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https://sarabic.ae/20260630/موسكو-عسكرة-أوروبا-والخطاب-المعادي-لروسيا-أمران-خطيران-وغير-مسؤولين-1114845392.html
موسكو: عسكرة أوروبا والخطاب المعادي لروسيا أمران خطيران وغير مسؤولين
موسكو: عسكرة أوروبا والخطاب المعادي لروسيا أمران خطيران وغير مسؤولين
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تحذر خصومها في الاجتماعات من أن عسكرة أوروبا والخطاب حول... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T17:35+0000
2026-06-30T17:35+0000
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وقال بوليانسكي في حديث لوسائل إعلام روسية، تعليقًا على زيادة الميزانيات العسكرية للدول الأوروبية وسط الحديث عن حرب محتملة في المستقبل مع روسيا: "هذان أمران خطيران وغير مسؤولين".وأشار بوليانسكي، إلى أنه "يتواصل معنا الكثيرون سرًا ويقدمون تعازيهم. إنهم يحاولون اختيار لحظة لا يراهم فيها أحد، ويقولون الكلمات المناسبة".واستطرد بوليانسكي قائلا "إن الأمر لا يتعلق بالشجاعة فحسب، بل يتعلق أيضًا بدور الاتحاد الأوروبي، الذي أرى أنه حريص جدًا على ضمان عدم انتهاك أي دولة للتضامن الذي فرضته بروكسل بين دول التكتل".
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موسكو: عسكرة أوروبا والخطاب المعادي لروسيا أمران خطيران وغير مسؤولين

17:35 GMT 30.06.2026
© Sputnik . Evgueniy Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مدرعة لنقل الجنود بي تي إر-82أ، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022
مركبة مدرعة لنقل الجنود بي تي إر-82أ، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تحذر خصومها في الاجتماعات من أن عسكرة أوروبا والخطاب حول الحرب ضد روسيا أمران خطيران وغير مسؤولين.
وقال بوليانسكي في حديث لوسائل إعلام روسية، تعليقًا على زيادة الميزانيات العسكرية للدول الأوروبية وسط الحديث عن حرب محتملة في المستقبل مع روسيا: "هذان أمران خطيران وغير مسؤولين".

وكشف المندوب الروسي أن ممثلي عدد من دول المنظمة قدموا تعازيهم لروسيا سرًا بضحايا سقطوا إثر هجمات القوات الأوكرانية، لكنهم يخشون القيام بذلك علنًا.

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وأشار بوليانسكي، إلى أنه "يتواصل معنا الكثيرون سرًا ويقدمون تعازيهم. إنهم يحاولون اختيار لحظة لا يراهم فيها أحد، ويقولون الكلمات المناسبة".
وأضاف أن روسيا تُقدّر هذا، لكنه شدد على أن بعض الدول تفتقر إلى الشجاعة للقيام بذلك علنًا.
واستطرد بوليانسكي قائلا "إن الأمر لا يتعلق بالشجاعة فحسب، بل يتعلق أيضًا بدور الاتحاد الأوروبي، الذي أرى أنه حريص جدًا على ضمان عدم انتهاك أي دولة للتضامن الذي فرضته بروكسل بين دول التكتل".
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