعض قطاعات الحدود الروسية، وفقًا للقائمة المرفقة. وتُكلَّف وزارة الخارجية الروسية بإخطار جمهورية فنلندا وجمهورية إستونيا وجمهورية لاتفيا بالقرار المتخذ".
وتشمل المعابر المشمولة بالقرار فيبورغ بمقاطعة لينينغراد، وفيارتسيليا وليوتيا في جمهورية كاريليا، وسانت بطرسبورغ-فنلندا في مدينة سانت بطرسبورغ، وسفيتوغورسك في مقاطعة لينينغراد، وبيتشوري-بسكوفسكي وبيتالوفو في مقاطعة بسكوف.
مركبة مدرعة لنقل الجنود بي تي إر-82أ، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
موسكو: عسكرة أوروبا والخطاب المعادي لروسيا أمران خطيران وغير مسؤولين
17:35 GMT
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم 31 مايو/ أيار الفائت، بأن العملية القضائية المتعلقة بشكوى روسيا بشأن انتهاك حقوق المتحدثين باللغة الروسية في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قد تستغرق عدة سنوات.
وقالت زاخاروفا في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إنه "بالنظر إلى ممارسات محكمة العدل الدولية، فإن العملية القضائية قد تستغرق عدة سنوات".
ويأتي لجوء روسيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بسبب رفض دول البلطيق الثلاث وقف سياسة انتهاك حقوق الروس؛ إذ أن استخدام اللغة الروسية يُحظر في تلك الدول بشكل ممنهج، كما يتعرض المعارضون للملاحقة والتضييق.
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